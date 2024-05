Chi è Vaz Tè, il rapper che ha collaborato con Tedua

Vaz Tè: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul rapper genovese appartenente alla crew Wild Bandana con Tedua.

Tra i rapper che sono emersi dalla crew genovese Wild Bandana, oltre a Tedua e Izi, ormai apprezzatissimi a livello nazionale e mainstream, si è fatto strada con grande talento anche Vaz Tè, artista genovese che ha più volte collaborato proprio con lo stesso Tedua. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Vaz Tè: biografia e carriera

Alessandro Guzzo, questo il vero nome di Vaz Tè, è nato il 28 settembre 1992 sotto il segno della Bilancia a Genova. Cresciuto tra Prà e Palmaro, si è appassionato molto presto alla musica rap, e ha unito le forze con Guesan, Tedua, Ill Rave e Izi per dare vita alla crew Wild Bandana.

Tedua

Già prima di unire le forze con i suoi amici e colleghi, nel 2011 ha iniziato la propria carriera su MySpace con il progetto Don’t rap this at home. Amante anche del calcio, si fa apprezzare in questi anni soprattutto per le tante citazioni sportive presenti all’interno dei suoi brani.

Nel 2013 pubblica il suo primo mixtape, Singapore, e negli anni successivi si fa conoscere ancora di più dagli appassionati di rap grazie alla partecipazione ai progetti dei più importanti talenti della nuova scuola genovese, da Izi allo stesso Tedua, passando per Bresh.

La svolta della sua carriera arriva sul finire del 2016, quando collabora con Rkomi e Tedua nella traccia Over 2.5:

Da qui in avanti la sua ascesa continua. Nel 2017 è tra i protagonisti di Amici Miei Mixtape con i suoi compagni di sempre, collabora con Izi, si consacra con il progetto Wild Bandana e annuncia l’arrivo dell’album VT2M, il suo primo vero album.

Ottenuto un grande successo, torna a collaborare con i migliori talenti della scena rap italiana, tra cui Sick Luke e Gianni Bismark, e nel 2020 prende parte anche al primo album ufficiale di Bresh, che anticipa di poco anche il suo debutto discografico.

Cosa fa oggi Vaz Tè

Grande protagonista della scena rap, soprattutto di quella genovese, ma non solo, Vaz Tè è tornato a farsi apprezzare ancora una volta in collaborazione con Tedua, rappando nel brano Jolly Roger presente nell’album Paradiso del 2024.

La vita privata di Vaz Tè: chi è la fidanzata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita sentimentale del rapper genovese e non sappiamo se sia fidanzato o sia single.

Sai che…

– Il suo nome d’arte è ispirato a un calciatore portoghese, Ricardo Vaz Tè, ex tra le altre del West Ham.

– Alessandro ha dichiarato di tifare Parma, perché rimasto da bambino affascinato ai tanti talenti passati nella squadra gialloblù, da Buffon a Crespo.

– Non sappiamo dove abiti, ma probabilmente è rimasto nella sua Genova.

– Non abbiamo informazioni sul suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Vaz Tè ha un account ufficiale da decine di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Vaz Tè, ecco una playlist presente su Spotify: