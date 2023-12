Alla scoperta di Andrea Bocelli, il tenore più famoso al mondo. Dalla cecità al successo passando per la fattoria e il lavoro da avvocato.

Nato a La Sterza, frazione dei comuni di Lajatico e Terricciola, in provincia di Pisa, il 22 settembre del 1958 sotto il segno della Vergine, Andrea Bocelli è un vero e proprio ambasciatore della musica italiana nel mondo. Il cantante è uno dei tenori più apprezzati ed è riuscito a creare un suo genere fondendo la musica classica con i gusti del grande pubblico. Dal suo genio sono nati capolavori come Con te partirò, tanto per citare una delle canzoni di Andrea Bocelli che hanno fatto la storia. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Andrea Bocelli: biografia e carriera

Nato in una famiglia di umili origini (i genitori erano contadini) Andrea Bocelli è cresciuto in una fattoria in Toscana. Il cantante resterà per sempre legato alla vita di campagna. In pochi sanno che il cantante e musicista non è nato cieco. Andrea Bocelli, ipovedente dalla nascita a causa di un glaucoma, non vedeva dall’occhio sinistro mentre qualcosa riusciva a distinguere le ombre e qualche luce dall’occhio destro. Ha perso definitivamente la vista a causa di una pallonata al volto nel corso di una partita di calcio quando aveva dodici anni. L’impatto emotivo per il giovane Bocelli è durissimo.

Il ragazzo, che ha già iniziato a suonare il pianoforte e il flauto da quando aveva sei anni, è convinto in quel momento che non avrebbe più potuto dedicarsi alla musica. Superato il trauma, si affida all’orecchio assoluto: oltre che un ottimo cantante, Bocelli è un apprezzato pianista e un ottimo sassofonista. In realtà, almeno inizialmente, Andrea non pensa di fare il cantante nella vita. In effetti si laurea in Giurisprudenza e per un anno ha lavorato come avvocato in uno studio legale.

La sua carriera inizia nel 1992… grazie a Pavarotti. In quell’anno Zucchero apre le audizioni per trovare la seconda voce della sua Miserere. Nella testa di Fornaciari la parte è fatta apposta per Pavarotti, il quale decide però di lasciare il posto a Bocelli dichiarando che nessuno avrebbe potuto interpretare la partitura meglio di lui.

Nel 1994 Andrea porta la musica classica al Festival di Sanremo con il brano Il mare calmo della sera, arrivata al primo posto nella categoria Nuove Proposte. Quella di Andrea è una rapida ascesa che lo porta alla ribalta prima in Italia, dove gli viene addirittura conferito il titolo di Grand’Ufficiale (2006) e poi negli Stati Uniti, dove si è meritato una stella sull’ambitissima Walk of Fame.

Negli ultimi anni il cantante è tornato alla ribalta presso il grande pubblico per la sua collaborazione con Ed Sheeran. Andrea Bocelli infatti ha prestato la sua voce alla canzone Perfect Symphony, diventata presto un grande successo, mentre il cantante ha ripagato componendo una canzone insieme al fratello, presente nell’ultimo album di Andrea, Sì.

Cosa fa oggi Andrea Bocelli?

La carriera di Andrea prosegue a gonfie vele. Nel 2022 ha pubblicato, in occasione del Natale, l’album A Family Christmas, insieme ai figli Matteo e Virginia, presentato attraverso un tor negli Stati Uniti, un evento su YouTube e addirittura una collaborazione con i Simpson.

Tra marzo e maggio a duettato in alcuni concerti europei e americano con Zucchero, e ha cantato il brano You’ll Never Walk Alone in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III. Ha recitato peraltro nello stesso periodo in una puntata della soap Beautiful girata a Roma.

Andrea Bocelli: la discografia in studio

1994 – Il mare calmo della sera

1995 – Bocelli

1996 – Viaggio italiano

1998 – Aria: The Opera Album

1999 – Sogno

1999 – Sacred Arias

2000 – Verdi

2001 – Cieli di Toscana

2002 – Sentimento

2004 – Andrea

2006 – Amore

2008 – Incanto

2009 – My Christmas

2013 – Passione

2015 – Cinema

2018 – Rarities

2018 – Sì

2020 – Believe

2022 – A Family Christmas

La vita privata di Andrea Bocelli: moglie e figli

Negli anni dell’università il cantante conosce Erica Cenzatti, dal 1992 al 2002 moglie di Andrea Bocelli. Dalla relazione sono nati due figli, Amos e Matteo. Causa del divorzio sarebbero stati, stando a quanto riferito dai giornali di gossip, i presunti tradimenti di lui che avrebbero spinto la donna a chiedere il divorzio.

Andrea Bocelli e Veronica Berti

In un’intervista concessa ai microfoni di Gente, Bocelli ha parlato delle sue difficoltà amorose giovanili: “Da giovane non ho avuto fortuna con le donne. Per carattere sono portato alle passioni, ma m’innamoravo quasi sempre da solo. Mi sono rifatto strada facendo“.

Il 21 marzo 2012 è nata la sua terza figlia, Virginia, dall’amore con la nuova compagna Veronica Berti, sposata successivamente il 21 marzo 2014 con delle splendide nozze celebrate nel Santuario di Montenero, non lontano da Livorno.

Sai che…

– Qual è la malattia di Andrea Bocelli? Al di là del glaucoma che lo ha portato a perdere la vita, il cantante gode di buona salute.

– Andrea Bocelli vede qualcosa? La risposta è no, da quando ha subito una pallonata a dodici anni.

– Andrea Bocelli è stato aspramente criticato nel 2020 per aver affermato che il lockdown per contenere il contagio del Coronavirus è stato un abuso che ha privato le persone della libertà.

– Andrea è alto 1 metro e 87.

– Dove vive Andrea Bocelli? In una splendida villa a Poggioncino, in Toscana.

– È uno dei cantanti italiani più famosi al mondo e anche dei più ricchi: il suo patrimonio è stato stimato sui 40 milioni di dollari.

– Su Instagram Andrea Bocelli ha un account ufficiale. Anche su TikTok Andrea è presente con un profilo seguito da milioni di persone.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Andrea Bocelli, ecco una playlist presente su Spotify:

