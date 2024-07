Chi è Kelly Joyce, la cantante francese di Vivre la vie

Kelly Joyce: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante francese famosa per il brano Vivre la vie.

Dalla vetta delle classifiche grazie al brano Vivre la vie al debutto in televisione in Italia in uno dei programmi più seguiti come Tale e quale show, la carriera di Kelly Joyce è stata fin qui una vera e propria altalena. Un’avventura ricca di successi e anche di qualche momento di pausa. Andiamo a scoprire alcune curiosità su di lei e sulla sua vita privata.

Chi è Kelly Joyce: biografia e carriera

Kelly Joyce Bale Simões De Fonseca è nata a Parigi il 7 novembre 1982 sotto il segno dello Scorpione. Appassionata di musica, Kelly si trasferisce a Riccione con la famiglia quando è ancora una bambina. Qui prende lezioni di violino e di pianoforte, oltre che di danza alla Royal Academy. Si trasferisce quindi in Inghilterra per proseguire gli studi ed esordisce nel 2001, fin da subito con il singolo che le permette di arrivare al successo.

Microfono

Con Vivre la vie ottiene la sua prima hit radiofonica e promuove alla grande il suo album di debutto, in grado di vendere oltre 600mila copie in tutto il mondo, dal Canada all’Africa, dalla Nova Zelanda fino alla Francia.

Nel 2004 pubblica il suo secondo album, ottenendo un successo discreto ma inferiore rispetto alle attese. L’anno dopo collabora con Big Fish e con il rapper Esa, ma per riottenere un grande successo in Italia bisogna attendere il 2010. In quest’anno esce Rendez Vous, scelto dalla Wind come colonna sonora di uno spot andato in onda per sei mesi.

Rilanciata saltuariamente in vari paesi, dalla Russia al Giappone, torna in Italia nel 2014 per prendere parte come ospite fisso del programma Supermarket di Piero Chiambretti. Nello stesso periodo si dedica anche al jazz acustico.

Successivamente si dedica a molti altri progetti, alcuni molto coraggiosi, e nel 2021 fonda la sua etichetta personale, la KEMK Records, con cui produce diverse canzoni.

Cosa fa oggi Kelly Joyce

Continua senza sosta tra progetti coraggiosi, in ambito jazzistico e non solo, ma torna a far parlare di sé in Italia soprattutto nel 2024, quando viene annunciata tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show, uno dei programmi più amati in Italia.

La discografia in studio

2001 – Kelly Joyce

2004 – Chocolat

2009 – Hallô

2012 – Wake Up

2014 – Jazz mon Amour pour l’Afrique

La vita privata di Kelly Joyce: marito e figli

Kelly Joyce è legata all’Italia anche sentimentalmente. Si è sposata il 21 giugno 2015 con l’imprenditore italiano Giacomo Fambri. Le nozze si sono celebrate con un matrimonio in una spiaggia di Rimini. Dalla loro unione sono nate la figlia Amélie (10 novembre 2017) e Joelle, venuta al mondo nel 2023.

Sai che…

– Le origini di Kelly Joyce sono nobili. Il padre è King Joe Bale, compositore e, soprattutto, figlio del Principe dell’ex impero africano Bantu. La madre è Emmanuelle Simoes De Fonseca, contessa di Burgos e Segovia e discendente della stirpe reale spagnola-portoghese.

– Tra i suoi avi famosi ricordiamo il maresciallo Manuel Deodoro De Fonseca, primo presidente del Brasile, e Douta Seck, non solo suo nonno ma anche attore senegalese, tra i più celebri e importanti della storia africana.

– Ha avuto l’onore di incontrare, durante un Natale in Vaticano, il pontefice Giovanni Paolo II.

– Nel 2015 ha cantato la colonna sonora dei Giochi olimpici europei di Baku.

– Ha studiato per due anni da sommelier per poter lanciare un progetto unico, Decanto, basato sull’unione tra la musica e il vino.

– Non sappiamo dove viva esattamente, ma è probabile che la sua residenza sia rimasta in Italia.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Kelly Joyce ha un account da diverse migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kelly Joyce, ecco una playlist presente su Spotify: