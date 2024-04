Tutte le curiosità su Anna Tatangelo, talentuosa cantante e conduttrice televisiva

Scopriamo insieme qualche curiosità sulla bellissima Anna Tatangelo e sulla sua vita privata, dalla relazione con Gigi D’Alessio alla sua precoce carriera.

Cantante, conduttrice, sempre al centro del gossip per la sua ormai ‘antica’ storia con Gigi D’Alessio e icona sexy dei social network. Insomma, di Anna Tatangelo in un modo o nell’altro se ne parla davvero spesso. Andiamo a scoprire qualche curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Anna Tatangelo: biografia e carriera

Tutti la conoscono, ma quanti anni ha Anna Tatangelo? La cantante è nata il 9 gennaio del 1987 sotto il segno del Capricorno a Sora, una piccola città in provincia di Frosinone, ed è alta 173 cm. La sua carriera comincia prestissimo, nel 1994, quando la piccola Anna comincia a farsi notare in alcune manifestazioni locali.

Anna Tatangelo

Prima della fama la ragazza segue l’impresa della famiglia Tatangelo. Anna muove i primi passi nel mondo del lavoro seguendo i genitori e i fratelli, produttori di un dolce tipico della città di Frosinone. Il primo successo arriva già nel 1999, quando si classifica seconda al Minifestival della canzone di Viterbo.

L’anno dopo, invece, è già primo posto. E dopo tanti altri concorsi vinti, a soli 14 anni viene scritturata dalla Rai per il Girofestival. È il 2001 e Anna esordisce con Dov’è il coraggio. E cosa lo diciamo a fare. La prima canzone di Anna Tatangelo è subito un successo: a ruota arrivano anche il videoclip e il suo primo contratto discografico, e nello stesso anno vince l’Accademia della canzone di Sanremo, entrando di conseguenza di diritto al Festival del 2002, categoria giovani.

Anna non si limita a gareggiare, anzi, alla sua prima partecipazione arriva anche la vittoria. La giovane cantante non stupisce soltanto per la sua voce, ma anche per il suo carattere: pensate che Pippo Baudo, allora conduttore del Festival, la sceglie per diventare la co-conduttrice di Sanremo-Top.

Riuscite a immaginarvi un inizio di carriera migliore? Nel corso degli anni si è poi imposta come icona della musica pop melodica, fino alla svolta urban-rap del 2020, seguita alla separazione dal suo grande amore D’Alessio. Tra i brani simbolo di questa svolta c’è Guapo con Geolier:

Cosa fa oggi Anna Tatangelo?

Negli ultimi anni, dopo la svolta urban che non le ha regalato particolari soddisfazioni, ha preferito impegnarsi soprattutto nel mondo della televisione. Giudice di All Together Now, ha partecipato come concorrente a programmi come Name That Tune – Indovina la canzone.

Diventa quindi conduttrice del programma Scene da un matrimonio, incentrato su alcune storie di nozze particolarmente emozionanti. Nel 2023 è quindi stata guest star nello show di Francesco Cicchella su Prime Video.

Al lavoro su un nuovo album in uscita nei prossimi mesi, è quindi tornata in tour durante l’estate, ed è entrata poi a far parte della squadra del programma Io Canto Generation, stavolta nelle vesti di coach. A distanza di alcuni mesi, nel 2024 del suo nuovo disco non si hanno ancora notizie. L’artista di Sora è però tornata protagonista in televisione come ospite del programma Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino.

Anna Tatangelo: la discografia in studio

2003 – Attimo x attimo

2005 – Ragazza di periferia

2007 – Mai dire mai

2008 – Nel mondo delle donne §

2011 – Progetto B

2015 – Libera

2019 – La fortuna sia con me §

2021 – Anna zero

La vita privata: Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

La loro è sicuramente fra le storie d’amore nel mondo della musica più discusse e paparazzate. Ma come è iniziata la relazione fra Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio? I due si conoscono quando Anna ha appena sedici anni, mentre Gigi, invece, ne ha praticamente il doppio di lei.

Ma i vent’anni di differenza non sembrano frenare la loro passione, così come non sembra farlo il padre di Anna, che anzi li fotografa insieme dopo un concerto. È la prima volta che i due si vedono, e Gigi fa subito ascoltare alla giovane ragazza il brano Un nuovo bacio.

Più tardi i due duetteranno, cantando insieme proprio la stessa canzone. Per un anno, poi, più nessun contatto. E un giorno arriva la telefonata di Gigi D’Alessio. A rispondere è il padre, che si sente pronunciare queste parole: “Voglio produrre tua figlia“.

Arriva così il 2005, e l’inizio ufficiale della storia. Gigi è sposato e con tre figli, ma più conosce Anna più capisce che tra i due le cose possono funzionare. Sarà un viaggio in Australia ad avvicinarli definitivamente. E così il cantante lascerà definitivamente la moglie Carmela Barbato per lei, Anna Tatangelo.

Tanti saranno i pregiudizi nei confronti dei due, a cominciare quelli dei genitori di lei. Ma alla fine, come in una favola dal finale scontato, l’amore trionferà su ogni cosa. E a celebrare il loro sentimento arriverà il loro figlio Andrea, nato nel 2010. Tuttavia, dopo un paio d’anni di crisi dal 2017 al 2019, Anna e Gigi hanno deciso di separare definitivamente le proprie vite, rimanendo però in buoni rapporti.

Chi è il fidanzato di Anna Tatangelo?

Dalla fine della relazione con D’Alessio, Anna ha preferito mantenere maggio riservatezza sulla sua vita sentimentale. La sua nuova fiamma per circa un anno è stato è però l’attore e rapper Livio Cori. I due si sono lasciati nel 2022 a pochi giorni dall’ufficializzazione della loro relazione.

Dopo questa bruciante delusione, Anna ha preferito avere ancora più riguardo per la sua vita sentimentale. Dal 2023 sappiamo però che il suo nuovo compagno è il modello Mattia Narducci. Un ragazzo di grande fascino e di dieci anni più giovani di lei, protagonista sui social anche di alcuni scatti ‘calienti’ con la nota cantante.

Sai che…

– Uno dei suoi soprannomi è “la regina di Sora”.

– Risulta ancora oggi la più giovane vincitrice di Sanremo, avendo conquistato il Festival a soli 15 anni.

– Ha partecipato otto volte a Sanremo, ottenendo anche un primo posto nella categoria Donne nel 2006.

– Anna Tatangelo ha una laurea? Non si trovano informazioni sul suo percorso di studi, ma sappiamo che è diplomata.

– Quanti anni aveva Tatangelo quando si è messa con Gigi D’Alessio? 19 anni.

– Altro che amore a prima vista! Quando Anna conobbe Gigi, all’età di 16 anni, pare che fra i due non ci fosse una grande simpatia. La cantante ha raccontato durante diverse interviste come, al contrario, inizialmente non potesse proprio vederlo, e che mai avrebbe potuto pensare a una storia fra loro due.

– Sebbene la love story con Gigi sia cominciata nel 2006, il loro primo duetto risale però al 2002 con il brano Un nuovo bacio.

– Dove vive Anna Tatangelo? Da diverso tempo si è ormai trasferita a Roma.

– Non conosciamo i guadagni e il patrimonio di Anna Tatangelo.

– Nonostante la cantante sia spesso criticata per essere più concentrata sulla sua bellezza che sulla sua carriera musicale, non solo nel corso della sua vita ha duettato con tantissimi artisti di calibro internazionale, come Mario Biondi, Morgan, Claudio Baglioni, Michael Bolton e tanti altri, ma ha anche partecipato a Sanremo… più volte di Gigi D’Alessio!

– Anna Tatangelo, Instagram… e il figlio! Se è vero che non si possa negare come Anna sia molto attenta alla sua immagine, dai suoi profili social si può comprendere come sia altrettanto innamorata del figlio. Non è raro infatti imbattersi in fotografie e video che la ritraggono con Andrea, spesso descrivendo e raccontando le attività svolte insieme.

– Dove trovare foto di Anna Tatangelo? Ovviamente sul suo splendido account Instagram! Anche su TikTok Anna ha un profilo ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower.

– Qualche anno fa la cantante ha litigato con Laura Pausini, in seguito alla pubblicazione del libro Ragazza di periferia. La mia piccola favola. Stando a quello che racconta il libro della Tatangelo pare che Laura abbia scherzato sulla canzone Il mio amico, scrivendone una parodia e facendo degli ironici riferimenti al seno rifatto di Anna.

– Non solo! Qualcuno forse ricorda la litigata plateale fra Anna Tatangelo e Milly D’Abbraccio durante i casting di X Factor, causata da una decisione della giuria non condivisa da quest’ultima.

– Anna Tatangelo e l’hacker! Qualche anno fa la pagina Facebook di Anna era stata presa di mira da un hacker, che aveva cominciato a pubblicare post con il suo nome. Fra le scelte più gettonate, frasi in napoletano e dichiarazioni di amore per Gigi. Insomma… poteva andare decisamente peggio!

Le canzoni di Anna Tatangelo più famose

Difficile scegliere fra i numerosi successi della cantante, ma dobbiamo ricordare almeno Essere una Donna, Colpo di Fulmine e Ragazza di periferia, oltre a quelle che ci suggerisce la playlist di Spotify: