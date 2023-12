Sapevi che fu la boxe a portarlo al successo? Scopriamo di più sull’intramontabile Gianni Morandi!

Musicista, cantante, presentatore, ma soprattutto pietra miliare della storia della musica e della televisione italiana, Gianni Morandi ha attraversato le generazioni mantenendo sempre intatto il suo stile, senza mai perdere il suo sorriso e quella faccia da bravo ragazzo che lo ha contraddistinto ai tempi dei suoi esordi negli anni Sessanta.

E col tempo, Gianni ha saputo conquistare anche i giovani e tutti coloro che non lo hanno vissuto quando era sulla cresta dell’onda. E questo grazie soprattutto alla sua immagine sincera e spensierata che traspare con facilità dai suoi profili social, ma anche con la cosa che sa fare meglio: la musica. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Gianni Morandi: biografia e carriera

A vederlo oggi sembrerebbe ancora un ventenne pieno di energie. Ma quanti anni ha Gianni Morandi? Il cantante nasce a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre 1944 sotto il segno del Sagittario, da padre ciabattino di professione e madre casalinga.

Da piccolo, il giovane Gianni comincia a vendere bibite per guadagnarsi da vivere, ma tra un lavoretto e l’altro il ragazzo ha già le idee chiare su quello che vuole fare, e comincia a esibirsi nel suo paese a qualche festa e sagra di paese.

Gianni Morandi

Ma tra la musica e le bibite, Morandi rischierà di diventare pugile! Sono gli anni Sessanta, e durante un concerto a Bellaria il giovane viene visto da un certo Sig. Lionetti, attratto non tanto dalla voce del ragazzo… ma dalle sue braccia lunghe e dalle mani grandi. Così Lionetti convince Gianni a provare a cimentarsi nell’arte del pugilato; tuttavia l’esperienza dura ben poco.

Morandi, infatti, vuole fare il musicista, e di prendere pugni in faccia non ne ha la minima intenzione. La cosa curiosa è che Lionetti non solo accetta la sua decisione, ma gli procura anche un provino presso la discografica RCA: «La vita è veramente strana, attraverso il pugilato arrivai alla musica», ha raccontato il cantante su un suo post su Facebook.

Le prime canzoni di Gianni Morandi

E proprio dopo il provino arriva l’esordio discografico di Gianni Morandi, Andavo ai cento allora, brano uscito nel 1962 e che anticipa di qualche mese il primo vero singolo di successo: Fatti mandare dalla mamma. La canzone diventa celebre in pochissimo tempo e Gianni Morandi si ritrova investito dal successo: trasmissioni tv, lettere d’amore di ragazzine impazzite, concerti e tanto altro.

La vera e propria consacrazione arriva nel 1964, quando vince il Cantagiro con un’altra grandissima canzone: In ginocchio da te. E pensare che il pezzo diventerà talmente popolare che poco dopo verrà girato un film con lo stesso titolo.

Arriverà poi il matrimonio con la sua prima moglie Laura Efrikian, la leva militare, ma anche il grande ritorno con la vittoria a Canzonissima nel 1966 con il pezzo Non sono degno di te, oltre al secondo Cantagiro vinto con il brano Notte di Ferragosto. E l’anno più tardi sarà la volta di uno dei più famosi pezzi in assoluto di Gianni Morandi: C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, uno dei primi brani impegnati del cantante.

Da quel momento il cantante non sarà più in grado di fermarsi, continuando disco dopo disco a cantare alcuni dei più grandi successi nostrani (basta ricordare solo alcune delle più grandi canzoni di Gianni Morandi: Uno su mille, Si può dare di più, Ma chi se ne importa e tanti altri celebri titoli) e arrivando a oltre 50 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 45 raccolte e 38 album pubblicati.

Ecco il video ufficiale di un altro suo grande successo: Banane lamponi!

Cosa fa oggi Gianni Morandi?

A sorpresa, Gianni Morandi è stato annunciato tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022. È tornato sul palco dell’Ariston come concorrente a oltre vent’anni di distanza dall’ultima volta, arrivando al terzo posto con Apri tutte le porte, e a più di dieci dalla sua ultima conduzione nel 2023 affianca Amadeus come presentatore.

A marzo 2023 ha pubblicato quindi un nuovo album e per la prima volta si è regalato un tour all’interno dei palazzetti. Inoltre, è stato tra i protagonisti delle hit estive con il brano Evviva scritto dall’amico Jovanotti.

Gianni Morandi: la discografia in studio

1963 – Gianni Morandi

1964 – Ritratto di Gianni

1966 – Gianni 3

1967 – Per amore… per magia…

1967 – Gianni 4 – Un mondo d’amore

1968 – Gianni 5

1970 – Gianni 6

1970 – Gianni 7

1971 – Un mondo di donne

1972 – Il mondo cambierà

1973 – Jacopone

1975 – Il mondo di frutta candita

1976 – Per poter vivere

1978 – Gianni Morandi

1978 – Old Parade Morandi

1979 – Abbracciamoci

1982 – Morandi

1983 – La mia nemica amatissima

1984 – Immagine italiana

1985 – Uno su mille

1987 – Le italiane sono belle

1988 – Dalla/Morandi

1988 – In Europa

1989 – Varietà

1992 – Morandi Morandi

1995 – Morandi

1997 – Celeste azzurro e blu

2000 – Come fa bene l’amore

2002 – L’amore ci cambia la vita

2004 – A chi si ama veramente

2006 – Il tempo migliore

2009 – Canzoni da non perdere

2013 – Bisogna vivere

2017 – D’amore d’autore

2023 – Evviva!

La vita privata di Gianni Morandi: moglie e figli

La prima moglie di Gianni Morandi è stata Laura Efrikian, bellissima attrice e annunciatrice televisiva che il cantante ha conosciuto sul set del film In ginocchio da te. I due si sono sposati nel 1966, proprio l’anno prima della partenza di Gianni per andare a fare il militare.

Con Laura, Gianni ha avuto tre figli: Marco, Marianna e Serena, la primogenita scomparsa subito dopo il parto a causa di una grave crisi respiratoria. La loro relazione finisce nel 1979, ma i due rimarranno in buoni rapporti: «Spesso ci si sposa sull’onda di entusiasmi giovanili, poi qualcosa si perde. Forse il mio amore era destinato a finire perché c’era stato troppo, di tutto», ha dichiarato l’attrice parlando del suo ex amore.

Dopo Laura, Gianni Morandi incontra Anna Dan, attuale moglie del cantante. Alcuni raccontano che i due si sarebbero conosciuti a Bologna, mentre Gianni disputava una partita di calcio e Anna sedeva in tribuna. Ma ecco cos’ha dichiarato Morandi durante un’intervista a Barbara D’Urso: «Sono già 24 anni che sto con Anna, l’ho conosciuta a Bologna, ero lì per un disco. La incontrai in uno studio di registrazione. Mi sorprese molto, i suoi occhi mi colpirono. Rimasi folgorato».

Gianni Morandi e Anna Dan

Tuttavia, che sia stato in uno studio o in un campo da calcio, alla fine, poco cambia: fra i due fu davvero un colpo di fulmine! Anche se a dirla tutta, non fu affatto facile conquistare la bella Anna: «Lei mi diede un numero di telefono sbagliato. Io cercai di rintracciarla. Bussai alla sua porta e le chiesi perché del numero sbagliato. Da lì, iniziò il nostro rapporto», ha continuato Gianni nell’intervista.

E da quel giorno, i due cominciarono a frequentarsi, fino ad arrivare alle nozze nel 2004. Fu un matrimonio segreto, il loro, con solamente pochi amici intimi e i famigliari presenti. Molto prima delle nozze, nel 1997, Gianni Morandi e Anna hanno avuto un figlio di nome Pietro, oggi apprezzato trapper.

Sai che…

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni di Gianni Morandi.

– Gianni ha due sorelle, Nadia e Barbara.

– Molti giovani conoscono Gianni Morandi per Facebook e per la sua particolare gestione del profilo, dove il cantante posta regolarmente foto della sua vita quotidiana, preoccupandosi di rispondere personalmente, con l’aiuto di Anna, a tutti i commenti dei suoi fan. Una trovata commerciale? Nient’affatto! Il cantante ha infatti rivelato come lui abbia sempre tenuto un diario scritto a mano, e che a un certo punto abbia deciso di spostarsi su Facebook per rimanere in maggiore contatto con la gente.

– Gianni Morandi, che mani… giganti! Il cantante è famoso per avere delle mani di dimensioni esagerate, ed è solito parlarne o postare foto ironiche a riguardo. Insomma, sicuramente non è l’autoironia a mancargli!

– Purtroppo proprio le sue mani sono state protagoniste di un brutto incidente nel febbraio 2021. L’artista bolognese durante dei lavori in campagna riportò delle ustioni alle madri che lo costrinsero a un ricovero in ospedale per diverse settimane.

– Nonno ideale…e non solo! Gianni Morandi ha ben 5 nipoti, ai quali ha più volte dichiarato di essere molto legato. Ma evidentemente, i suoi nipoti non sono i soli ad apprezzarlo per il suo ruolo di “nonno”. Nel 2015, in occasione della Festa dei Nonni, Gianni è stato votato come Nonno ideale in un sondaggio lanciato dal sito Babysharing. Quasi il 40% degli utenti avrebbe votato per il cantante.

– Sebbene il suo successo sia arrivato prestissimo, negli anni Settanta Morandi ha deciso di intraprendere gli studi di contrabbasso al Conservatorio, conseguendo il diploma finale. Pare anche che questa sua scelta abbia condizionato la sua relazione con la prima moglie Laura, che dopo una pausa del marito dai concerti sperava di poter recuperare il tempo perduto.

– Cosa hanno in comune Gianni Morandi e Barbara Cola? Una grande passione per la musica, di certo, ma anche un pezzo del loro percorso di vita. Proprio l’artista felsineo ha infatti lanciato la carriera di Barbara, che è stata sua vocalist in un tour del 1992. I due hanno anche cantato insieme il brano In amore a Sanremo nel 1995.

– Dove vive Gianni Morandi? Ha ristrutturato una splendida magione non lontano da Bologna.

– Oltre alla musica, un altro grande amore di Gianni è lo sport. Tifoso della squadra di calcio del Bologna, il vero pallino del cantante, come molti sanno, è la corsa. Pensate che dagli anni Novanta ha corso in più di dieci maratone e quaranta mezze maratone. Proprio niente male!

– Non tutti lo sanno, ma Gianni Morandi… non si chiama Gianni! Quando il 24 giugno 2019 si è visto recapitare sui social tanti auguri di buon onomastico per San Giovanni, l’artista ha sottolineato che all’anagrafe il suo nome è Gian Luigi.

– Su Instagram Gianni Morandi ha un account ufficiale molto seguito anche dai più giovani. Anche su TikTok ha un profilo molto seguito dai fan.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Gianni Morandi, ecco una playlist presente su Spotify:

