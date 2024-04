Chi è Raiven, la cantante di Veronika all'Eurovision

Raiven: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante slovena di Veronika all’Eurovision.

Cantautrice, ma anche arpista e mezzosoprano apprezzata non solo nel proprio paese. Questo e molto altro è Raiven, la rappresentante della Slovenia all’Eurovision 2024. Un’artista a tutto tondo pronta a stupire il pubblico con la propria splendida voce e una presenza scenica che non passa inosservata. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Raiven: biografia e carriera

Sara Briški Cirman, questo il vero nome di Raiven, è nata a Lubiana il 26 aprile 1996 sotto il segno del Toro. Appassionata di musica fin da bambina, a soli quattro anni si è iscritta al quartetto musicale di Lubiana, muovendo immediatamente i primi passi di una carriera che le avrebbe riservato molte sorprese.

Ha cominciato a studiare l’arpa da piccolissima, ancora prima di entrare nella scuola di musica. Dopo aver frequentato il Conservatorio di Maribor, si è quindi specializzata in arpa, canto e jazz. Ormai adulta ha proseguito la propria formazione diplomandosi presso l’Accademia della Musica di Lubiana, venendo tra l’altro premiata spesso per i suoi successi.

Già dal 2014 ha cominciato a esibirsi in Slovenia con lo pseudonimo con cui è diventata famosa, facendo il proprio debutto in particolare con il singolo Jadra. Due anni dopo ha provato a ottenere il pass per l’Eurovision presentandosi all’EMA, il programma di selezione della Slovenia, in particolare con il brano Črno bel. Nonostante un talento cristallino, ha dovuto accontentarsi nell’occasione del secondo posto, dietro all’artista ManuElla.

Senza perdersi d’animo, ha pubblicato nel 2017 il suo primo album, e ha partecipato nuovamente all’EMA, stavolta nelle vesti di conduttrice. Due anni dopo si è presentata nuovamente in gara, ancora una volta accontentandosi del secondo posto.

Cosa fa oggi Raiven?

Dopo una serie di delusioni all’EMA, la cantante è riuscita sul finire del 2023 a ottenere finalmente l’opportunità, tramite selezione interna, di rappresentare la Slovenia all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö. Il brano con cui gareggerà è Veronika.

La vita privata di Raiven: chi è il fidanzato?

Non conosciamo i dettagli sulla vita sentimentale di Raiven, e non sappiamo quindi se sia fidanzata o sia invece single.

