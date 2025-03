Andiamo alla scoperta di Salmo: la biografia, la carriera e la vita privata del rapper sardo.

Ha scalato le classifiche italiane di vendita e di ascolti su Spotify ed è ormai uno degli artisti più apprezzati della scena mainstream. Stiamo parlando di Salmo, uno dei rapper più controversi e dibattuti degli ultimi tempi. Dietro all’istrionico e pungente personaggio, c’è però molto di più. Andiamo alla scoperta della carriera, della biografia e di alcune curiosità sulla vita privata dell’autore di 90min.

Chi è Salmo: la biografia e la carriera

Nato a Olbia il 29 giugno 1984 sotto il segno del Cancro, Maurizio Pisciottu ha iniziato a scrivere le sue prime rime da giovanissimo. Dopo alcune demo dal successo trascurabile, nel 2011 ha debuttato con il suo primo album in studio, The Island Chainsaw Massacre. Il disco ottiene un ottimo riscontro di pubblico, soprattutto sulla scena rap, lanciando l’artista sardo a livello nazionale.

La carriera di Salmo inizia quindi a decollare. Nel 2012 esce il suo secondo album, Death USB, e nello stesso anno l’artista si aggiudica un premio agli MTV Hip Hop Award nella categoria Best Crossover. L’anno dopo dà alle stampe Midnite, che debutta al primo posto nella classifica italiana degli album, ottenendo in pochi mesi il disco d’oro.

Salmo non si adagia però sugli allori, e nel 2014 lancia un nuovo album, Tanta Roba, più un disco live, S.A.L.M.O. Documentary. Tra le tante attività collaterali messe in piedi in questi anni, c’è anche quella di regista, e sul finire del 2014 firma il videoclip di Sabato di Jovanotti. Con quest’ultimo la collaborazione non finisce qui: è infatti Salmo ad avere l’onore di aprire i concerti negli stadi nel tour 2015 di Lorenzo Cherubini.

A inizio 2016 torna sul mercato con l’album Hellvisback, altro grande successo commerciale, capace di raggiungere il disco di platino. Nel 2017 debutta come attore nel cortometraggio Nuraghes S’arena di Mauro Aragoni, quindi torna al lavoro per il quinto album, uscito il 9 novembre del 2018: si tratta di Playlist, il disco della definitiva consacrazione.

Il 2021 è l’album dell’ennesimo grande successo della sua carriera, l’album Flop, disco in cui compaiono collaborazioni con artisti del calibro di Noyz Narcos, Marracash, Guè e Shari. L’anno dopo debutta come curatore di una serie televisiva con Blocco 181.

Cosa fa oggi Salmo

Nel 2023 ha fatto quindi la propria apparizione al Festival di Sanremo come ospite della prima e dell’ultima serata, oltre che come ospite della serata dei duetti di Shari. Nello stesso anno ha quindi unito le forze con Noyz Narcos per l’album Cult.

In attesa di pubblicare un nuovo album, nel 2025 ha quindi debuttato come attore in Gangs of Milano – Le nouve storie del Blocco, altra serie televisiva di Sky con protagonista anche Alessandro Borghi.

La discografia in studio

2011 – The Island Chainsaw Massacre

2012 – Death USB

2013 – Midnite

2016 – Hellvisback

2018 – Playlist

2021 – Flop

2023 – Cult (con Noyz Narcos)

La vita privata di Salmo: fidanzata e figli

Nella propria intimità Salmo è una persona molto più tranquilla di quanto si possa credere. È stato a lungo fidanzato con una ragazza Greta Menardo, di quattordici anni più giovane di lui. Greta è tra l’altro campionessa di kitesurf, specializzata nel freestyle.

La loro storia è però terminata da qualche tempo, e stando ad alcune indiscrezioni, e anche a qualche storia postata dai diretti interessati sui social, dal 2023 il rapper sardo avrebbe una relazione con un’altra donna più giovane di lui, la cantante Shari.

Salmo contro Salvini

Tra le tante polemiche che hanno caratterizzato la carriera di Salmo fino a oggi spicca quella con Matteo Salvini. Sul finire del 2018 i due si sono punzecchiati tramite social diverse volte.

A dare inizio alla querelle è stato il rapper sardo che, in un’intervista a Rolling Stone, ha invitato le persone che ascoltano hip hop e votano Salvini a bruciare i suoi cd. Pronta la risposta su Twitter del leader della Lega: “Mamma mia che tristezza, apri la mente fratello!“.

Lo stesso ministro dell’Interno ha inserito la foto di Salmo, sormontata dalla scritta “Lui non ci sarà“, tra i suoi ‘nemici’ per una campagna social lanciata al fine di promuovere la manifestazione dell’8 dicembre 2018 a Roma, in piazza del Popolo. Stavolta a rispondere per le rime è stato l’artista, con questo post su Instagram, accompagnato dalla caption “Apri il cervello, fratello. Yo“. La sensazione è che tra i due non sia finita qui.

Sai che…

– Il suo nome, Salmo, deriva da Salmonlebon, nomignolo che voleva richiamare alla memoria Simon Le Bon, cantante dei Duran Duran.

– Ormai celebre in Italia, Salmo è un artista apprezzato anche all’estero. I suoi concerti ad Amsterdam e Londra, negli scorsi anni, sono arrivati facilmente al sold out.

– Dove abita Salmo? Il rapper si divide tra la sua Sardegna e Milano.

– Non sappiamo a quanto ammontino i suoi guadagni.

– Nel disco di debutto, The Island Chainsaw Massacre, è presente un dissing (ovvero un brano polemico verso qualcuno) rivolto al cantante Pino Scotto.

– Su Instagram Salmo ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok ha un account non ufficiale ma molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Salmo, ecco una playlist presente su Spotify: