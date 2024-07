Chi è Dan Reynolds, il leader degli Imagine Dragons

Dan Reynolds: la carriera, la vita privata e le curiosità sul leader degli Imagine Dragons, uno dei gruppi più importanti degli ultimi anni.

Se c’è un gruppo che negli ultimi anni ha provato a tener viva la bandiera del rock all’interno del mondo mainstream, seppur di un rock moderno e lontano dalle ‘schitarrate’ anni Settanta, questi sono gli Imagine Dragons, la band guidata dal carismatico Dan Reynolds. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questo incredibile musicista.

Chi è Dan Reynolds: biografia e carriera

Daniel Coulter Reynolds è nato a Las Vegas il 14 luglio 1987 sotto il segno del Cancro. Settimo di nove figli, ha mostrato fin da bambino una grande passione per il mondo della musica.

Imagine Dragons

Mentre frequenta l’università, Dan inizia a suonare con Andrew Tolman e altri colleghi, formando una band destinata a conquistare le classifiche: gli Imagine Dragons. Dopo alcuni cambi di line up, il gruppo ottiene un contratto nel 2011 con la Universal Interscope Records. Il loro primo disco, Night Visions, esce nel 2012 e ottiene subito un grande successo internazionale, grazie a singoli come Radioactive:

Dopo questo exploit internazionale, Dan e gli Imagine riescono a confermarsi con Smoke and Mirrors e si consacrano definitivamente con gli ultimi due album fino a oggi, Evolve e Origins, trascinati al successo in tutto il mondo da un numero straordinario di classifiche, tra cui Believer e Natural. Il loro terzo album, Mercury Act. 1, è uscito nel 2021.

Cosa fa oggi Dan Reynolds

Dopo il successo di Act. 1, Dan gli Imagine Dragons hanno dato seguito alla loro prolifica carriera con Act. 2 e con un nuovo album, Loom, pubblicato nel 2024.

La vita privata di Dan Reynolds: moglie e figli

Dan ha conosciuto in un concerto dei Nico Vega la loro cantante, Aja Volkman. I due s’innamorano subito e si sposano nel 2011. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Arrow Eve nel 2012, le gemelle Gia James e Coco Rae nel 2017 e Valentine nel 2019. La coppia, da sempre molto affiatata, si è separata momentaneamente nel 2018, per tornare insieme dopo pochi mesi e separarsi in maniera definitiva nel 2022.

Dopo aver ottenuto il divorzio nel 2023, ha cominciato una nuova relazione con Minka Kelly. Per il momento non è però in previsione alcun matrimonio.

Sai che…

– Dan Reynolds è alto 1 metro e 93.

– Dan ha servito come missionario della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni per ben due anni quand’era più giovane.

– È cresciuto in una famiglia di mormoni.

– Qual è la malattia di Dan Reynolds, si chiedono in molti. Nulla di preoccupante, per fortuna. Nel 2018 l’artista ha annunciato di soffrire di spondilite anchilosante e colite ulcerosa, due mali diagnosticatigli quando aveva 20 e 21 anni. Problemi seri con cui però riesce a convivere.

– Non sappiamo dove abiti.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Dan è un attivista per i diritti della comunità LGBTQ+.

– Su Instagram Dan Reynolds ha un account ufficiale da milioni di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Dan Reynolds, ecco una playlist presente su Spotify: