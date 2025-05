Chi è Elisa Balbo, soprano che ha cantato anche con Il Volo

Elisa Balbo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante che ha collaborato con Il Volo.

Tra le voci che hanno avuto l’opportunità di esibirsi insieme a Il Volo, anche in spettacoli televisivi, spicca quella di Elisa Balbo, un nome importante soprattutto tra gli appassionati di musica classica. Si tratta infatti di uno dei soprano più famosi e apprezzati non solo in Italia, ma nel mondo intero. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Elisa Balbo: biografia e carriera

Elisa Balbo è nata a Ospedaletti, in provincia di Imperia, ma non conosciamo né l’anno di nascita, né la data, né tantomeno il segno zodiacale. Quel che sappiamo è che si appassiona molto presto al mondo della musica, decidendo ben presto di fare di questa sua passione e di questo suo talento una reale professione.

Microfono durante un concerto – notiziemusica.it

Dotata di una voce capace di lasciare il segno, in pochi anni riesce a imporsi a livello internazionale, esibendosi tra l’altro al Teatro Comunale di Modena sotto la direzione di uno dei più importanti maestri al mondo, Riccardo Muti.

Protagonista come solista in diverse occasioni anche all’Arena di Verona, nel 2017 si esibisce in un concerto in memoria di Luciano Pavarotti, in diretta su Rai 1, per poi proseguire la sua carriera tra teatri italiani ed esteri di grande prestigio, come La Fenice di Venezia e il Teatro dell’Opera di Roma.

Dotata di qualità straordinarie, migliorate nel corso della sua carriera, nel suo repertorio può vantare partecipazioni a opere di Rossini, Pergolesi, Mozart, Schumann, Verdi, Puccini, Bizet e molti altri ancora, incidendo anche diversi dischi di opera. Nel 2022 dà alle stampe anche Lunaria, il suo primo album solistico di arie da camera, insieme al pianista Michele D’Elia.

Cosa fa oggi Elisa Balbo

Famosa in tutto il mondo, nel 2025 si è fatta conoscere anche dal pubblico nazionalpopolare grazie alla partecipazione al concerto Tutti per Uno-Un viaggio nel tempo de Il Volo, andato in onda su Canale 5.

La vita privata di Elisa Balbo: marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Elisa è sposata con il baritono Luca Micheletti. I due hanno raccontato la loro storia ai microfoni di Dedicato: “L’emozione dello sposarsi è stata una gioia per cui non eravamo preparati, a differenza del palcoscenico“.

I due si sono conosciuti sul palco, ed è stato amore (quasi) a prima vista: “Ci siamo conosciuti durante un’audizione cui siamo stati presi entrambi, io facevo Desdemona e lui Iago, di Otello. L’arte condivisa è sempre meglio che da soli, l’unione nella vita a volte aiuta anche quella del palcoscenico“. Dalla loro unione è nata una figlia, Arianna.

Sai che…

– Si è laureata nel 2013 alla Bocconi di Milano in Economia internazionale e management, ma ha frequentato anche il Conservatorio Verdi della città meneghina.

– È stata ospite della trasmissione Sabato In su Rai Uno.

– Nel corso della sua carriera ha partecipato a diversi tour mondiali di Andrea Bocelli.

– Non sappiamo dove abbia la propria residenza, ma è possibile che abiti a Milano.

– Sul suo patrimonio e i suoi guadagni non abbiamo alcuna informazione.

– Su Instagram, Elisa Balbo ha un account da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Elisa Balbo, ecco una playlist presente su Spotify: