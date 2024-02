Tutto su Jennifer Lopez, la Supernova del Bronx

Alla scoperta di Jennifer Lopez, la ballerina, cantante e attrice che ha conquistato l’America (e non solo). Dalla bizzarra assicurazione sul suo ‘lato b’ al rapporto con Madonna.

Jennifer Lynn Lopez (24 luglio 1969 a New Tork, sotto il segno del Leone), meglio nota come Jennifer Lopez o semplicemente J.Lo, è una delle artiste più amate in America. E non parliamo solo degli apprezzamenti per il suo fisico, ma per quelli di una ragazza che è emersa e si è affermata nonostante le difficoltà. E allora andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata della ballerina nata nel Bronx.

Chi è Jennifer Lopez: biografia e carriera

Quella di Jennifer Lopez è la classica storia da film americano, quello della bella ragazza che nasce e cresce nel quartiere sbagliato, in questo caso il Bronx, uno di quelli che ti mangia dentro se non trovi un motivo per resistere e uscirne. J.Lo quel motivo lo ha trovato nella danza. Inizia a praticarla a sette anni e lascia la casa dei suoi genitori a diciotto per girare il mondo in tour o per i video musicali. In pochi anni la ragazza diventa La Guitara per i suoi colleghi ballerini, soprannome dovuto al sedere di Jennifer Lopez, corposo ma definito. Nel suo quartiere natale diventa invece un modello da seguire, una ragazza che ce l’ha fatta: una Supernova.

Inizia a fare comparsate cinematografiche da giovanissima ma la svolta arriva con Selena, dove interpreta il ruolo della protagonista, una cantante latinoamericana uccisa e ventitré anni dalla manager che aveva licenziato. Raggiunta la notorietà, Jennifer Lopez diventa un’icona sexy. Sono milioni le ricerche sulla rete per provare a conoscere qualcosa in più sulla giovane attrice e ballerina che nel 1999 decide di lanciarsi anche nel mondo della musica con il suo primo album, On The 6. Un successo.

Eppure i primi passi nel mondo dello spettacolo non sono proprio semplici. Nota la sua rivalità con Madonna che, racconta la leggenda, sembra che una volta l’abbia pubblicamente etichettata come donna delle pulizie. Jennifer Lopez sarebbe arrivata in ritardo a uno dei fantastici party della Hollywood ‘che conta’ e avrebbe così servito la battuta su un piatto d’argento. Madonna non si sarebbe lasciata sfuggire l’occasione, ma per mettere in difficoltà una che le ossa se l’è fatte nel Bronx ci vuole decisamente ben altro. E infatti in pochi anni Jennifer diventa una star del cinema e della musica pop, mettendo a tacere anche le critiche più maliziose.

Non sono poche infatti le persone che ritengono che il successo sia arrivato quasi esclusivamente grazie al lato b di Jennifer Lopez. Stiamo parlando sicuramente di una caratteristica fisica che non passa inosservata e che ha sempre fatto registrare un alto indice di gradimento da parte del pubblico maschile. Lo sa bene anche la cantante, che se ha deciso di assicurarlo per diversi milioni di euro avrà avuto i suoi buoni motivi. Ma da qui a dire che Jennifer abbia fatto strada solo per il gentile dono di madre natura ce ne passa.

Cosa fa oggi Jennifer Lopez?

Nel corso della sua carriera, J.Lo. ha pubblicato dieci album, tutti presenti, in diverse posizioni, nella classifica Billboard 200. Ha conquistato numerosi premi, tra cui 2 Grammy, è stata protagonista al cinema di alcune pellicole di grande successo, ha venduto circa 80 milioni di album in tutto il mondo. Insomma, di soddisfazioni se n’è tolte parecchie, e anche negli ultimi anni ha continuato a macinare successi nel mondo della musica e del cinema. Non ultima la partecipazione al film Marry Me, in cui è presente anche un omonimo singolo nella colonna sonora.

Jennifer Lopez: la discografia in studio

1999 – On the 6

2001 – J. Lo

2002 – This Is Me… Then

2005 – Rebirth

2007 – Como ama una mujer

2007 – Brave

2011 – Love?

2014 – A.K.A.

2024 – This Is Me… Now

La vita privata di Jennifer Lopez: marito e figli

Inutile sottolineare come la vita di Jennifer sia costellata di amori e relazioni. Il primo matrimonio è da favola. Lei, bellissima e famosa, sposa Ojani Noa, un cameriere cubano. La magia dura però solo un anno. Nel 2001 sposa invece il collega ballerino Cris Judd, secondo marito di Jennifer Lopez. Anche in questo caso la storia durerà circa un anno.

Sembra più stabile la storia con Marc Anthony, da cui nascono i due figli di Jennifer Lopez, Maximilian David e Emme Maribel, gemelli nati nel 2008. Pensate che a sei mesi dal parto la cantante ha partecipato a una gara di triathlon al fianco dell’attore Matthew McConaughey. In effetti Jennifer è una vera e propria maniaca del benessere. Dorme almeno sette ore al giorno, segue una dieta ferrea e fa attività sportiva quasi tutti i giorni. Insomma, il fisico di Jennifer Lopez è frutto di sacrifici. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Tornando agli amori, nel 2014 Jennifer divorzia anche da Marc. Segue una storia tra Jennifer e Drake che si rivelerà un fuoco di paglia durato appena pochi mesi, mentre negli anni successivi la cantante è sembrata fare sul serio con l’ex campione di baseball Alex Rodriguez, con cui erano in programma anche delle nozze. Il matrimonio è stato però rinviato per il Covid, e nell’attesa di poter recuperare i due hanno scoperto di non essere fatti l’uno per l’altra, forse per alcune infedeltà di Rodriguez.

Dopo aver chiuso questo rapporto, Jennifer ha avuto un ritorno di fiamma con un suo grande ex, l’attore Ben Affleck, con cui aveva già avuto una storia prima di mettersi con Marc Anthony. Sono loro la nuova coppia più glamour di Hollywood. Nel 2022, a sorpresa, si sono sposati in Nevada nel mese di luglio.

Sai che…

– Jennifer Lopez come attrice ha girato tantissimi film, a partire da My Little Girl del 1986.

– J. Lo è alta 1 metro e 64.

– Dove vive la Lopez? Ovviamente ha tante case in giro per gli Stati Uniti, tra cui un mega appartamento a New York e una casa a Los Angeles, ma pare che la sua residenza sia a Miami. Il suo sogno però, stando alle sue dichiarazioni, sarebbe vivere in un piccolo borgo italiano.

– Non sappiamo a quanto ammontino i guadagni e il patrimonio di Jennifer, ma pare che annualmente percepisca circa 40 milioni di dollari

– Su Instagram Jennifer Lopez ha un account ufficiale seguito da centinaia di milioni di fan. Anche su TikTok ha un account da milioni e milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Jennifer Lopez, ecco una playlist presente su Spotify:

