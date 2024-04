Johnny Depp: la carriera musicale, la vita privata e la biografia della rockstar di Hollywood, membro di un supergruppo con Alice Cooper e Joe Perry.

Bello e dannato, Johnny Depp incarna a tutti gli effetti il prototipo della rockstar. Conosciuto soprattutto per il suo talento nel mondo della recitazione, Johnny è in realtà un artista a 360°, e ha dimostrato di riuscire egregiamente anche come cantante e chitarrista, grazie al suo innato carisma. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera in musica e la sua movimentata vita privata.

Chi è Johnny Depp: biografia e carriera

John Christopher Depp II è nato il 9 giugno 1963 a Owensboro, in Kentucky, sotto il segno dei Gemelli. Minore di quattro fratelli, cresce a stretto contatto con i nonni, e in particolare è un suo nonno a trasmettergli la passione per la musica, specialmente per il gospel. Purtroppo, l’uomo muore quando Johnny ha solo sette anni, lasciando un grande vuoto in lui.

Johnny Depp

Sconvolto da questo tragico evento, ma anche da una serie infinita di traslochi a causa del lavoro del padre, il piccolo Johnny diventa un ragazzo introverso e scontroso, e durante l’adolescenza cede alle lusinghe del mondo della droga, tralasciando lo studio. Fortunatamente a distrarlo continua a esserci la passione per la musica. A dodici anni inizia a suonare la chitarra da autodidatta, e ben presto fonda la sua prima rock band, i The Flame, che si esibiscono in vari pub della Florida prima di cambiare nome in The Kids.

La fama del gruppo inizia a crescere durante gli anni Ottanta, e non a caso Johnny e i suoi amici arrivano ad aprire i concerti di star come i Talking Heads, i B52s e soprattutto di uno degli idoli della sua adolescenza, Iggy Pop. Trasferitosi a Los Angeles per cercare un contratto discografico, non riesce ad avere fortuna ed è costretto ad arrangiarsi con lavori come il muratore o il benzinaio. Nel dicembre del 1983 si sposa con la truccatrice Lori Anne. Anche se la loro relazione non dura molto, gli permette di conoscere un certo Nicolas Cage, amico di Lori. Proprio Cage vede nel volto di Johnny un potenziale da attore e lo invita a tentare la carriera nel mondo della recitazione.

Depp debutta così nell’horror Nightmare: dal profondo della notte di Wes Craven. È solo il primissimo passo di una carriera che lo porterà ai vertici del mondo del cinema, con tanto di ben tre nomination ai Premi Oscar (ma per il momento senza vittorie). Parallelamente alla carriera da attore continua a portare avanti, almeno saltuariamente, quella nel mondo della musica. Partecipa alla composizione del brano Fade In-Out degli Oasis negli anni Novanta.

Negli anni Duemila fa parte invece della band P, insieme a Gibby Haynes, frontman dei Butthole Surfers, a Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers, e Steve Jones, chitarrista dei Sex Pistols. La vera fortuna in musica arriva però quando nel 2015 fonda con il leggendario Alice Cooper e il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry il supergruppo Hollywood Vampires. Con loro pubblica tre album e parte anche per il suo primo tour mondiale, riscuotendo consensi.

Di seguito la loro cover di Heroes di David Bowie:

Nel 2022 ha pubblicato un album da solista, 18, insieme a un grande amico di sempre, Jeff Beck, scomparso tragicamente pochi mesi dopo.

Cosa fa oggi Johnny Depp?

Continua ovviamente la sua carriera nel mondo del cinema, come protagonista di alcune delle pellicole più acclamate di questi anni, ma non ha abbandonato il mondo della musica ed è ancora spesso in tour insieme ai suoi amici negli Hollywood Vampires.

Johnny Depp: la discografia in studio

2015 – Hollywood Vampires (con gli Hollywood Vampires)

2019 – Rise (con gli Hollywood Vampires)

2022 – 18 (con Jeff Beck)

La vita privata di Johnny Depp: moglie e figli

La vita sentimentale del bel Johnny non è stata certo piatta e monotona. Nel corso della sua carriera è stato fidanzato con le attrici Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winona Ryder e con la modella Kate Moss. Il matrimonio con Lori Anne Allison, la donna che ha cambiato la sua vita, è durato dal 1983 al 1986.

Nel 1998 si è invece frequentato con l’attrice e cantante Vanessa Paradis, madre dei suoi primi due figli: Lily-Rose Melody, nata il 27 maggio 1999, e John ‘Jack’ Christopher Depp III, nato il 9 aprile 2002. Dopo quattordici anni di convivenza, l’attore e la compagna decidono però di lasciarsi nel giugno del 2012.

Nei quattro anni successivi frequenta l’attrice Amber Heard, che diventa sua moglie il 3 febbraio 2015. Dopo 15 mesi di matrimonio la donna chiede però il divorzio, accusando Johnny di aver usato violenza contro di lei quando era ubriaco. La rottura si porta dietro lunghi strascichi e nel 2019 Johnny accusa l’ex moglie di averlo tradito e diffamato, denunciandola e chiedendo un risarcimento multimilionario.

Sai che…

– Johnny Depp è alto 1 metro e 78.

– Una delle sue sorelle, Christie Dembrowski, è la sua manager.

– Johnny Depp ha origini italiane? La risposta è no. Discende da una famiglia di origini irlandesi, tedesche, francesi e cherokee.

– Dove vive Johnny Depp? Negli Stati Uniti, ma sembra sia intenzionato ad acquistare un castello in Italia.

– Non conosciamo i suoi guadagni, ma sappiamo che ha un patrimonio da centinaia di milioni di dollari.

– Qual è la malattia di Johnny Depp? Si è spesso parlato di una sua possibile patologia, ma non sembrerebbe soffrire di particolari problemi.

– Ha suonato la chitarra e la batteria in una cover del brano You’re So Vain di Carly Simon per l’album Born Villain di Marilyn Manson.

– Il nome Hollywood Vampires era già stato utilizzato da Alice Cooper negli anni Settanta per un gruppo in cui suonavano Keith Moon, già batterista degli Who, Harry Nilsson, John Lennon e Ringo Starr.

– Johnny è il padrino dei figli del regista Tim Burton e dell’attrice Helena Bonham Carter.

– Su Instagram Johnny Depp ha un account ufficiale dal 16 aprile 2020. Ha impiegato meno tempo invece a sbarcare con un account su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Johnny Depp, ecco una playlist presente su Spotify:

