Fred De Palma: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper torinese di Il cielo guarda te e Sincera.

Tra i rapper che più sono amati trasversalmente sia dai fan della musica pop che da quella hip hop c’è Fred De Palma, un artista che fa delle sonorità ballabili uno dei segreti del suo successo. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata del cantante di Il cielo guarda te.

Chi è Fred De Palma: biografia e carriera

Federico Palana è nato a Ceva, in provincia di Cuneo, il 3 novembre 1989 sotto il segno dello Scorpione. Inizia la sua carriera musicale nel 2007 e si fa notare molto presto nell’ambiente dell’hip hop del capoluogo piemontese.

Fred De Palma

Nel 2010 conosce forma il gruppo Royal Rhymes con Dirty C. Con questa formazione firma un contratto per la Trumen Records e il 23 novembre 2011 pubblica il suo eponimo album di debutto. Irrobustita la propria esperienza, nel 2012 decide di intraprendere un percorso solista e incide in sole due settimane il suo primo album, F.D.P., uscito il 6 novembre. Dopo essere entrato nel collettivo Roccia Music di Marracash, pubblica nel 2014 il suo secondo album, Lettera al successo. Uscito dal giro di Roccia, firma nel 2015 con la Warner e pubblica l’album BoyFred.

La sua svolta musicale lo porta ad abbracciare un rap più vicino al pop, come si evince da Hanglover del 2017, album anticipato da singoli di successo come Il cielo guarda te:

Ma è nel reggaeton che trova il successo assoluto, diventando un vero e proprio re delle estati italiane grazie a singoli come D’estate non vale e Una volta ancora con la cantante spagnola Ana Mena. Nel 2020 ha rotto il sodalizio con quest’ultima per collaborare invece con la brasiliana Anitta.

Nel 2021 è tornato sul mercato con l’album Unico, trascinato da tanti singoli di successo in salsa ovviamente reggaeton. Di seguito una delle sue ultime hit, Un altro ballo:

Cosa fa oggi Fred De Palma?

Grande protagonista del mondo della musica italiana, e non solo con le hit estive, il 3 dicembre 2023 è stato per la prima volta annunciato da Amadeus all’interno del cast del Festival di Sanremo nel 2024.

Fred De Palma: la discografia in studio

2012 – F.D.P.

2014 – Lettera al successo

2015 – BoyFred

2017 – Hanglover

2019 – Uebe

2021 – Unico

La vita privata di Fred De Palma: chi è la fidanzata?

Sulla sua vita sentimentale si conoscono pochi dettagli. Sappiamo che la fidanzata di Fred De Palma è stata la fashion blogger bergamasca Valentina Fradegrada per diverso tempo. Storia nata sui social, è finita sempre nel mondo virtuale.

I due si erano conosciuti nel 2016 e dopo poco tempo si erano messi insieme. Ma qualcosa è andato storto nel 2018. In una storia su Instagram, Fred spiegò infatti che i due avevano deciso di lasciarsi dopo una pausa, e pochi giorni dopo la rottura lui, tornato a casa per prendere alcune cose, aveva trovato un altro ragazzo nascosto dietro la porta. Una scena che il rapper non prese benissimo, e che lo portò a sfogarsi violentemente sui social.

La ragazza si difese dicendo che erano passati venti giorni da quando si erano lasciati (Fred sosteneva fossero solo tre) e che comunque la loro era una storia complicata che si era trascinata anche troppo a lungo. Una storia chiusa dolorosamente che ancora oggi ha lasciato un segno profondo sul cuore del rapper. Dopo le sue collaborazioni con Ana Mena, poi, in molti si sono chiesti se lei e Fred De Palma fossero fidanzati. Più volte però hanno dichiarato di essere solo buoni amici.

Per un periodo accostato a Beatrice Vendramin, giovanissima attrice e modella di 11 anni più piccola di lui, Fred ha ufficializzato nell’estate del 2023 la sua relazione con Jori Delli, modella e influencer di origini albanesi, ma nata a Mestre, classe 1995. Una ragazza che ha studiato a Torino e che per un periodo è stata tra le protagoniste dei programmi di calciomercato di Sportitalia (oltre che fidanzata con Simone Camolese, calciatore e figlio dell’ex allenatore del Torino).

Sai che…

– Chi sono i genitori di Fred De Palma? Non sappiamo chi sia il padre, ma la madre è la scultrice Mimma Nicolosi, originaria di Acquedolci, in provincia di Messina.

– Per parte di madre Fred De Palma ha origini siciliane.

– Fred è alto 1 metro e 78.

– Ha lavorato anche con i producer Takagi e Ketra.

– Ha dichiarato di sognare una collaborazione con Party Next Door, un artista dell’etichetta di Drake, o con The Weeknd.

– Chi scrive le canzoni di Fred De Palma? Spesso è lo stesso rapper a pensare ai testi, ovviamente, e anche alle musiche, ma si avvale spesso anche di grandi compositori di pop italiano come Davide Petrella, Federica Abbate e molti altri.

– Tra gli artisti che ha amato da giovane ci sono Fabri Fibra e Marracash. Tra gli stranieri s’ispira a Drake.

– Su Instagram Fred De Palma ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Fred De Palma, ecco una playlist presente su Spotify:

