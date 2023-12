Alla scoperta di Giuliano Sangiorgi, dalle prime note in compagnia del padre all’incontro con i Metallica.

Quando parliamo di Giuliano Sangiorgi parliamo probabilmente di una delle voci più belle e caratteristiche del panorama musicale italiano. Con i Negramaro è arrivato al successo con delle hit che spaziano dal pop al rock all’italiana e abbracciano diverse influenze musicali.

Le canzoni di Giuliano Sangiorgi (come Mentre tutto scorre, Via le mani dagli occhi, Estate o Solo 3 minuti) hanno consacrato il gruppo ritagliandogli un posto nell’Olimpo della musica nostrana. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi Giuliano Sangiorgi: biografia e carriera

Originario di una famiglia semplice del Sud, Giuliano è nato a Nardò, in provincia di Lecce, il 24 gennaio 1979 sotto il segno dell’Aquario. Cresce con un forte legame per i propri genitori, soprattutto per il padre, il primo che prenderà il figlio per mano e lo accompagnerà nel mondo della musica.

Il primo strumento è il pianoforte ma il ragazzo ha un’anima decisamente più rock e sogna una chitarra. Chitarra che puntualmente arriverà e permetterà a Giuliano di vivere liberamente la sua passione musicale.

Giuliano Sangiorgi

Anche i fratelli hanno avuto un ruolo importantissimo nella vita musicale di Giuliano, abituato ad ascoltare i Depeche Mode mentre i coetanei ascoltavano… le canzoni dei cartoni animati.

La morte del padre di Giuliano Sangiorgi nel 2013 sarà per il cantante una delle prove più dure della sua vita anche se il rapporto con la scomparsa del genitore è controverso e fondato anche su uno strano senso di colpa: “Dopo la sua morte, per antitesi ho provato una grande voglia di vivere. Poi le cose sono cambiate e oggi voglio salutare quel ricordo così”, ha raccontato il cantante ai microfoni di Vanity Fair parlando di Pezzi di te, canzone dedicata proprio a suo padre.

“Mi capita un’altra cosa”, ha continuato: “Provo dolore, vergogna e rabbia contro me stesso perché lui non mi manca più e a volte è come se non ci fosse mai stato. Bisognerebbe dirlo: ci si abitua al dolore. Mi succede di arrabbiarmi per sentirlo ancora vivo, mi sento in colpa perché non piango”

A proposito di Negramaro, Giuliano Sangiorgi proprio nei membri della band ha trovato la sua nuova famiglia adottiva. Pensate che per ben sei anni tutti i componenti del gruppo hanno convissuto in un grande casale alle porte di Parma, una comune che ha chiuso i battenti nel 2011, quando il gruppo è arrivato a un passo dallo scioglimento.

Cosa fa oggi Giuliano Sangiorgi?

Oltre che come frontman dei Negramaro, Giuliano ha fin dai primi anni di carriera avuto importanti avventure artistiche anche da solista, in particolare come autore. Ha scritto canzoni per artisti come Andrea Bocelli, ha duettato con Dolores O’Riordan, ha collaborato con Jovanotti e con altri grandi artisti.

Ha partecipato anche a Sanremo come autore, ad esempio con la canzone Come foglie di Malika Ayane. Dopo essere più volte stato un protagonista lontano dai riflettori della kermesse, nel 2023 è stato annunciato da Amadeus per la prima volta in gara nel Festival con i suoi Negramaro.

La vita privata di Giuliano Sangiorgi: moglie e figli

La fidanzata di Giuliano Sangiorgi è Ilaria Macchia, nota sceneggiatrice e scrittrice. Prima che la loro storia uscisse allo scoperto, in molti pensavano che il frontman dei Negramaro avesse una relazione con Emma Marrone, anche lei pugliese e spesso immortalata in compagnia di Giuliano. Alcuni giornali di gossip hanno anche ipotizzato che i due aspettassero un bambino, voce poi prontamente smentita dai diretti interessati.

Dopo le voci sulla possibile relazione con Emma e le poche informazioni regalate dal diretto interessato alla stampa scandalistica, in molti hanno ipotizzato che Giuliano Sangiorgi fosse gay costringendo il cantante a una pubblica smentita. A proposito di bambino, la prima figlia di Giuliano Sangiorgi è nata nei primissimi giorni del novembre del 2018. Il nome? Stella!

Sai che…

– Ha ricevuto nel 2018 la cittadinanza onoraria di Caltanissetta.

– Amico di tanti cantanti della scena musicale italiana, tra gli incontri indelebili fatti nella sua vita c’è quello totalmente fortuito con i Metallica, avvenuto per caso in noto locale di Roma: “Si mettono in un angolo da soli e snobbano tutti. Finché vedono che in tv va il dvd del nostro concerto a San Siro, si informano, capiscono che siamo famosi e ci invitano al tavolo. Alle sei del mattino mi dicono che devono andare via: dovevano andare alla messa di San Pietro“.

– Fisicamente Giuliano Sangiorgi è dimagrito, come dimostrato da alcune foto pubblicate sui social negli ultimi anni. Che abbia seguito una dieta?

– Qual è la malattia di Giuliano Sangiorgi? Non ha avuto un tumore, ma qualche anno fa ha dovuto operarsi alla gola.

– Le canzoni di Giuliano sono molto apprezzate anche da altri artisti. Non a caso è uno degli autori più richiesti del nostro pop.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Il malore di Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, Giuliano lo ha vissuto con grande apprensione. In quei giorni difficili ha raccontato che è stato suo padre, morto pochi anni prima, a rimandare Lele indietro per proseguire la sua vita.

– Per Frozen 2 Giuliano ha cantato il brano Nell’ignoto.

– Dove vive Giuliano Sangiorgi? In uno splendido appartamento a Roma.

– Su Instagram Giuliano Sangiorgi ha un account ufficiale. Per ora non è presente su TikTok.

Riproduzione riservata © 2023 - NM