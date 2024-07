Chi è Josh Klinghoffer, ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers

Josh Klinghoffer: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers.

Per dieci anni ha sostituito, non senza critiche, una leggenda vivente come John Frusciante all’interno dei Red Hot Chili Peppers. Negli ultimi tempi si è aggiunto a un’altra band storica, i Pearl Jam, dando loro supporto soprattutto dal vivo. A conferma di un talento che ha pochi eguali in tutto il mondo. Stiamo parlando di Josh Klinghoffer, un chitarrista dotato di talento e personalità. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Josh Klinghoffer: biografia e carriera

Josh Adam Klinghoffer è nato a Los Angeles il 3 ottobre 1979 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, ha cominciato a suonare la chitarra da giovanissimo. Ha lavorato nel corso della sua carriera non solo con John Frusciante, ma anche con artisti come The Bicycle Thief, Golden Shoulders, Thelonious Monster, oltre che come batterista in progetti come Ataxia.

Chitarra elettrica

Il suo nome rimane però soprattutto legato a quello di John Frusciante, chitarrista dei Red Hot Chili Peppers. I due hanno collaborato nei lavori solisti pubblicati da Frusciante tra il 2004 e il 2009. Successivamente alla seconda uscita di John dai Red Hot, è proprio Klinghoffer a prendere il suo posto, rimanendo nella band fino al 2019, anno del grande ritorno di Frusciante.

Con la band guidata da Anthony Kiedis aveva già lavorato durante la seconda parte dello Stadium Arcadium Tour del 2007, suonando come chitarrista, tastierista e percussionista. Chiusa la parentesi con Flea e compagni, nel 2021 ha debuttato come turnista nei Pearl Jam, suonando dal vivo con la band di Eddie Vedder in diverse date, insieme ad artisti come Glen Hansard, Pino Palladino e l’amico Chad Smith.

Cosa fa oggi Josh Klinghoffer

Nonostante alcuni problemi giudiziari, nel 2024 è ancora uno dei membri della band che accompagna dal vivo i Pearl Jam.

La vita privata di Josh Klinghoffer: moglie e figli

Molto riservato sulla sua vita sentimentale, non sappiamo se Josh sia sposato, fidanzato e abbia dei figli. Anche sui social preferisce apparire poco e dedicarsi soprattutto alla carriera.

Sai che…

– Ha origini aschenazite (etnia ebraica originaria dell’Europa centrale e orientale) e irlandesi.

– Prima di entrare nei Red Hot ha suonato dal vivo anche con i Marlene Kuntz.

– In un’intervista ha dichiarato di essere un parente, alla lontana, di Leon Klinghoffer, imprenditore ebreo ucciso a bordo della nave Achille Lauro dal Fronte per la Liberazione della Palestina.

– Non sappiamo dove abita oggi.

– Nel 2024 è stato citato in giudizio per omicidio colposo. In particolare è stato accusato di aver causato la morte in un incidente di un 47enne californiano.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram Josh Klinghoffer ha un account da centinaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Josh Klinghoffer, ecco una playlist presente su Spotify: