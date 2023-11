La carriera e le curiosità su Matteo Bocelli, il talentoso figlio di Andrea che sogna di diventare un cantante.

Matteo Bocelli è il figlio del celebre tenore Andrea. Alto, moro, prestante, il giovane Bocelli jr. è già un modello, ma da qualche tempo ha scelto anche di diventare cantante. Ha una gran voce e lo ha dimostrato al mondo intero, a costo di subire l’eterno paragone con il genitore.

Ospite di Sanremo qualche anno fa, Matteo ha già avuto l’occasione di far vedere a tutti di che pasta è fatta. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Matteo Bocelli: biografia e carriera

Matteo Bocelli è il figlio di Andrea, celebre tenore-pop italiano, e della sua ex moglie Enrica Cenzatti. Nato nel 1997, è già un modello oltre che un cantante.

Matteo Bocelli

Nato a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, l’8 ottobre sotto il segno della Bilancia, studia al conservatorio Luigi Boccherini di Lucca e muove i primi passi nel mondo della musica ufficialmente solo nel 2018, duettando con il padre Andrea nel suo ultimo album Sì, in particolare nella canzone Fall on Me:

A soli 21 anni firma un contratto con la Capital Records, casa discografica internazionale che nel suo roster vanta artisti come Katy Perry. Sulle sue qualità nessuno ha dubbi, e non a caso di lì a poco Bocelli debutta nel mondo della musica con il suo primo singolo in italiano, Dimmi, brano realizzato insieme a Mahmood e Syliva Tofany.

Il suo primo album, pubblicato in collaborazione con il padre, esce nel dicembre nel 2022. Si tratta di A Family Christmas, un disco natalizio registrato anche con la sorellina Virginia. Un lavoro per ‘rompere il ghiaccio’ con un mondo di cui ormai fa pienamente parte.

Nel 2023 dà alle stampe anche Matteo, raccolta solista in cui include alcuni dei singoli del suo percorso da solista dei mesi precedenti. Tra i suoi ultimi singoli riascoltiamo Fasi:

La vita privata di Matteo Bocelli: chi è la fidanzata?

Nonostante non ami rendere noti dettagli sulla sua vita privata, per qualche periodo è stato sulle pagine delle riviste di gossip per un presunto flirt con la modella Carolina Stramare. Entrambi hanno preferito non confermare né smentire la notizia. Non sappiamo quindi se al momento abbia una fidanzata, ma di sicuro non ha ancora una figlia o un figlio.

Sai che…

– Nonostante la giovane età, ha già avuto occasione di farsi conoscere in contesti importanti come il Madison Square Garden di New York, al fianco del padre.

– Nel 2023 ha condotto la cerimonia dei David di Donatello con Matilde Gioli. Inoltre è stato ballerino per una notte a Ballando con le stelle.

– Ha esordito nel mondo del cinema come attore interpretando un piccolo ruolo in Tremila anni di attesa, film di cui ha curato anche la colonna sonora.

– Come si chiama la madre di Matteo Bocelli? Enrica Cenzatti.

– Ha un fratello di nome Amos di due anni più grande di lui e una sorellina, Virginia, nata nel 2012.

– Il brano Fall on Me, cantato con il padre Andrea, è presente nella colonna sonora del film Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni.

– Andrea Bocelli ha dichiarato che il figlio non cantava mai in sua presenza perché si vergognava.

– Oltre che cantante, Matteo è anche modello. È stato scelto dalla Guess per un servizio fotografico accanto a una popstar internazionale come Jennifer Lopez.

– Supera 1 metro e 90 di altezza.

– Sa suonare la tastiera e il pianoforte.

– Su Instagram ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo seguito da moltissimi fan.

