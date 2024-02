Chi è Ketama126, il rapper di Armageddon

Ketama126: la carriera e le curiosità sul rapper e trapper di Latina, ex collega di crew di Franco126.

La crew 126 è stata una vera fucina di talenti. Da questo collettivo romano sono emersi nomi importanti come Carl Brave e Franco126, ma anche un trapper unico nel panorama italiano come Ketama126. Scopriamo insieme qualcosa in più sul ‘metallaro’ della scena rap italiana, un artista che tenta di riscrivere le regole del genere.

Chi è Ketama126: biografia e carriera

Il vero nome di Ketama126 è Piero Baldini. Nato a Latina il 30 marzo 1992 sotto il segno dell’Ariete, è cresciuto a Roma e ha fondato durante l’adolescenza la Crew 126 (o CXXVI) insieme ad artisti quali Pretty Solero, Gordo, Asp126 e il più famoso Franco126.

Il suo primo album da solista esce nel 2015, con il titolo di Benvenuti a Ketam City. Al suo interno non mancano featuring di prestigio, come quello con Franco126 e con Dark Side. Un discreto successo lo ottiene però con il secondo album, Oh Madonna del 2017, anticipato da singoli come Pantani e Canadair, quest’ultima in collaborazione con Carl Brave:

Il terzo album di Ketama126 è uscito nel maggio 2018 con il titolo di Rehab. Si tratta in realtà solo della prima parte di un progetto che prevede l’uscita di un seguito. Nel 2019 il rapper ha quindi lanciato un nuovo disco, Kety, seguito da Armageddon nel 2022.

Cosa fa oggi Ketama126?

Dopo essere stato tra i primi in Italia a usare le chitarre nella trap, ha deciso di cambiare completamente strada. Con l’ultimo album ha rivoluzionato il suo sound, passando alla dancehall e a sonorità elettroniche, ballabile. Il motivo? Non ama essere alla moda. Dopo essere stato un pioniere di un certo tipo di trap, ha deciso di svoltare ancora una volta, sorprendendo tutti. Nel 2024 è stato tra l’altro coinvolto come ospite nello show Netflix dedicato al mondo hip hop, Nuova scena.

Ketama126: la discografia da solista in studio

2015 – Benvenuti a Ketam City

2017 – Oh Madonna

2018 – Rehab

2019 – Kety

2022 – Armageddon

La vita privata di Ketama126: chi è la fidanzata

Fino a metà 2018 è stato fidanzato, ma dopo essersi lasciato ha dichiarato di volersi godere la tranquillità della vita da single. Da quel momento non abbiamo molte informazioni sulla vita sentimentale di Ketama.

Sai che…

– Suo padre, Adalberto Baldini, è un sassofonista amatoriale e ha suonato come turnista con Carl Brave x Franco126.

– Il 126 del nome di Ketama deriva dai gradini della scalinata del Tamburino, dove i membri della crew s’incontrano da sempre per stare insieme.

– Il nome Ketama è nato quando il padre di Gordo lo definì ‘acqua cheta’.

– Oltre che rapper, Ketama è anche beatmaker, con il nome di Tama.

– Da ragazzo suonava il basso in una band, era un vero e proprio metallaro, anche per questo nei suoi brani non sono quasi mai mancate le chitarre, campionate o suonate.

– Tra gli artisti americani che lo hanno ispirato figurano Lil Peep e XXXTentacion.

– Da piccolo era un tifoso della Lazio, ma ha dichiarato che ormai non segue più il calcio e preferisce andare a pesca.

– Su Instagram Ketama126 ha un account ufficiale da migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ketama126, ecco una playlist presente su Spotify:

