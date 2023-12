La carriera, la vita privata e le curiosità su Claudio Baglioni, uno dei più grandi artisti della canzone italiana.

Claudio Baglioni è uno dei cantautori più amati della storia della canzone italiana. In anni recenti, prima dell’epopea Amadeus, è balzato alle cronache musicali come direttore artistico di Sanremo. Ma per arrivare a questo prestigioso ruolo, ha dovuto costruirsi una carriera davvero inattaccabile.

Chi è stato e chi è Claudio Baglioni, al di là del ruolo sanremese? Scopriamolo insieme. Ecco tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata del grande cantautore romano.

Chi è Claudio Baglioni: biografia e carriera

Claudio Enrico Paolo Baglioni è nato a Roma il 16 maggio 1951 sotto il segno del Toro. Appassionato fin da ragazzo di musica e letteratura, inizia a muovere i primi passi sulla scena canora romana all’alba degli anni Sessanta, ma è solo negli anni Settanta che riesce a pubblicare il suo primo 45 giri.

Nel 1972 dà alle stampe il concept album Questo piccolo grande amore, che lo lancia definitivamente nell’Olimpo della canzone italiana. Il disco vende 900mila copie e rimane primo in classifica per ben 15 settimane, grazie anche al successo clamoroso della title track. Riascoltiamola insieme:

Seguono altri album, dal successo altalenante (ma mai paragonabile a quello di Questo piccolo grande amore), come Gira che ti rigira amore bello, E tu…, Sabato pomeriggio, Solo, E tu come stai?. Gli anni Ottanta si aprono con un altro album dal successo straordinario: Strada facendo (1981).

La carriera di Claudio riprende slancio e per tutto il decennio il cantautore romano è protagonista di concerti da record. Particolarmente interessante il tour Assolo del 1986, in cui Baglioni non si fa accompagnare da alcun musicista: gli strumenti sono infatti collegati con un sistema MIDI. Un esperimento che tuttavia non porta a una svolta definitiva della sua carriera.

Tra gli anni Novanta e i Duemila prosegue nella sua fortunata carriera con un altro album di grande successo, Oltre. In questo periodo inizia ad apparire con una certa frequenza in televisione, ospite di varie trasmissioni e a volte anche conduttore improvvisato.

Nel luglio del 2005 fa parte del cast del Live 8 e si esibisce al Circo Massimo di Roma. Sempre protagonista di primo piano nella nostra musica, con progetti innovativi che coinvolgono spesso anche colleghi e amici, nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo in qualità di ospite.

Nel 2015 parte, ad esempio, il progetto Capitani coraggiosi, che lo vede al fianco di Gianni Morandi per una tournée, uno show televisivo, una trasmissione radiofonica e un cd. Tra i personaggi che vengono coinvolti, in qualche maniera, in questo progetto, ricordiamo Roberto Vecchioni, Gigi D’Alessio, Laura Pausini e Max Pezzali.

Chiusa la parentesi Capitani coraggiosi, Baglioni si tuffa nel tour per il cinquantennale della sua carriera musicale: Al centro. Una serie di concerti che lo ha portato in giro per l’Italia anche nel 2019.

Claudio Baglioni a Sanremo

La storia d’amore tra Claudio Baglioni e Sanremo è una storia tardiva, nonostante il cantautore, emblema della canzone romantica, avrebbe potuto ben comparire in diverse edizioni del Festival. L’artista viene scelto come direttore artistico e conduttore per la sessantottesima edizione del Festival, di cui poi diventa anche conduttore insieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

La kermesse è un successone, tanto che gli permette di essere confermato anche per il 2019. Stavolta ad affiancarlo ci sono Claudio Bisio e Virginia Raffaele.

Cosa fa oggi Claudio Baglioni?

Chiusa la parentesi da direttore artistico, torna alla musica nel 2020 con il brano Gli anni più belli per il film omonimo di Gabriele Muccino. Superata la pandemia, dà vita a una serie interminabile di concerti, soprattutto nei teatri italiani, attraverso continui tour e spettacoli differenti per promuovere anche i suoi nuovi lavori in studio.

Claudio Baglioni: la discografia in studio

1970 – Claudio Baglioni

1971 – Un cantastorie dei nostri giorni

1972 – Questo piccolo grande amore

1973 – Gira che ti rigira amore bello

1974 – E tu…

1975 – Sabato pomeriggio

1977 – Solo

1978 – E tu come stai?

1981 – Strada facendo

1985 – La vita è adesso

1990 – Oltre

1995 – Io sono qui

1999 – Viaggiatore sulla coda del tempo

2003 – Sono io – L’uomo della storia accanto

2009 – Q.P.G.A.

2013 – ConVoi

2020 – In questa storia che è la mia

La vita privata di Claudio Baglioni: moglie e figlio

Claudio Baglioni ha sposato Paola Massari il 4 agosto 1973. Dalla loro relazione è nato il suo unico figlio, Giovanni Baglioni, musicista come il padre. A lui è dedicata la celebre Avrai, una delle canzoni più amate del cantautore romano.

Dopo 35 anni di matrimonio, la relazione tra Paola e Claudio è finita nel 2008. Attualmente, Baglioni sta vivendo una bella relazione d’amore con Rossella Barattolo. I due si conoscono dagli anni Ottanta, ma solo dopo la fine del matrimonio di Claudio si sono decisi a instaurare un rapporto sentimentale.

Ex imprenditrice all’interno del settore petrolifero, oggi Rossella cura le pubbliche relazioni di Baglioni. In sostanza, ricopre il ruolo di manager dell’artista.

Sai che…

– Che fa il figlio di Claudio Baglioni? Classe 1982, anche Giovanni è un musicista come il padre.

– Cosa facevano i genitori di Claudio Baglioni? Nato e cresciuto a Centocelle, Claudio è figlio di un maresciallo dei carabinieri e di una sarta.

– Negli anni Sessanta, a causa del suo look gotico e della sua passione per Edgar Allan Poe, Baglioni venne soprannominato dagli amici ‘Agonia’.

– Nel 1975 fonda, con Mogol, Gianni Morandi e altri artisti, la Nazionale italiana cantanti.

– Grande appassionato di calcio, Claudio Baglioni tifa per la Roma, una delle principali squadre della Capitale.

– Nel 1988 venne criticato dal pubblico del Human Rights Now! a Torino. Il concerto, organizzato da Amnesty International, prevedeva nel cartellone artisti del calibro di Sting, Peter Gabriel e Bruce Springsteen.

– Nel 1996 ha cantato al Concerto di Natale Avrai, alla presenza di papa Giovanni Paolo II.

– Dove vive Claudio Baglioni? Ovviamente nella sua splendida casa di Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Nel 2003 è stato nominato Commendatore della Repubblica da Carlo Azeglio Ciampi.

– Sempre nei primi anni Duemila, ha conseguito la laurea in Architettura all’Università La Sapienza di Roma.

– Nel 2006 è stato tedoforo alla vigilia dei Giochi olimpici invernali di Torino.

– Claudio Baglioni è alto 1 metro e 88.

– Su Instagram Claudio Baglioni ha un account ufficiale da migliaia di follower.

