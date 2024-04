Chi è Teya Dora, la cantante di Ramonda all'Eurovision

Teya Dora: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante serba protagonista all’Eurovision 2024.

Spesso e volentieri l’Eurovision Song Contest riesce a dare la possibilità a molti artisti dei paesi balcanici di farsi conoscere dal grande pubblico internazionale. Nel 2024 proverà a sfruttare questa grande occasione anche la cantautrice Teya Dora, famosa anche per il suo approccio sui social media, e in particolare su TikTok. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Teya Dora: biografia e carriera

Teodora Pavlovska, questo il vero nome di Teya Dora, è nata a Bor il 1° maggio 1992 sotto il segno del Toro. Trasferitasi a Belgrado con la famiglia da bambina, ha dimostrato fin da subito una grande passione, e una propensione, per il mondo della musica. Dopo essersi laureata, ha vissuto per qualche tempo a New York. In contemporanea ha cominciato a lavorare anche come compositrice.

mano tiene microfono

La sua carriera da cantautrice è cominciata invece nel 2018 in Serbia. L’anno dopo ha pubblicato il suo primo brano, Da na meni je, ottenendo un grande successo. La svolta della sua vita arriva tra il 2020 e il 2023, quando riesce a scrivere diverse canzoni per una serie cinematografica serba molto apprezzata, Južni vetar.

Proprio nel 2023 ha quindi raggiunto la fama nazionale e internazionale su TikTok grazie al brano Džanum, diventato virale dopo una sparatoria in una scuola di Belgrado. Complice questo successo, è riuscita a scalare la classifica croata e ha raggiunto il quarto posto nella classifica globale di Spotify.

Cosa fa oggi Teya Dora?

Nel dicembre 2023 ha preso parte al Pesma za Evroviziju ’24, il contest per selezionare il rappresentante serbo all’Eurovision. Con il brano Ramonda, la cantante è riuscita a imporsi grazie alla classifica della giuria (primo posto) sommata a quella del televoto (secondo posto).

La vita privata di Teya Dora: chi è il fidanzato?

Non conosciamo dettagli sulla vita sentimentale di Teya Dora e non sappiamo se sia fidanzata o sia single.

Sai che…

– Ha studiato presso il prestigioso Berklee College of Music di Boston, seguendo anche alcuni corsi di Charlie Puth.

– Dove vive Teya Dora? Non sappiamo se sia tornata in Serbia o viva ancora a New York.

– Non conosciamo il patrimonio e i guadagni della cantautrice serba.

– Su Instagram Teya Dora ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un account da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Teya Dora, ecco una playlist presente su Spotify: