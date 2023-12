Sangiovanni: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giovane cantante rivelazione di Amici 20.

Uno dei cantanti che hanno maggiormente incuriosito il pubblico nella ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi è Sangiovanni. Non si tratta di un santo, ma di un artista di grande talento che ha stupito gli scettici e nel giro di pochi anni si è trasformato in un vero big della musica italiana, come dimostrato dalle sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Ecco le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Sangiovanni: biografia e carriera

Giovanni Pietro Damian, questo il vero nome di Sangiovanni, è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza sotto il segno del Capricorno. Pur da giovanissimo, il cantautore ha lanciato due singoli non+ e parano!a, pubblicati per la Sugar Music, prima ancora dell’ingresso nella scuola di Amici.

Sangiovanni

Nella prima puntata del talent si è presentato così, spiegando il suo soprannome: “Mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni“.

Parlando di cosa significa la musica per lui, ha dichiarato che è come una cura, lo aiuta a risolvere un sacco di problemi. Tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi 20 era il più giovane. La sua avventura è stata un’escalation incredibile, arrivata al culmine prima col successo dell’inedito Lady, brano diventato virale su Spotify al punto da raccogliere milioni di stream, e poi con il raggiungimento della finale.

Dopo una lunga avventura di grandissimo prestigio, Sangio è arrivato fino all’atto conclusivo. A questo punto proprio sull’allungo definitivo ha dovuto cedere lo scettro del vincitore a una ballerina molto speciale, Giulia Stabile. Lui è arrivato primo tra i cantanti, conquistando comunque un successo straordinario al di fuori della scuola, con tanto di ingresso nel cast di Sanremo 2022 con il brano Farfalle.

La prima volta sul palco dell’Ariston non è stata assolutamente negativa. Sangio è infatti arrivato fino al quinto posto, e ha fatto seguire a questa esperienza anche un grande successo in lingua spagnola, Mariposas, la versione spagnola, in collaborazione con Aitana, del brano sanremese.

In seguito alla partecipazione al Festival ha pubblicato il suo primo album Cadere volare, ottenendo anche in questo caso ottimi risultati. All’interno del disco è presente anche il brano Scossa, presente nella serie televisiva Summertime.

Cosa fa oggi Sangiovanni?

Rimasto sulla cresta dell’onda anche durante la fine del 2022 e per tutto il 2023, Sangiovanni è tornato a Sanremo come ospite di Ariete nella serata dei duetti per cantare una versione molto moderna di Centro di gravità permanente di Franco Battiato. Ha quindi lanciato un duetto con Gianni Morandi in Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte, e in estate ha cantato con Mr. Rain nel brano La fine del mondo.

Il 3 dicembre 2023 Amadeus ha annunciato la sua seconda partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2024.

La vita privata di Sangiovanni: chi è la fidanzata?

Chi è la fidanzata di Sangiovanni? Nel talent il cantante ha conosciuto la ballerina Giulia e i due si sono messi insieme, arrivando anche a sfidarsi in finale. La loro storia ha fatto sognare tutti i fan di Amici e, nonostante le difficoltà una volta conclusa quella straordinaria avventura, è proseguita anche al di fuori della scuola. Dolci e innamoratissimi, si sono dati sostegno in tutte le fasi della loro carriera. Purtroppo anche questa splendida storia è però finita dopo un paio d’anni.

Perché si sono lasciati Giulia e Sangiovanni? Della rottura ha parlato nell’estate 2023 apertamente una fonte molto vicina alla ballerina, spiegando che non c’è stato alcun tradimento, ma solo progetti diversi. Non a caso, sono rimasti in ottimi rapporti.

Ma chi è la fidanzata di Sangiovanni ora? Stando a quanto riferito dagli esperti di gossip, la sua nuova fiamma sarebbe una ragazza di nome Alessia, estranea al mondo dello showbiz.

Sai che…

– Dove vive Sangiovanni? Per motivi di lavoro passa molto tempo a Milano, ma la casa di famiglia è in provincia di Vicenza.

– La famiglia di Sangiovanni è ricca? Non lo sappiamo, ma la casa dei genitori farebbe effettivamente pensare che non abbia grandi problemi economici.

– Perché Sangiovanni è depresso? Oggi non lo è più, ma durante l’adolescenza ha vissuto momenti molto difficili.

– Sangiovanni ha dichiarato di non sopportare le falsità e le bugie.

– Ad Amici 20 ha vinto anche il premio della critica TIM.

– Tra i suoi fan più affezionati c’è un’artista di primissimo piano come Madame.

– Su Instagram Sangiovanni ha un account ufficiale seguito da milioni di follower. Anche su TikTok è presente con un profilo ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

