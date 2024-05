Chi è Gigi D’Agostino, il leggendario dj di L’amour toujours

Gigi D’Agostino: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su uno dei deejay più famosi al mondo, maestro della musica dance.

La musica italiana nel mondo, prima dei Måneskin e forse ancor più di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli e Il Volo, è stata rappresentata ed è ancora rappresentata da un uomo straordinario: il ‘maestro’ Gigi D’Agostino.

Una leggenda vivente del mondo della musica elettronica, un artista che ha rivoluzionato la dance e ha praticamente inventato un genere, il cosiddetto ‘Lento violento’. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua incredibile carriera e la sua vita privata.

Chi è Gigi D’Agostino: biografia e carriera

Luigino Celestino Di Agostino, questo il vero nome di Gigi D’Agostino, è nato a Torino il 17 dicembre 1967 sotto il segno del Sagittario. Figlio di un operaio appassionato suonatore di fisarmonica, ha studiato all’Istituto Tecnico Galileo Galilei, ma per le sue intemperanze e per problemi di condotta, dopo un solo anno, ha scelto di abbandonare la scuola per dedicarsi ad alcuni lavoretti.

Consolle per dj

La sua carriera di disc jockey è iniziata nel 1986, ma i primi successi arrivano a inizio anni Novanta, quando unisce le forze con altri artisti per creare il gruppo Voyager, che con Hypnotribe e Baseball Furies comincia a far girare la propria musica.

Verso il 1996 le sue prime canzoni iniziano a passare in radio, spalancando le porte al suo primo album, intitolato semplicemente Gigi D’Agostino. Nel 1998 raggiunge il suo primo successo estivo con (your love) Elisir, mentre l’anno dopo diventa famoso in tutto il mondo con Bla bla bla.

Si tratta di canzoni che fanno circolare ancora il suo nome, fino all’uscita di un doppio album che cambia per sempre la sua vita: L’amour toujours. Un disco in cui è presente l’omonimo leggendario brano:

Ormai acclamata star di fama mondiale, nei primi anni Duemila dà vita al ‘Lento violento‘, uno stile inventato da lui sulla base delle sue produzioni a bassi bpm, tra gli 80 e i 110, di matrice afro. Una svolta nel suo suono che porta alla nascita anche dei suoi successivi album, L’amour toujours II e alla Benessere compilation.

Il successo è meno importante rispetto al passato, ma il suo nome ormai resta inossidabile all’interno della scena dance mondiale, come confermato dai tanti progetti che lo hanno coinvolto negli ultimi anni.

Cosa fa oggi Gigi D’Agostino

Nonostante la sua carriera sia stata frenata da importanti problemi di salute, nel 2022 ha lanciato un nuovo EP, e l’anno successivo si è spinto a pubblicare anche un nuovo album sotto lo pseudonimo Lento Violento: Slowerland III.

A sorpresa nel gennaio 2024 è stato annunciato da Amadeus tra i grandi ospiti del Festival di Sanremo. In particolare il dj si è esibito sulla nave Costa Crociere nella serata del venerdì. Un ritorno salutato con grande affetto dai fan e seguito dall’annuncio di date dal vivo in giro per l’Italia.

Gigi D’Agostino: la discografia in studio

1996 – A Journey into Space

1996 – Gigi D’Agostino

1999 – L’amour toujours

2004 – L’amour toujours II

2005 – Disco Tanz

2006 – Some Experiments

2007 – Lento Violento… e altre storie

2007 – La musica che pesta

2008 – Suono libero

2018 – Fastolento

2018 – Treno Lento

2019 – Lentonauta

2019 – Scialescion

2019 – Gigi D’Agostino Collection, Volume 1 e 2

2020 – Lentonauta Film

2020 – Mantra Dag

2020 – Slowerland

2020 – Smoderanza

2021 – Lentonauta 2

2022 – Tecno Tonica

2023 – Slowerland 3

La vita privata di Gigi D’Agostino: moglie e figli

Pur essendo famosissimo, Gigi D’Agostino non ama parlare della sua sfera sentimentale. Non sappiamo se sia fidanzato o se abbia avuto relazioni importanti negli ultimi anni.

Sai che…

– Gigi D’Agostino ha annunciato il 17 dicembre 2021 di essere stato colpito da una malattia grave con cui sta combattendo da mesi e che lo sta facendo soffrire. Il dolore è costante e non gli dà pace, ma il dj non ha intenzione di arrendersi e continua a lottare. Su Instagram nel 2022 ha pubblicato una sua prima foto da ‘malato’, con un deambulatore, mostrandosi in piedi, seppur sofferente.

– Non sappiamo con certezza se la malattia di Giggi D’Agostino sia un tumore un tumore (qualcuno ipotizzava la sclerosi multipla), ma sappiamo che Gigi sta combattendo con tutte le sue forze. Nel 2023 ha pubblicato sui social un messaggio rivolto ai fan, spiegando di sentirsi finalmente molto meglio.

– Uno dei suoi soprannomi è Gigi Dag.

– I genitori hanno origini salernitane, in particolare di Prignano Cilento.

– Ha fatto come lavoro anche il muratore e l’elettricista.

– Non sappiamo quale sia il prezzo per una serata di Gigi D’Agostino e non conosciamo nemmeno i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Il pittogramma 舞, ‘mon’ in giapponese, significa ‘danzare’ e dalla fine degli anni Novanta caratterizza tutto l’immaginario che lo riguarda, dall’abbigliamento ai dischi.

– Dal 2003 è anche conduttore radiofonico.

– Gigi D’Agostino vive a Lugano, in Svizzera.

– Su Instagram Gigi D’Agostino ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Ha un account anche su TikTok.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Gigi D’Agostino, ecco una playlist presente su Spotify: