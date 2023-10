Sarah Toscano: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante protagonista di Amici 23.

Un talento emergente capace di farsi apprezzare prima nell’ambiente vicino a Sanremo, poi ad Amici di Maria De Filippi. Sarah Toscano è questo e molto altro. Una giovane cantante che in pochissimo tempo ha conquistato il pubblico grazie a una voce che non lascia indifferenti. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sarah Toscano: biografia e carriera

Sarah Toscano, classe 2006, è nata a Vigevano, in provincia di Pavia. Appassionata di musica fin da bambina, ha compreso molto presto quale avrebbe potuto essere la propria strada nella vita, e ha cercato di inseguire il suo sogno scrivendo fin da piccola diverse canzoni, presentate in parte anche ad Area Sanremo.

Proprio nel concorso collegato al Festival ha fatto vedere il suo talento per la prima volta, riuscendo ad arrivare tra i venti finalisti e portando a casa la prestigiosa Targa Vittorio De Scalzi. Nonostante questo ottimo risultato, non è riuscita a prendere parte a Sanremo Giovani.

Prima di arrivare ad Amici ha dato comunque alle stampe un EP, Riflesso, uscito nel 2022. Un lavoro in cui si trovano alcune delle sue prime canzoni: 9 giugno, Come per sempre, Sembra che, Due metri due anni, Controsenso, Già lunedì.

Al momento dell’entrata nella scuola di Maria De Filippi ha presentato un brano inedito, Touche, conquistando immediatamente non solo il cuore del pubblico, ma anche quello dei professori della scuola, in particolare di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Di seguito il video della sua esecuzione del brano Del verde di Calcutta:

La vita privata di Sarah Toscano: chi è il fidanzato?

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata di Sarah. Sappiamo che vive a Vigevano con la madre e il padre e che ha un fratello di nome Lorenzo, ma non è dato sapersi se abbia un fidanzato o sia single.

Sai che…

– Non solo è appassionata di musica, ma anche di tennis, sport a cui si dedica da bambina e in cui è arrivata fino alla Serie C.

– Su Instagram Sarah ha un account da diverse migliaia di follower.

– Anche su TikTok Sarah ha un profilo molto seguito.

