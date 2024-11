Chi è VillaBanks, il rapper che ha pubblicato un video su un sito per adulti

VillaBanks: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper diventato famoso per aver pubblicato un video musicale per adulti su una piattaforma molto famosa.

Può un rapper diventare famoso per le dimensioni ancor prima che per la musica? A quanto pare sì. Lo testimonia la storia di VillaBanks, un artista che ha fatto scalpore nel 2020 per aver pubblicato un video musicale su una delle piattaforme più utilizzate dagli amanti di contenuti per adulti.

Ma nella sua vita artistica c’è però molto, molto altro. Andiamo a scoprire le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è VillaBanks: biografia e carriera

Come si chiama VillaBanks? Segnatevi il nome: Vieri Igor Traxler. Classe 2000, è nato a Ravenna il 17 agosto sotto il segno del Leone. Cresciuto tra Milano, Firenze, Francia e Svizzera, oltre che per un breve periodo a New York, si è appassionato presto di musica rap, per poi scegliere di dedicarsi completamente a questa passione dal 2015, anno in cui ha pubblicato una serie di mixtape prima di debuttare con un album ufficiale nel 2019.

Villabanks

Il disco s’intitola Non lo so ed è prodotto dal suo socio e amico Linch. A trascinarlo al successo è un brano diventato virale sui social, Candy.

Questo pezzo spopola su Spotify e TikTok e di fatto apre le porte al successo al trapper. Nel gennaio 2020 arriva il suo secondo album ufficiale, in cui è presente anche un featuring con Bello Figo. A marzo sarebbe dovuto partire per il suo primo vero tour, ma è stato fermato dalla pandemia. E così, per far parlare di sé ha scelto un altro metodo.

Entrato nel roster della Virgin, ha deciso di lanciare un nuovo singolo, Kardashian, con un video pubblicato su PornHub. Sì, non YouTube come qualunque altro artista, bensì la celebre piattaforma di video per adulti. Il risultato? Un clamore mediatico con pochi precedenti. Anche se, va detto, il primo a utilizzare una strategia simile era stato Salmo nel 2019 (nel suo caso si trattava di un teaser ironico).

Ma VillaBanks ha saputo comunque fare qualcosa di mai fatto prima. Nella clip ufficiale pubblicata sulla piattaforma, infatti, si è cimentato da protagonista, creando un cortometraggio vietato ai minori che ha già raggiunto le centinaia di migliaia di views. Un successo utile anche per la promozione del suo nuovo album, El puto mondo, pubblicato il 30 settembre dello stesso anno.

Forte di questo exploit, nel 2021 il rapper ha collaborato con diversi artisti importanti, da Madame a Briga, passando per Alfa, ed è entrato per la prima volta in top 10 nella classifica Fimi.

Cosa fa oggi VillaBanks

Si è fatto conoscere anche dal grande pubblico grazie a un’apparizione a Le Iene, programma in cui ha potuto farsi apprezzare attraverso un monologo incentrato sulle difficoltà di definire la propria identità. Il modo in cui è salito alla ribalta lo ha infatti intrappolato in un personaggio di un certo tipo, limitando in parte le sue potenzialità artistiche.

La discografia in studio

2019 – Non lo so

2020 – Quanto manca

2020 – El puto mundo

2021 – Filtri

2022 – Sex Festival

2023 – VillaBanks

La vita privata di VillaBanks: chi è la fidanzata

Non conosciamo molti dettagli sulla vita sentimentale del rapper ravennate, ma a quanto pare non ama per il momento le relazioni monogame e di lunga durata.

Sai che…

– A sei anni ha imparato a suonare il sassofono.

– Che origini ha VillaBanks, si domandano in molti. Non conosciamo quali siano le origini dei suoi genitori, ma di certo il suo cognome non è tipicamente italiano.

– Perché VillaBanks si chiama così? Lo ha spiegato lo stesso rapper in un’intervista, affermando che da piccolo lo chiamavano “Vieri” e che altri lo conoscevano come “Killa”. Da lì, unendo i due nomi, è venuto fuori “Villa”.

– Quante lingue sa parlare VillaBanks? La sua lingua madre è il francese, ma parla e rappa anche in spagnolo, inglese e italiano.

– Ha dichiarato di non aver pubblicato il video su PH per una trovata pubblicitaria, ma perché ama i video per adulti. E infatti distribuisce suoi contenuti esclusivi per adulti sulla piattaforma OnlyFans.

– Su Instagram VillaBanks ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale seguito da moltissimi fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di VillaBanks, ecco una playlist presente su Spotify: