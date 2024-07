Chi è Lourdes Leon, la figlia cantante di Madonna

Lourdes Leon: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla modella e cantante figlia di Madonna.

Ha già fatto il suo esordio da cantante e vanta una carriera da modella ben avviata, ma non chiamatela figlia d’arte. Lourdes Leon è questo e molto altro, ma non è semplicemente la figlia di Madonna, bensì un’artista che sta provando a ritagliarsi uno spazio autonomo e indipendente nel mondo dello spettacolo internazionale. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Lourdes Leon: biografia e carriera

Lourdes Maria “Lola” Ciccone Leon è nata a Los Angeles, in California, il 14 ottobre 1996 sotto il segno della Bilancia, dall’unione tra Madonna e il padre, Carlos Leon, attore e personal trainer di origini cubane piuttosto famoso in America. Appassionata di musica fin da bambina, è apparsa molto presto in alcuni eventi e lavori della madre, tra cui la performance agli MTV Video Music Award del 2023.

Madonna

Iscritta a danza dalla madre, Leon cresce a New York, dimostrando molto presto di aver un talento versatile. Negli anni del college continua a studiare danza senza sosta, con la volontà di voler diventare in tutto e per tutto indipendente dalla madre.

Prima ancora di arrivare al college aveva comunque iniziato a lavorare nel mondo della moda, in particolare dal 2010. In questo campo ha creato, con l’aiuto della madre, la linea Material Girl, focalizzata sull’abbigliamento per teenager. Ha inoltre lavorato come modella in campagne importanti come quella del profumo Pop di Stella McCartney.

Nel 2018 ha fatto il proprio debutto alla New York Fashion Week, mentre per fare il proprio esordio nel mondo della musica ha aspettato l’agosto 2022 grazie all’etichetta Chemical X. Ha prima lanciato singoli come Lock&Key e Cuntradiction, per poi pubblicare un vero e proprio EP, Go.

Cosa fa oggi Lourdes Leon

Continua il suo percorso nel mondo della musica, con soddisfazioni ancora alterne. Nel 2023 ha debuttato sul palco dell’IFEMA’s Brava Madrid Music Festival, la sua prima grande partecipazione a un evento musicale mainstream.

La vita privata di Lourdes Leon: fidanzato e figli

Lourdes ha più volte confermato di aver conosciuto ai tempi del liceo Timothée Chamalet, diventato poi il suo primo fidanzato. Cresciuti, i due hanno diviso le loro strade. Da diversi anni ormai la figlia di Madonna è felicemente fidanzate con lo skater Jonathan Puglia.

Sai che…

– Lourdes nel mondo della musica utilizza spesso il nome Lolahol.

– Ha avuto un cameo nel video di Celebration del 2009 e ha cantato nei cori di Superstar, brano di Madonna del 2012.

– In un’intervista ha dichiarato di aver pagato da sola gli studi del college.

– Le sue principali influenze nel mondo della musica sono stati PJ Harvey, i Massive Attack e Amy Winehouse.

– Nata in America, è cresciuta a Londra e ha lavorato spesso a Parigi. Non sappiamo dove abiti stabilmente.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Lourdes Leon ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Lourdes Leon, ecco una playlist presente su Spotify: