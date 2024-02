Chi è Shari, l’ex stella di Tu si que vales protagonista a Sanremo nel 2023

Alla scoperta di Shari, la cantante emersa a Tu si que vales che ha conquistato il cuore di Salmo e un posto a Sanremo 2023.

Shari è uno dei tanti talenti emersi grazie a un game show in Italia ma in grado d’imporsi rapidamente anche nel mondo della musica, fino ad arrivare sul palco più prestigioso: quello di Sanremo. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Shari: biografia e carriera

Shari Noioso è nata a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 14 ottobre 2002 sotto il segno della Bilancia. Fin da bambina si appassiona alla musica e al canto, e inizia a studiare già a sette anni con determinazione e grande voglia di crescere.

Shari

Il suo talento emerge molto presto. Shari impara a suonare il pianoforte e prova nonostante la giovane età a scrivere alcuni inediti, curando sia la musica che i testi (in italiano ma anche in inglese).

La prima svolta della sua vita arriva quando decide di partecipare al programma Tu si que vales su Canale 5. Si esibisce sulle note di The Sound of Silence, capolavoro di Simon and Garfunkel, accompagnandosi al pianoforte. Il risultato è da brividi.

Questa la sua versione del classico della musica folk:

Nella finale dello show non riesce a vincere, ma ottiene comunque un grande successo di pubblico e sui social, conquistando tutti con il suo inedito Scream. Nel 2016 partecipa come ospite a otto tappe in Italia del tour mondiale de Il Volo, e in queste occasioni presenta la sua versione di Imagine di John Lennon.

Successivamente ha lanciato un EP per la Warner Music Italia e ha collaborato per la prima volta con una realtà importante della nostra musica: Benji e Fede. Scoperta da Salmo, ha partecipato a un brano del suo album Flop, ottenendo un successo clamoroso.

Cosa fa oggi Shari?

Passata alla Columbia negli ultimi anni, ha partecipato nel 2022 a Sanremo Giovani, riuscendo a conquistare nella finale un posto tra i sei emergenti portati da Amadeus tra i Big di Sanremo nell’edizione successiva. Ha così fatto il suo esordio sul palco dell’Ariston con il brano Egoista, chiudendo al ventisettesimo posto in classifica.

Shari: la discografia in studio

2016 – Shari

2022 – Fake Music

2023 – Alice in Hell

La vita privata di Shari: chi è il fidanzato?

Fin dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo Shari è diventata protagonista di diversi pettegolezzi. In particolare in molto hanno immaginato che potesse avere una relazione con Salmo, visto la vicinanza mostrata tra i due anche pubblicamente.

E se nel periodo sanremese la cantante ha smentito tale ipotesi, nell’estate successiva attraverso alcuni post sui social ha confermato una frequentazione con il rapper sardo. Non sappiamo se attualmente siano una coppia o meno.

Sai che…

– Condivide l’origine friulana con una grandissima artista della nostra musica, Elisa, nata a Trieste ma cresciuta proprio a Monfalcone.

– Dove vive Shari? Non sappiamo con esattezza se si sia trasferita a Milano per esigenze lavorative.

– Non conosciamo i suoi attuali guadagni.

– A suggerirle di andare a Tu si que vales è stato il ballerino Kledi Kadiu.

– Su Instagram Shari Noioso ha un account da migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale molto seguito.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Shari, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM