Tutte le curiosità su Trevor Horn, il cantante di Video Killed the Radio Star

Trevor Horn: la carriera, la vita privata e le curiosità sul bassista e produttore che ha lavorato negli ultimi anni con Renato Zero.

Trevor Horn è uno degli uomini più influenti sulla musica inglese degli ultimi quarant’anni. Basti pensare che ha raggiunto il successo mondiale sia come musicista e cantante dei Buggles sia come produttore, uomo ombra di alcuni dei più grandi artisti degli anni Novanta e Duemila. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo straordinario personaggio.

Chi è Trevor Horn: biografia e carriera

Trevor Charles Horn è nato a Sunderland, in Inghilterra, il 15 luglio 1949 sotto il segno del Cancro. Appassionato di musica fin da ragazzo, ha suonato per qualche tempo negli anni Sessanta in un’orchestra jazz, senza riuscire a ottenere grande successo.

basso

Per arrivare a una fama internazionale deve attendere gli anni Settanta quando, insieme al tastierista Geoff Downes, fonda i Buggles. Attiva per quattro anni, dal 1977 al 1981, questa formazione ha posto le basi per il synth pop di tutti gli anni Ottanta, grazie all’album The Age of Plastic e soprattutto alla super hit Video Killed the Radio Star:

Nel 1979, prima ancora di sciogliere i Buggles, Horn e Downes si uniscono agli Yes, storica band prog rock britannica, sostituendo il cantante JonAnderson e il tastierista Rick Wakeman. Tuttavia, Trevor con gli Yes riesce a pubblicare un solo album Drama, per poi lasciare e tuffarsi nella nuova vita da produttore.

Una nuova vita che gli permette di ottenere grandi soddisfazioni. Ha potuto lavorare infatti con artisti importanti della musica britannica come Seal, Paul McCartney e Rod Stewart.

Da solista ha invece pubblicato il suo primo album, Sky Show, nel 2017, senza peraltro ottenere un grande successo.

Cosa fa oggi Trevor Horn

Continua a essere uno dei produttori più rispettati del Regno Unito, oltre che un musicista con la sua Trevor Horn Band, e ha lavorato anche con una delle star della nostra musica. Dal 2018 al 2020 è stato bassista nei Dire Straits Legacy, mentre nel dicembre 2023 ha pubblicato un album di cover, Echoes: Ancient and Modern.

La discografia da solista in studio

2017 – Sky Show

2019 – Reimagines the Eighties

2023 – Echoes (Ancient & Modern)

La vita privata di Trevor Horn: moglie e figli

Dal 1980 al 2014 Trevor Horn è stato sposato con Jill Sinclar, una delle donne più importanti nella discografia britannica. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Aaron, William, Gabriella e Alexandra. Di questi solo Aaron ha seguito le orme del padre come musicista e produttore.

Dopo un brutto incidente nel 2006, Jill è finita in coma e vi è rimasta per gli ultimi anni di vita, prima di essere portata via alla famiglia nel 2014 da un cancro all’età di 61 anni.

Chi era Jill Sinclar, moglie di Trevor Horn

Nata il 5 aprile 1952, Jill è stata un’imprenditrice, fondatrice della ZTT Records. Da molti è stata definita come una delle persone di maggior successo nel music business inglese. È scomparsa il 22 marzo 2014.

Sai che…

– Nel 1996 ha vinto un Grammy come produttore del secondo album di Seal.

– Cosa c’entra Trevor Horn con Renato Zero, si chiedono in molti. L’artista inglese ha curato l’arrangiamento di quattro brani presenti nell’album di Renato Amo del 2013 e una in Amo – Capitolo II. Tra loro è nata una forte complicità e anche il progetto Zero il folle ha visto alla produzione proprio Horn.

– Non sappiamo dove abiti precisamente, ma dovrebbe essere rimasto a vivere in Inghilterra.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Trevor Horn ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Trevor Horn, ecco una playlist presente su Spotify: