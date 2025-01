Tutte le curiosità sulla carriera de Il Volo, il trio italiano più famoso nel mondo

Il Volo: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui tre tenorini protagonisti diverse volte a Sanremo.

Il Volo è da anni uno dei gruppi italiani più amati non solo nel nostro paese, ma soprattutto all’estero. Primi italiani ad aver firmato il contratto con una major americana, hanno raccolto consensi ovunque con un repertorio fatto di canzoni che fondono musica pop e classica e rivisitazioni di diverse arie o canzoni scritte da compositori come Ennio Morricone. Scopriamo insieme alcune curiosità su di loro.

Chi sono Il Volo: biografia e carriera

Trio composto dai tenori Piero Barone (nato a Naro il 24 giugno 1993 sotto il segno del Cancro), Ignazio Boschetto (nato a Bologna il 4 ottobre 1994 sotto il segno della Bilancia) e il baritono Gianluca Ginoble (nato a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995 sotto il segno dell’Aquario), si sono conosciuti e uniti durante la seconda edizione del talent Ti lascio una canzone nel 2009, per l’intuizione del regista Roberto Cenci.

Il Volo

L’esperienza televisiva gli permette di farsi notare da produttori discografici di fama internazionale, e la Geffen decide subito di metterli sotto contratto per la pubblicazione di un album. Il loro debutto discografico, Il Volo, arriva così nel 2010. In Italia raggiungono la sesta posizione in classifica e ottengono nel 2013 il disco di platino.

Il successo è clamoroso però negli Stati Uniti. Dopo la partecipazione come ospiti ad American Idol, il loro disco raggiunge la decima posizione della classifica Billboard 200. Nel 2012 esce il loro secondo album, We Are Love: al suo interno sono presenti due duetti di prestigio, uno con Placido Domingo e uno con Eros Ramazzotti. Si tratta del primo disco della formazione composto quasi interamente di brani inediti.

Forti ormai di una consolidata fama mondiale, realizzano nel 2013 il loro primo disco a tema natalizio. Dopo aver vinto Sanremo, partecipano all’Eurovision Song Contest 2015 arrivando al terzo posto e conquistando il premio della critica.

Il Volo

Il Volo a Sanremo

La prima esperienza sanremese del trio arriva in occasione del sessantesimo Festival, invitati come ospiti da Antonella Clerici. È però nel 2015 che per la prima volta concorrono alla gara, con il brano Grande amore, conquistando subito una prestigiosa vittoria davanti a Fatti avanti amore di Nek e a Adesso e qui di Malika Ayane.

Dall’esperienza sanremese nasce l’EP Sanremo grande amore, nel quale trovano spazio, oltre al singolo, sei reinterpretazioni di grandi brani che hanno vinto la kermesse, tra cui Ancora di Eduardo De Crescenzo. Questo lavoro diventa il loro più importante successo in Italia, certificato con un triplo disco di platino.

Nel 2019 si sono ripresentati sul palco dell’Ariston e ancora una volta hanno dimostrato di essere artisti d’immenso talento. Con il brano Musica che resta sono infatti arrivati al terzo posto, dietro a Mahmood e Ultimo.

Dopo diversi anni di distanza da Sanremo, sono stati annunciati il 3 dicembre dal direttore artistico Amadeus all’interno del cast dell’edizione 2024 del Festival. E ancora una volta hanno partecipato per cercare di vincere.

Il Volo Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto

Cosa fanno oggi Il Volo

La loro avventura sul palco dell’Ariston con il brano Capolavoro è ancora una volta fortunata, anche se meno impattante rispetto al passato. Chiudono stavolta all’ottavo posto e successivamente danno alle stampe il loro nono album, Ad Astra, allontanando le voci di una possibile scissione.

Sono stati quindi protagonisti di un concerto di Natale andato in onda su Canale 5 nella serata della vigilia del 2024 e hanno programmato un tour nei palazzetti italiani nel 2025. Sono stati inoltre annunciati tra i protagonisti della serata dei duetti di Sanremo 2025 per accompagnare Clara nella reinterpretazione di The Sound of Silence di Simon & Garfunkel.

La discografia in studio

2010 – Il Volo

2012 – We Are Love

2013 – Buon Natale – The Christmas Album

2015 – L’amore si muove

2018 – Amame

2019 – Musica

2021 – Il Volo Sings Morricone

2023 – 4 Xmas

2024 – Ad Astra

Sai che…

– Durante la partecipazione a Ti lascio una canzone ottengono il soprannome di tenorini, in omaggio ai Tre Tenori, Pavarotti, Domingo e Carreras.

– Prima di scegliere il proprio nome definitivo, si sono fatti chiamare The Tryo e successivamente Il Trio.

– Hanno cantato per i più potenti e influenti uomini del pianeta, tra cui la regina Rania di Giordania.

– L’edizione spagnola del loro album di debutto ha ottenuto il disco di platino in quasi tutti i Paesi dell’America Latina.

– Hanno partecipato al tour del 2012 di Barbra Streisand in qualità di ospiti d’onore.

– Su Instagram Il Volo ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok hanno un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni de Il Volo, ecco una playlist presente su Spotify: