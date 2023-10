PJ Harvey: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sulla cantante britannica che è stata fidanzata con Nick Cave.

PJ Harvey è stata ed è una delle personalità più influenti della musica rock negli anni Novanta. Carismatica e talentuosa, ha pubblicato alcuni degli album più importanti del decennio, mostrandosi capace di mutazioni e trasformazioni davvero clamorose. Andiamo a scoprire insieme le curiosità sulla carriera e la vita privata di questa straordinaria artista.

Chi è PJ Harvey: biografia e carriera

Polly Jean Harvey è nata il 9 ottobre 1969 a Yeovil, Regno Unito, sotto il segno della Bilancia. Cresciuta in una fattoria del Dorset, si è appassionata alla musica grazie all’influenza dei genitori, amanti di blues, jazz e art rock. Crescendo, si è avvicinata ad artisti più vicini al pop, come U2, Police e Spandau Ballet, prima di diventare una fan del mondo indie di band come Pixies e Television.

Chitarra batteria e amplificatore

Come musicista ha iniziato studiando il sassofono e debuttando in alcuni gruppi locali. Nel 1991 fa parte di un trio, i PJ Harvey, in cui canta e suona la chitarra. Debutta con il singolo Dress per un’etichetta indipendente sul finire del 1991. La critica inizia subito a interessarsi a questa carismatica artista:

Il trio diventa subito una delle realtà più amate dai fan della musica rock, e Rolling Stone arriva a definire la frontwoman, appena ventiduenne, miglior cantante e autrice dell’anno. Nel 1993 arriva a pubblicare per la Island Records, e lancia due album di fila: Rid of Me con il trio originale e 4-Tracks Demos, un primo lavoro solista. Si tratta del primo passo verso l’avvio di una vera carriera indipendente.

L’album del 1995, To Bring You My Love, diventa una vera pietra miliare dell’alt rock. A regalarle il successo, anche un singolo molto radiofonico come Down by the Water:

Continua a guadagnare successi anche a cavallo tra gli anni Novanta e i Duemila, e nel 2004 pubblica Uh Huh Her, il secondo lavoro, dopo 4-Track Demos, in cui produce e suona ogni strumento (eccetto la batteria).

Sempre in cerca di nuovi stimoli e curiose sperimentazioni, registra nel 2010 l’album Let England Shake, l’ottavo del suo percorso solista, in una chiesa del XIX secolo nella contea del Dorset, la St. Peter’s Church. Si tratta del suo primo album basato su tematiche attuali, essendo un concept sulla guerra, e in particolare sul conflitto in Afghanistan e Iraq. Il successo è grande, specialmente in termini di critica.

Cosa fa oggi PJ Harvey? Continua a essere una delle cantautrici e musiciste più originali del Regno Unito, e nel 2019 ha pubblicato un nuovo album, All About Eve.

Di seguito Becoming di PJ Harvey:

PJ Harvey: la discografia in studio

1992 – Dry

1993 – Rid of Me

1995 – To Bring You My Love

1998 – Is This Desire

2000 – Stories from the City, Stories from the Sea

2004 – Uh Huh Her

2007 – White Chalk

2011 – Let England Shake

2016 – The Hope Six Demolition Project

2019 – All About Eve

La vita privata di PJ Harvey: fidanzato e figli

Il fidanzato storico e più importante di PJ Harvey è stato Nick Cave. I due sono rimasti insieme non per molto, negli anni Novanta, ma la loro relazione è stata una delle più sognanti del mondo della musica alternative rock. Così simili e così in sintonia, non sono riusciti a portare in equilibrio una storia che ha preso fuoco presto e in maniera difficile, anzi, impossibile da addomesticare.

Un video di Nick Cave con PJ Harvey:

Sai che…

– PJ Harvey è alta 1 metro e 62.

– Nella sua infanzia è cresciuta ascoltando grandi personaggi del blues e del rock come John Lee Hooker, Howlin’ Wolf, Robert Johnson, Jimi Hendrix e Captain Beefheart.

– Tra le sue maggiori influenze ci sono anche il folk russo, Ennio Morricone e compositori come Arvo Part e Samuel Barber.

– Nel 1992 si mostrò in topless sulla rivista New Musical Express.

– Nella fase più importante della sua carriera si esibiva con vestiti molto vistosi, gonne a pallone, microfono colorato. Un look che ricordava le drag queen.

– Nel 2013 riceve l’onorificenza di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.

– Ha pubblicato un libro di poesie.

– Su Instagram PJ Harvey ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Di seguito This Is Love, una delle canzoni più famose di PJ Harvey:

