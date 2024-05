Chi è Malin Åkerman, attrice svedese e conduttrice dell'Eurovision

Malin Åkerman: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sull’attrice svedese scelta per condurre l’Eurovision 2024.

C’è un’attrice svedese che da anni è riuscita a imporsi in quel di Hollywood, recitando, spesso come protagonista, in alcuni blockbuster e cult movie amatissimi dagli spettatori, regalandosi anche qualche apparizione in famose serie televisive. Si tratta di Malin Åkerman, attrice che in molti ricorderanno in How Met Your Mother o in Watchmen, scelta dalla Svezia per presentare l’Eurovision Song Contest 2024. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Malin Akerman: biografia e carriera

Malin Maria Åkerman è nata a Stoccolma il 12 maggio 1978 sotto il segno del Toro. Spostatasi con la famiglia in Nord America, in particolare a Toronto, quando aveva solo due anni, ha vissuto per un periodo non lontano dalle cascate del Niagara, per poi trasferirsi nel 2001 a Los Angeles per inseguire la carriera da attrice.

Malin Akerman

Appassionata di musica, per un periodo ha cercato di sfondare anche nel mondo della musica come cantante di un gruppo rock, gli Ozono, oggi conosciuti come The Petal Stones. Contemporaneamente, ha cominciato a lavorare come attrice, recitando in film come The Utopian Society del 2003 o American Trip del 2004.

Il film che le regala la grande popolarità è però Watchmen di Zack Snyder, pellicola del 2009, oltre a Rock of Ages del 2012, film musicale diventato un cult tra gli appassionati.

Cosa fa oggi Malin Akerman

Continua a essere una delle attrici più apprezzate al mondo, sia per i suoi ruoli cinematografici che per quelli televisivi. Nel 2024 è stata scelta però dalla Svezia come presentatrice dell’Eurovision Song Contest di Malmö.

La vita privata di Malin Akerman: marito e figli

Grazie alla sua carriera nel mondo della musica, ha conosciuto nel 2003 il musicista Roberto Zincone, con cui si è sposata il 20 giugno 2007 in quel di Sorrento, in Italia. Dalla loro unione è nato Sebastian, il loro unico figlio, nel 2013. Nel novembre dello stesso anno i due hanno però deciso di separarsi.

Malin ha ritrovato però presto l’amore, e nel 2018 è convolata a nozze con l’attore britannico Jack Donnelly, famoso per la serie Atlantis.

Chi è Jack Donnelly, il marito di Malin Åkerman

Classe 1985, Jack Donnelly è nato a Bournemouth e si è imposto negli ultimi anni come uno dei più importanti attori inglesi, grazie alla serie televisiva Atlantis e ad altri prodotti televisivi BBC.

Sai che…

– Pur essendo svedese di nascita, è naturalizzata statunitense.

– Dove vive Malin Åkerman? Dovrebbe essere rimasta ancora a Los Angeles.

– Nel 2009 è stata votata dalla rivista Maxim come quarta nella classifica delle donne più sexy del mondo.

– Ha lavorato a lungo anche come top model.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Malin Åkerman ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare Malin come cantante, ecco una playlist con le sue migliori canzoni: