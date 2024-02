Shade: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper torinese, tifoso della Juventus, che ha partecipato a Sanremo nel 2019.

Shade è un cantante e rapper, famoso per una hit del calibro di Bene ma non benissimo, vero tormentone di alcuni anni fa. Celebre per la sua carriera musicale, ma spesso alle prese anche con altre passioni come il doppiaggio, la recitazione e il cabaret, l’artista piemontese ha già pubblicato diversi album e si è tolto la soddisfazione di prendere parte anche al Festival di Sanremo. Ripercorriamo insieme la sua carriera e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Shade: biografia e carriera

Vito Ventura (questo il suo vero nome) è nato a Torino il 10 dicembre 1987 sotto il segno del Sagittario. Muove i primi passi nel mondo del rap a sedici anni, ma quasi contemporaneamente inizia a farsi notare per il suo talento comico, aggiudicandosi nel 2011 la prima tappa dello Zelig Urban Talent.

La prima vera affermazione arriva nel 2013, quando partecipa e vince il programma MTV Spit condotto da Marracash, battendo in finale Nitro. Nello stesso anno inizia a lavorare anche come doppiatore. Il primo album, pubblicato dalla Warner Music, arriva nel 2015. Il suo nome è Mirabilansia, ed è subito un buon successo commerciale.

Shade

L’anno dopo lancia il secondo disco, Clownstrofobia, lavoro in cui alterna brani tipici del suo personaggio ad altri più introversi e maturi, come Patch Adams, canzone cui dichiara successivamente di tenere in maniera particolare. La sua hit più importante è però Bene ma non benissimo, canzone che raggiunge in pochi mesi oltre 20 milioni di views, ottiene il disco di platino (poi doppio) e gli permette di raggiungere la finale del Summer Festival.

Ormai consacrato, lancia alla fine del 2017 il brano Irraggiungibile con Federica Carta, e nel 2018 partecipa al successo di Benji & Fede On Demand. Il terzo disco è quindi Truman, pubblicato il 16 novembre 2018 e anticipato da Amore a primo insta.

Nel 2019 ha poi partecipato al Festival di Sanremo insieme a Federica Carta, cantando Senza farlo apposta. Il 2020, anno travagliato a causa del Covid, lo ha visto invece protagonista con una nuova hit estiva, Autostop, mentre nel 2021 ha lanciato il brano In un’ora, sigla di Love Island.

Cosa fa oggi Shade?

Ancora attivo nel mondo della musica, e in particolare della musica rap, pur non essendo più arrivato ai vertici delle classifiche ha pubblicato nel 2023 un nuovo album, Diversamente triste, a distanza di cinque anni dall’apprezzatissimo Truman.

Shade: la discografia in studio

2015 – Mirabilansia

2016 – Clownstrofobia

2018 – Truman

2023 – Diversamente triste

La vita privata di Shade: chi è la fidanzata?

A rendere felice la vita sentimentale di Shade è stata a lungo la fidanzata Gaia, architetto e make up artist con cui Vito ha avuto per lungo tempo un’importante relazione. I due, come dichiarato in un’intervista, si erano conosciuti tramite Facebook, ma ormai sembrerebbero essersi separati da diversi anni.

Dopo essere stato accostato per un periodo ad Anna Tantangelo, oltre che alla sua grande amica Federica Carta, attualmente Vito sembra single. Anche sui social preferisce infatti dedicarsi esclusivamente alla sua vita professionale.

Sai che…

– Ha partecipato fin da giovanissimo a competizioni di freestyle, vincendo per due volte la selezione piemontese del prestigioso premio Tecniche Perfette.

– Dove vive Shade? È innamorato di Torino e ha scelto di rimanerci.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Cosa ha doppiato Shade? In primo luogo un personaggio della serie televisiva cartoon South Park, ma la sua voce si può ritrovare anche in molti anime del portale streaming VVVVID.

– Su Instagram Shade ha un account ufficiale molto seguito. Anche su TikTok ha un account ufficiale con centinaia di migliaia di follower.

– Il rapper torinese è un accanito tifoso della Juventus.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Shade, ecco una playlist presente su Spotify:

Riproduzione riservata © 2024 - NM