Chi è Stevie Young, chitarrista degli AC/DC

Stevie Young: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul chitarrista ritmico degli AC/DC che ha preso il posto di Malcolm Young.

Dopo Angus e Malcolm, a dare seguito alla dinastia degli Young negli AC/DC è stato un musicista più giovane (di poco) ma che ha sempre avuto il rock duro e puro della band australiana nel sangue: Stevie Young. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Stevie Young: biografia e carriera

Stephen Crawford Young, questo il suo vero nome, è nato a Glasgow, in Scozia, l’11 dicembre 1956 sotto il segno del Sagittario. Figlio di Stephen Crowford Young Sr., fratello maggiore di Angus e Malcolm, i due storici chitarristi degli AC/DC, Stevie è in sostanza il ‘nipotino’ delle due colonne portanti della band australiana.

Brian Johnson e Angus Young degli AC/DC

Si è ovviamente appassionato alla musica (e specialmente al rock) da giovanissimo, e ha provato a ripetere il successo degli zii negli stessi anni Settanta, senza grande fortuna. Nel 1980 ha fondato gli Starfighters, con cui ha inciso due album e con cui ha seguito in tour gli AC/DC nel tour di Back in Black.

Da sempre vicinissimo alla band australiana, dal 1988 ha cominciato a seguire il gruppo per suonare come turnista, soprattutto per sostituire Malcolm nei suoi momenti di difficoltà. Ad esempio, lo ha sostituito quando ha dovuto lottare con la sua dipendenza dall’alcol.

Un’anticipazione di quanto sarebbe accaduto nel 2014, anno in cui Malcolm ha ceduto definitivamente il proprio posto al nipote, impossibilitato a salire sul palco per l’avanzare della demenza senile, poco prima della sua scomparsa.

Cosa fa oggi Stevie Young

Entrato definitivamente negli AC/DC, con cui ha registrato anche due album (Rock or Bust e Power Up), nel 2024 è tornato a esibirsi anche nel nostro paese, in particolare nel super concerto dello storico gruppo australiano alla RCF Arena di Campovolo nel mese di maggio.

La vita privata di Stevie Young: moglie e figli

Sulla vita sentimentale di Stevie non conosciamo alcun dettaglio e non sappiamo se sia fidanzato, sposato e abbia dei figli.

