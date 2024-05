Alla scoperta di Madonna, la regina della musica pop che iniziato la sua carriera… con soli trentacinque dollari in tasca.

Nata il 16 agosto del 1958 a Bay City, in Michigan, sotto il segno del Leone, Louise Veronica Ciccone, più nota semplicemente come Madonna, è senza dubbio la grande icona della musica pop internazionale. Provocante e travolgente, irriverente e fatale, questo e tanto altro è la cantante simbolo del pop anni Ottanta, Novanta e non solo. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Madonna: biografia e carriera

Da giovane la ragazza di chiare origini italiane (Veronica Ciccone ha i nonni abruzzesi) faceva la cheerleader, poi la passione per le arti e la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo la convincono a trasferirsi a New York.

Pare però che l’abbia fatto lasciando la casa dei suoi genitori con poco più di trenta dollari in tasca. Proprio per questo motivo è costretta a dormire inizialmente a casa di un’amica prima di racimolare qualche soldo lavorando come modella e come ballerina.

Madonna

E pensare che l’ambiziosa Veronica ai tempi del liceo aveva una moda tutta sua: pare infatti che la ragazza per distinguersi dalle compagne non si depilasse. Incredibile ma vero, proprio lei, che nell’immaginario collettivo è sempre stata impeccabile anche nel look.

Il suo esordio nel mondo dello spettacolo avviene al cinema, poi nel 1984 arriva la svolta con la pubblicazione del suo secondo album, Like A Virgin, trascinato al successo dall’omonimo singolo. Da qui finisce la storia e inizia la leggenda di Madonna, la cantante dei mille successi che hanno fatto ballare tutto il mondo.

La cavalcata verso la leggenda di Madonna continua nel 1986 con il terzo album, True Blue, il primo disco di un’artista femminile a esordire al numero uno della Billboard 200, oltre che il suo album più venduto in assoluto, con oltre 25 milioni di copie certificate.

Diventata un’icona anche al cinema con Who’s That Girl, nel 1989 rinnova il suo successo con un altro album storico, Like a Prayer, l’album che le regala le prime accuse di sacrilegio da parte del Vaticano, soprattutto per il video della title track:

Artista senza freni, ha continuato a raccogliere successi straordinari anche negli anni Novanta. Da segnalare in particolare quello del settimo album, Ray of Light, disco dalle sonorità techno che le permette di conquistare ben tre Grammy Award.

Icona della musica pop immortale, inizia il nuovo millennio con lo stesso successo degli anni Novanta, confermandosi con Music e con altri brani trasformati in vere e proprie hit, come Hang Up:

Cosa fa oggi Madonna

Dopo aver collaborato con un’altra icona del pop come Beyoncé nel 2022, ha pubblicato un album di remix e nel 2023 è tornata in tour in giro per il mondo (Italia compresa) con il Celebration Tour. Una tournée che ha rischiato di saltare a causa di un malore tra la fine di giugno e l’inizio di luglio 2023. Ricoverata in terapia intensiva, la cantante ha rischiato di morire a causa di una grave infezione batterica.

Nonostante il problema di salute che l’ha colpita, è riuscita dalla fine del 2023 a dare il via al suo Celebration Tour, concluso in maniera mastodontica nel maggio 2024 con un concerto storico a Rio de Janeiro davanti a 1,6 milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana. Uno dei concerti di maggior successo della storia, ma non privo di polemiche.

Madonna: la discografia in studio

1983 – Madonna

1984 – Like a Virgin

1986 – True Blue

1989 – Like a Prayer

1992 – Erotica

1994 – Bedtime Stories

1998 – Ray of Light

2000 – Music

2003 – American Life

2005 – Confessions on a Dance Floor

2008 – Hard Candy

2012 – MDNA

2015 – Rebel Heart

2019 – Madame X

La vita privata di Madonna: marito e figli

La prima cotta di Madonna è stato Alain Delon. Sogni da ragazza a parte, Madonna ha avuto un flirt con il collega Prince prima di incontrare il suo grande amore e futuro marito. Madonna sposa nell’agosto del 1985 l’attore Sean Penn in un matrimonio da favola al quale partecipano personaggi del calibro di Andy Warhol. La storia dura solo quattro anni e finisce con le accuse di lei per violenza domestica nei confronti dell’ormai ex marito.

Dalla seconda storia seria della cantante, quella con il suo personal trainer Carlos Leon, nasce la prima dei figli di Madonna, Lourdes. Il nome è stato scelto in onore della mamma della regina del pop che avrebbe voluto fare un pellegrinaggio nel famoso luogo di culto. Non c’è mai riuscita.

Stando a quanto dichiarato da Cristopher, fratello della cantante, sua sorella avrebbe stilato una lista di candidati papà. Insomma, Carlos ha vinto una battaglia senza esclusioni di colpi con candidati illustri con John Enos.

Il secondo marito di Madonna è stato il regista Guy Ritchie, padre di Rocco John, secondogenito della cantante. Guy e Veronica si sono conosciuti grazie a un amico in comune, Sting, il quale ha fatto anche da padrino di battesimo al figlio della coppia.

Da sempre impegnata in ambito umanitario, la cantante ha adottato due bambini, diventati anche legalmente suoi figli: Mercy James e David Banda Mwale Ciccone Ritchie. Nel 2017 Veronica in versione super-Mamma adotta anche le due bellissime gemelle originarie del Malawi, Stella ed Estere. Nonostante l’età e il suo ruolo di madre, oggi Madonna continua a essere quel personaggio irriverente che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel corso della sua lunghissima carriera.

Ma chi è oggi il fidanzato di Madonna? Pare sia l’istruttore di pugilato Josh Popper, molto più giovane di lei.

Chi è Josh Popper, il fidanzato di Madonna

Non conosciamo la data di nascita precisa di Popper, che a quanto sembra è entrato nell’orbita Madonna in quanto allenatore del figlio Rocco. Si tratta del titolare di una palestra di Manhattan, la Bredwinners.

Sai che…

– Madonna ha un sito ufficiale.

– Quali sono le origini italiane di Madonna? Il padre, Silvio Ciccone, era originario di Pacentro, in provincia dell’Aquila.

– Che tipo di voce ha Madonna? Viene descritta solitamente come una voce sbarazzina, poco interessante dal punto di vista timbrico o per quanto riguarda l’intonazione.

– Non sappiamo quale sia la malattia che ha costretto Madonna al ricovero nel 2023, anche se in un comunicato ufficiale il suo staff ha parlato genericamente di una infezione batterica.

– Madonna è alta 1 metro e 64.

– Per lo spavento, dopo il malore del 2023, ha deciso di fare testamento.

– Sempre all’avanguardia, Madonna continua a far parlare di sé sui social per le tante foto un po’ osé. Durante la pandemia ha poi fatto discutere in più occasioni per le sue posizioni sul Covid.

– Non solo cantante. Lady Ciccone è anche sceneggiatrice e regista… del film sulla sua vita.

– Su Instagram Madonna ha un account ufficiale da diversi milioni di follower. Per il momento è meno seguita su TikTok, dove il suo account ufficiale ha raggiunto alcune centinaia di migliaia di seguaci.

– Dove vive Madonna? Ovviamente ha diverse case, tra cui una a Lisbona, città dove passa molto tempo anche a causa del lavoro di uno dei figli, ma la sua residenza dovrebbe essere a New York.

– Il suo patrimonio è stimato sui 700 milioni di dollari.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Madonna, ecco una playlist disponibile su Spotify: