Chi è Jared Leto, il cantante dei Thirty Seconds to Mars

Chi è Jared Leto: la carriera, la vita privata e le curiosità sul cantante dei Thirty Seconds to Mars.

Può un attore di Hollywood diventare una vera e propria icona della musica? Sì, parola di Jared Leto. Il polivalente artista americano ha saputo infatti mettere in piedi due carriere ugualmente fortunate, nel mondo del cinema come nel mondo della musica, sfidando tutto e tutti e convincendo sia come attore che come cantautore.

Scopriamo insieme tutti i segreti e le curiosità su questa superstar amata dal pubblico femminile così come dagli appassionati di musica.

Chi è Jared Leto: biografia e carriera

Jared Joseph Leto è nato a Bossier City, in Louisiana, il 26 dicembre 1971 sotto il segno del Capricorno. Cresciuto con la madre dopo la separazione dei genitori, è costretto a girare molto per gli Stati Uniti, arrivando a vivere per un po’ di tempo anche ad Haiti.

Jared Leto dei Thirty Seconds to Mars

Poco dopo il suo secondo matrimonio, il padre di Jared scompare prematuramente, lasciando un vuoto nella vita del giovane artista. Nel periodo dell’adolescenza si avvicina alla musica, appassionandosi al rock classico dei Led Zeppelin e dei Pink Floyd e imparando a suonare il pianoforte.

Dopo il diploma, si iscrive all’Università delle Arti di Filadelfia per studiare pittura. Ma proprio in questi anni si scopre molto interessato alla recitazione. Decide quindi di cambiare vita per trasferirsi a New York, studiando cinema all’Università delle Arti Visuali. Mai scelta fu meglio ripagata.

Nel 1992 si trasferisce a Los Angeles e inizia il suo percorso da attore, interpretando piccoli ruoli in serie televisive non particolarmente famose. Già sul finire del decennio Jared è però chiamato a far parte di film divenuti un vero e proprio cult, come La sottile linea rossa con Sean Penn e Fight Club con Brad Pitt ed Edward Norton.

Il suo maggior successo è però finora Dallas Buyers Club, pellicola che gli è valsa il suo primo Oscar come Miglior attore non protagonista.

Jared Leto cantante

Contemporaneamente alla carriera nel mondo del cinema, però, Jared ha messo in piedi un percorso artistico di grande spessore anche nell’arte della musica. Fonda con suo fratello Shannon i Thirty Seconds to Mars nel 1998, una formazione che spazia dal progressive rock all’alternative rock, fino all’elettronica degli ultimi anni, mantenendo sempre alta la qualità delle composizioni.

La band raggiunge il grande successo internazionale con A Beautiful Lie del 2005, un disco di chiara matrice emo, sia nel sound che nel look del frontman.

Di seguito The Kill, il brano più famoso dei Thirty Seconds to Mars:

Cosa fa oggi Jared Leto?

Ovviamente prosegue nella sua carriera di rispettato attore hollywoodiano, ma è anche uno stimatissimo cantautore, e con i suoi Thirty Seconds to Mars ha dato alle stampe nel 2018 un altro disco di grandissimo successo: America. Da attore, ha invece lavorato con Lady Gaga all’interno della pellicola House of Gucci.

A cinque anni dal precedente lavoro, è tornato alla musica nel 2023 con l’album It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day, disco dalla matrice più chiaramente elettronica.

La vita privata di Jared Leto: moglie e figli

Nonostante sia un attore famoso, un musicista acclamato e anche un sex symbol internazionale, Jared Leto è riuscito a mantenere un gran riserbo sulla sua vita privata.

Sono quattro finora le relazioni sentimentali ufficiali di cui si hanno notizia: quella con Cameron Diaz, durata dal 1999 al 2003; quella con Scarlett Johansson, frequentata tra il 2004 e il 2005; quella fugace con Paris Hilton; quella con la top model Katharina Damm, con cui è stato nel 2011.

Il resto dei suoi flirt sono solo voci o indiscrezioni. Si passa da star del grande e piccolo schermo come Soleil Moon Frye, all’attrice a luci rosse Corina Taylor, senza dimenticare Ashley Olsen e Lindsay Lohan.

E vogliamo non tener conto del mondo della musica? Anche qui un paio di flirt importanti pare ci siano stati. Su tutti, quelli con Miley Cyrus e Katy Perry. Di storie ufficiali, invece, se ne contano poche. La sua ultima fiamma sarebbe la modella originaria del Myanmar Thett Thinn, con cui è stato più volte paparazzato nel 2023.

Sai che…

– Quanti Oscar ha vinto Jared Leto? Per il momento solo uno nel 2014 come attore non protagonista per Dallas Buyers Club.

– Che origini ha Jared Leto? Il padre biologico aveva origini francesi, ma Jared e Shannon hanno preso il cognome da Carl Leto, il secondo marito della madre, un uomo di origini italiane.

– Jared Leto è alto 1 metro e 75.

– Dove vive Jared Leto? L’attore e cantante abita in una splendida casa a Beverly Hills.

– Non conosciamo nel dettaglio il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Da giovane ha lavorato come lavapiatti e come portiere.

– Pare che il regista James Cameron gli avesse offerto il ruolo di Jack in Titanic, ma l’attore non sarebbe presentato alle audizioni.

– Jared Leto è Joker nel film Suicide Squad ispirato ai superciminali della DC Comics.

– Segue una dieta vegana ed è un sostenitore dei diritti degli animali.

– Si è battuto in passato per i diritti delle comunità LGBT.

– Si è speso in prima persona per aiutare la popolazione di Haiti dopo il terremoto del 2010.

– Ha sostenuto Barack Obama durante le elezioni del 2008.

– Jared Leto e i Thirty Seconds to Mars hanno duettato con la cantante italiana Emma Marrone nel 2019.

– Su Instagram Jared Leto ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Anche su TikTok è una vera star da milioni di seguaci.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jared Leto, ecco una playlist su Spotify del suo gruppo:

