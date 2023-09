Alla scoperta di Renato Zero, icona glam della musica italiana: dalla malattia infantile al successo passando per la vita privata e… Zerolandia.

Nato il 30 settembre del 1950 sotto il segno della Bilancia, Renato Zero, all’anagrafe Renato Fiacchini, è di fatto una leggenda della musica italiana. Del segno della bilancia, si tratta di un artista eclettico e talentuoso, un cantante che ha inciso alcuni successi indimenticabili ed è entrato nel cuore di tutti quanti gli italiani con la sua musica e la sua simpatia. Andiamo alla scoperta di alcune curiosità sul Re dei Sorcini.

Chi è Renato Zero

Appena nato il piccolo Renato è costretto ad affrontare la prima prova della sua vita, una forma di anemia che lo costringe a una trasfusione completa. Nonostante fosse ancora molto piccolo, il ragazzo avrebbe tratto da quell’esperienza un senso di forte attaccamento alla vita.

Renato Zero cresce con la passione per l’arte ma non voleva fare il cantante, almeno inizialmente. Ha studiato infatti al Roberto Rossellini, un Istituto per la Cinematografia e la Televisione. Decide di lasciare gli studi a sedici anni e inizia la sua carriera al seguito di Rita Pavone. Come cantante? No, come ballerino!

Renato Zero

I primi passi nel mondo della musica li fa al fianco di due regine della canzone italiana, Mia Martini e Loredana Berté, niente male per un ragazzo alle prime armi. Negli anni settanta abbraccia la moda del glam rock e inizia a costruirsi un personaggio controverso ma apprezzato. Parliamo di un personaggio decisamente sopra le righe che intorno alla fine degli anni ’70 compra un tendone del circo Togni e gli dà il nome di Zerolandia. Tanto per capire il tipo.

Uno dei tanti misteri che accompagna il cantante è legato al soprannome dei suoi fan, i cosiddetti sorcini. Sembra che sia stato lo stesso Renato Zero a dare questo nome al nutrito popolo dei suoi sostenitori. Si racconta negli anni Ottanta, quando ormai era un’icona della musica italiana, sia rimasto impressionato da una folla che lo seguiva in motorino. A quel punto Renato avrebbe detto che sembravano tanti sorci. Il resto è storia, o meglio è la storia di milioni di persone che amano Renato e le sue canzoni.

Le migliori canzoni di Renato Zero

Il cantante ha avuto il merito di spaccare in due l’opinione pubblica creando una folta ala di estimatori e un nutrito gruppo di critici. A mettere d’accordo tutti ci hanno pensato alcune canzoni di Renato che sono capolavori indiscussi.

Renato Zero, Cercami

Cercami è forse una delle canzoni meno di impatto del cantautore ma grazie al testo poetico, al ritornello ormai storico e all’interpretazione magistrale è diventata una vera e propria hit.

Renato Zero, Magari

Altra canzone di nicchia, Magari è una delle canzoni più apprezzate dai sorcini, dai puristi e dagli ammiratori storici del cantante.

Renato Zero, I migliori anni della nostra vita

E arriviamo infine a quello che è universalmente riconosciuto come un capolavoro del cantante e di tutto il movimento musicale italiano. Insomma, I migliori anni della nostra vita non ha bisogno di presentazioni.

Renato Zero, La favola mia

Altra canzone storica di Renato è senza dubbio La favola mia, un concentrato di romanticismo e talento.

Renato Zero: la discografia in studio

1973 – No! Mamma, no!

1974 – Invenzioni

1976 – Trapezio

1977 – Zerofobia

1978 – Zerolandia

1979 – EroZero

1980 – Tregua

1981 – Artide Antartide

1982 – Via Tagliamento 1965/1970

1983 – Calore

1984 – Leoni si nasce

1984 – Identikit Zero

1986 – Soggetti smarriti

1987 – Zero

1989 – Voyeur

1991 – La coscienza di Zero

1993 – Passaporto per Fonòpoli

1993 – Quando non sei più di nessuno

1994 – L’imperfetto

1995 – Sulle tracce dell’imperfetto

1998 – Amore dopo amore

2000 – Tutti gli Zeri del mondo

2001 – La curva dell’angelo

2003 – Cattura

2005 – Il dono

2009 – Presente

2013 – Amo – Capitolo I

2013 – Amo – Capitolo II

2016 – Alt

2017 – Zerovskij – Solo per amore

2019 – Zero il folle

2020 – Zerosettanta

La vita privata di Renato Zero

È credenza diffusa che il cantante sia gay. Renato Zero in effetti ha sempre adottato uno stile decisamente appariscente e non è mai stato un’icona della virilità, almeno come viene intesa dall’opinione pubblica. Il Renato Nazionale però ha sempre affermato di essere attratto dalle donne. In effetti la sua relazione con Lucy, la sua segretaria, è cosa nota, così come la sua storia con Enrica Bonaccorti. Il cantante ha anche un figlio, Roberto Anselmi Fiacchini, adottato nel 2003.

In pochi sanno che Renato ha ispirato un noto personaggio del cinema. Tim Burton, grande ammiratore del cantante, avrebbe chiesto alla star Johnny Depp di ispirarsi proprio al noto artista per dare una caratterizzazione forte a Willy Wonka, il misterioso proprietario de La Fabbrica di cioccolato.

Chi è Lucy Morante?

Segretaria è riduttivo. Lucy, sorella di Massimo Morante, chitarrista e fondatore dei Goblin, pare sia stata anche la moglie in gran segreto di Renato Zero. Di certo i due, dopo essersi conosciuti negli anni Settanta, hanno vissuto un grande amore, e lei gli è rimasta accanto a lungo, diventando anche sua agente e manager.

Sai che…

– Renato Zero oggi è ancora uno dei cantanti più amati in Italia.

– Dove vive Renato Zero? Non conosciamo con certezza in che via abita, ma da buon romano di Roma, Renato dovrebbe essere rimasto nella sua città, e in particolare nella zona della Camilluccia, tra le più amate dai vip. Non si conoscono i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Ma quanti soldi ha Renato Zero? Se lo sono chiesti in molti tra i più curiosi. Il suo patrimonio però non è stato mai ufficializzato.

– Sua madre si chiamava Ada Fiacchini.

– La sua prima canzone? S’intitolava Tu ed è datata 1965.

– Chi è Giampiero Fiacchini? Il fratello di Renato, più giovane di lui di dieci anni.

– Su Instagram Renato Zero ha un account ufficiale molto seguito dai fan.

