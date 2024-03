Tutto su Ricky Martin, la prima popstar latina di successo mondiale

Ripercorriamo la carriera di Ricky Martin, uno dei massimi esponenti del pop latino.

Nella storia della musica internazionale c’è un prima Ricky Martin e un dopo Ricky Martin. Senza di lui e il suo incredibile contributo, forse il pop latino non sarebbe mai riuscito a imporsi nel mondo ai livelli che ancora oggi constatiamo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ricky Martin: biografia e carriera

Enrique Martín Morales è nato a San Juan, capitale del Porto Rico, il 24 dicembre 1971 sotto il segno del Capricorno. Dopo una breve parentesi negli anni Ottanta nella boy band latina Menudo, inizia negli anni Novanta la propria carriera solista. La svolta arriva nel 1991, quando pubblica il suo primo album per la Sony, Ricky Martin, seguito due anni dopo da Me Amarás. Si tratta di due dischi in lingua spagnola che ottengono un successo enorme nei paesi latini.

Ricky Martin

Nel 1995 dà alle stampe A medio vivir, album che raggiunge le vette delle classifiche grazie alla hit Maria. Ormai consacrato a livello internazionale, nel 1998 pubblica in nuovo disco, Vuelve, contenente l’inno dei Mondiali di calcio del 1998, La copa de la vida.

Il suo primo album in lingua inglese è Ricky Martin del 1999, anticipato da un altro singolo di successo enorme: Livin’ la vida loca. Con questo disco vende più di 20 milioni di copie e apre la strada alla latin invasion del mercato musicale internazionale: lo seguono Enrique Iglesias, Jennifer Lopez e poco dopo Shakira.

Divenuto un’icona sexy, continua a rompere ogni record, pubblicando nel 2000 Sound Loaded, contenente la famosa hit She Bangs e un duetto con Christina Aguilera per Nobody Wants to Be Lonely.

Dopo un periodo sabbatico, il successo di Ricky va scemando. Consacrato come uno dei big della musica internazionale, riesce comunque a pubblicare altri album da record d’incassi, ma senza raggiungere le vette del passato. Il 26 febbraio 2006 si esibisce nel corso della Cerimonia di chiusura dei XX Giochi olimpici invernali di Torino, davanti a quasi 800 milioni di telespettatori.

Cosa fa oggi Ricky Martin?

Continua a essere uno degli artisti latini più rispettati al mondo. Tra i suoi maggiori successi più recenti ricordiamo la canzone Vida, inno dei Mondiali di calcio di Brasile 2014. Dopo varie esperienze in The Voice Australia, torna a farsi vedere in Italia nel 2017, quando partecipa come ospite alla prima serata del Festival di Sanremo.

In anni più recenti è tornato a far parlare di sé non solo per la vita privata, ma anche per essere tornato in tour a regalare emozioni a tutti i suoi fan.

Ricky Martin: la discografia in studio

1991 – Ricky Martin

1993 – Me amarás

1995 – A medio vivir

1998 – Vuelve

1999 – Ricky Martin

2000 – Sound Loaded

2003 – Almas del silencio

2005 – Life

2011 – Música + Alma + Sexo

2015 – A quien quiera escuchar

La vita privata di Ricky Martin: moglie e figli

Ricky Martin ha quattro figli, i gemelli Valentino e Matteo, nati nell’agosto del 2008 attraverso una ‘gestazione per altri’, Renn e la piccola Lucia, tutti venuti al mondo attraverso lo stesso metodo. Nel 2010 il cantante ha fatto outing, dichiarando al mondo intero di essere gay.

Nel 2016 si è fidanzato ufficialmente. Chi è il compagno di Ricky Martin? Il pittore e artista siriano Jwan Yosef. I due si sono sposati nel gennaio del 2018, come ammesso dallo stesso cantante in un’intervista a E! News: “Sono un marito. Faremo una festa tra un paio di mesi, ma ci siamo scambiati i voti, giurato qualunque cosa e firmato tutti i documenti che c’erano da firmare“.

Una storia d’amore che ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo, prima di arrivare a un epilogo triste. Nel luglio 2023 i due hanno infatti annunciato attraverso i social il proprio divorzio.

Sai che…

– Che origini ha Ricky Martin? Il cantante ha origini portoricane in tutto e per tutto.

– La carriera solista di Ricky è iniziata a Città del Messico. Lì ha infatti iniziato a lavorare nelle prime telenovelas della sua vita e nel musical Mama ama el rock.

– Dopo essersi trasferito a Los Angeles nel 1994, entra far parte del cast della soap opera General Hospital.

– Ha recitato a Brodway negli anni Novanta nel musical Les Misérables, e nel 2012 interpretando il ruolo di Che Guevara in Evita.

– Ha doppiato il protagonista di Hercules, film d’animazione della Disney.

– Dove abita Ricky Martin? Da tempo si è trasferito negli Stati Uniti, dove vive felicemente in una splendida villa di Beverly Hills.

– Non conosciamo il patrimonio del cantautore portoricano, stimato comunque in diverse centinaia di milioni.

– Dal 2004 è impegnato con la fondazione Ricky Martin Foundation per combattere lo sfruttamento minorile.

– Nel 2007 ha duettato con Eros Ramazzotti nel pezzo Non siamo soli.

– Ha recitato nella terza stagione della serie televisiva Glee, cantando La Isla Bonita di Madonna e Sexy and I Know It dei LMFAO.

– È alto 1 metro e 82.

– Su Instagram Ricky Martin ha un account ufficiale da milioni e milioni di follower. Anche su TikTok Ricky ha un account ufficiale da milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Ricky Martin, ecco una playlist presente su Spotify:

