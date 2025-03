Matilda De Angelis: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice bolognese che ha iniziato cantando in un gruppo musicale.

Volto noto a tutti gli amanti della piattaforma Netflix e non solo, Matilda De Angelis è una delle attrici italiane di maggior talento delle nuove generazioni, apprezzatissima anche all’estero. Una ex co-conduttrice di Sanremo che vanta tra l’altro un collegamento diretto con il mondo della musica, essendo stata una cantante. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Matilda De Angelis: biografia e carriera

Matilda è nata a Bologna l’11 settembre 1995 sotto il segno della Vergine. Artista nata, studia al liceo scientifico Enrico Fermi, diplomandosi nel 2014. Contemporaneamente coltiva gli studi musicali, imparando a suonare la chitarra e il violino. Già a 13 anni scrive le sue prime canzoni, e tre anni dopo entra come cantante in un gruppo musicale, i Rumba de Bodas.

Matilda De Angelis – notiziemusica.it

Nonostante la giovane età, pubblica col gruppo un album già nel 2014, Karnaval Fou, e si esibisce in giro non solo per l’Italia, ma anche per l’Europa. Non abbandona subito il mondo della musica e nel 2016 lancia anche ben quattro singoli da solista, chiudendo invece il percorso col gruppo con un altro album nel 2018.

Nel 2016 si presenta a un provino per un film con Stefano Accorsi, e viene scritturata dal regista Matteo Rovere per il ruolo di protagonista nel film Veloce come il vento, dando il via a una carriera d’attrice di primissimo livello, fino ad arrivare nel 2020 a recitare nella serie Netflix L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e nella serie televisiva The Undoing accanto a una superstar come Nicole Kidman.

La sua fama crescente le permette quindi di essere scelta, nel 2021, da Amadeus come una delle sue co-conduttrici nell’edizione del Festival di Sanremo andata in scena in un Teatro Ariston desolato a causa della pandemia da Covid.

Cosa fa oggi Matilda De Angelis

Grande protagonista del mondo del cinema e della televisione italiana, nel 2022 ha duettato con Elisa nel brano Litoranea, facendo momentaneamente ritorno al mondo della musica. Nel 2023 ha quindi recitato come protagonista nella serie Netflix La legge di Lidia Poët e nel 2024 è stata protagonista nella serie Amazon Citadel: Diana.

La vita privata di Matilda De Angelis: chi è il fidanzato

Matilda è stata fidanzata per diverso tempo con un collega, l’attore Andrea Arcangeli. Tuttavia, sembrerebbe per il momento essere single. Tuttavia, per un periodo avrebbe avuto una frequentazione con un nome importante per gli appassionati di hip hop: il rapper Nayt.

Sempre legata, in qualche modo, al mondo della musica, nel 2024 ha iniziato una storia d’amore con Alessandro De Santis, il cantante dei Santi Francesi, gruppo che ha vinto un’edizione di X Factor e che ha già partecipato anche a un Sanremo.

Sai che…

– Il fratello di Matilda De Angelis, Tobia, è a sua volta un apprezzato attore classe 2000.

– Ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello per la miglior canzone originale per il brano Seventeen per il film Veloce come il vento.

– Come protagonista ha recitato nel video di Felicità puttana dei Thegiornalisti del 2018.

– Nel 2021 ha partecipato a Sanremo nel ruolo di co-conduttrice.

– Su Instagram Matilda De Angelis ha un account ufficiale.