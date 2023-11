Nayt: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper che ha scalato le classifiche con la sua trilogia Raptus.

Tra i rapper della sua generazione, Nayt si distingue per la voglia di riprendere il lavoro dell’old school dell’hip hop italiano per portarlo finalmente nel nuovo millennio. Talentuosissimo cantante, dotato di un flow naturale da brividi, ha fin qui raccolto forse meno di quanto seminato.

Il momento della svolta della sua carriera sembra però essere arrivato. Oggi vanta un seguito invidiabile e può permettersi di progettare il suo sogno: arrivare al pubblico scrivendo brani sinceri e di qualità, non scritti per piacere alle radio. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Nayt: biografia e carriera

Il vero nome di Nayt è William Mezzanotte. Nato a Isernia il 9 novembre 1994 sotto il segno del Scorpione, ma trasferitosi a Roma in giovanissima età, approda fin da subito nella cultura hip hop della Capitale, appassionandosi al mondo del rap.

Rapper

Dopo i primi tentativi di farsi strada, pubblica nel febbraio 2011 un videoclip per il brano No Story, che riesce a conquistare un discreto pubblico sui social. Arriva così a ottenere un contratto con la 40 Ladroni Records di G-LU. Grazie alla produzione di 3D esce il primo album Nayt One.

Nel 2013 lancia il singolo 40, cui fa seguito il mixtape Shitty Life. Il secondo album dell’artista, So.Lo, esce l’anno dopo, anticipato da brano Liberi:

Da quel momento la sua carriera si blocca per qualche anno, prima di tornare con una nuova etichetta e un progetto ambizioso: la trilogia Raptus. In particolare l’ultimo capitolo di questa nuova opera viene pubblicata dalla Jive, etichetta storica dell’orbita Sony.

In altre parole, Nayt riesce ad arrivare dopo una lunga gavetta in una major. Il risultato? Raptus 3 conquista subito i posti d’onore della classifica italiana. Questa uno delle canzoni di Nayt più apprezzate: Gli occhi della tigre.

Forte di questo successo, nel 2020 è tornato a scalare le classifiche con l’album Mood, accompagnato da singoli come Mortale e La mia noia. Si tratta del primo capitolo di una nuova trilogia, continuata con Doom e poi con il terzo capitolo, Habitat, uscito nel giugno del 2023.

Di seguito il video di Fragile:

Nayt: la discografia in studio

2012 – Nayt One

2016 – Un bacio

2017 – Raptus 2

2019 – Raptus volume 3

2020 – Mood

2021 – Doom

2023 – Habitat

La vita privata di Nayt: chi è la fidanzata?

Non sappiamo chi sia attualmente la fidanzata di Nayt. In passato il rapper ha avuto una storia con l’attrice Matilde De Angelis.

Sai che…

– Il suo modello di riferimento più importante non è un nome da poco: Jay-Z.

– Ha citato la politica italiana in uno dei pezzi del suo Raptus 3, criticando un mondo che non riesce a farsi capire dai più giovani. Il risultato secondo Nayt è che le nuove generazioni se ne disinteressano. Cosa accadrà se le cose dovessero continuare così?

– Ha dichiarato in un’intervista a Rolling Stone di non amare la musica trap salvo alcune eccezioni, come XXXTentacion, l’artista ucciso nel 2018.

– Nella canzone Gli occhi della tigre rivolge una critica pungente a Ultimo e alla sua musica.

– Nel 2023 Nayt è stato uno dei pochi rapper a prendere apertamente le difese dei diritti delle donne dopo l’omicidio drammatico di Giulia Cecchettin da parte del suo ex fidanzato.

– Su Instagram Nayt ha un account ufficiale da oltre centinaia di migliaia di follower. Su TikTok non sembra avere un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Nayt, ecco una playlist realizzata da Spotify:

