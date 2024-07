Chi è Benny Benassi, il celebre deejay di Satisfaction

Benny Benassi: la carriera, la vita privata e le curiosità sul deejay famoso per hit internazionali come Satisfaction.

Tra gli artisti che hanno portato in alto il nome della musica house italiana nel mondo c’è senza ombra di dubbio Benny Benassi. Deejay famoso per hit del calibro di Satisfaction, è ancora oggi uno dei nomi più richiesti per la musica elettronica nel mondo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Benny Benassi: biografia e carriera

Marco Benassi è nato a Milano il 13 luglio 1967 sotto il segno del Cancro. Da sempre appassionato di musica, inizia la propria carriera artistica negli anni Ottanta a Reggio Emilia, formando il duo Benassi Bros con il cugino Alle.

Consolle per dj

Già verso la metà degli anni Novanta il suo nome, con lo pseudonimo con cui tutti oggi lo conosciamo, inizia a circolare negli ambienti della musica house. Il suo primo successo a livello mondiale è I Feel So Fine, pezzo del 2001 lanciato sotto il nome KMC e cantato da Dhany. Ma il brano che maggiormente lo consacra a livello internazionale è Satisfaction, che arriva al secondo posto nella classifica del Regno Unito:

Arriva a questo punto il momento del suo primo album, Hypnotica, che esce nel 2003 sotto il nome Benny Benassi Presents the Biz, seguito l’anno dopo da Pumphonia.

La sua carriera prosegue con …Phobia del 2005, ma un altro importante riconoscimento arriva nel 2008, quando viene premiato con il Grammy per il Miglior remix grazie alla sua versione di Bring the Noise dei Public Enemy:

I suoi successi internazionali proseguono negli anni successivi, anche con collaborazioni di prestigio, su tutte quelle con Madonna per l’album MDNA: è sua la produzione dei brani Girl Gone Wild, I’m Addicted e Best Friend. Nello stesso anno si avvicina anche a Jovanotti, per cui remixa Ti porto via con me.

Cosa fa oggi Benny Benassi

Continua a essere uno dei dj più amati del mondo. Nel 2018 ha lavorato con Giorgia nella sua cover di I Feel Love di Donna Summer, mentre nel 2019 è stato ospite di una delle tappe del Jova Beach Party di Jovanotti.

Sempre attivo nel mondo della musica, come dj e produttore presso Basic Music Studio a Reggio Emilia, nel 2021 ha collaborato con Dardust e Astrality nel singolo Golden Nights di Sophie and the Giants, mentre nel 2022 è stato uno degli ospiti dell’Eurovision Song Contest di Torino.

La discografia in studio

2003 – Hypnotica

2004 – Pumphonia

2005 – …Phobia

2008 – Rock and Rave

2011 – Electroman

2016 – Danceaholic

La vita privata di Benny Benassi: moglie e figli

Benny ha una compagna stabile da tanti anni, Alessandra Bondavalli. I due convivono da tempo e hanno anche una figlia, Margherita, nata da un precedente legame della donna ma ormai legatissima anche con il dj. Ne ha parlato a Libero lo stesso Benassi: “Siamo una bella famiglia allargata. Margherita, tra l’altro, mi dà volentieri una mano con i social“.

Al momento non si è mai sposato e un matrimonio non sembra nemmeno nei piani. Ma non sappiamo se qualche novità sia o meno dietro l’angolo…

Sai che…

– Benny Benassi è alto 1 metro e 75.

– Nei primi anni Duemila ha creato l’etichetta Pump-Kin Music per lanciare alcuni dj di talento ancora poco conosciuti.

– Nel 2008 è stato ospite della data romana di Madonna allo Stadio Olimpico.

– Tra le sue tante produzioni di prestigio c’è anche quella per il singolo 13 buone ragioni di Zucchero.

– Su Instagram Benny Benassi ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account ufficiale anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Benny Benassi, ecco una playlist presente su Spotify: