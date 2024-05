Chi è Duff McKagan, storico bassista dei Guns N’ Roses

Duff McKagan: la carriera, la vita privata e le curiosità sullo storico bassista dei Guns N’ Roses e dei Velvet Revolver.

Duff McKagan è una rockstar atipica. Dopo anni di eccessi, all’incirca dal 1997 si è ripulito completamente, si è innamorato, si è sposato, ha messo su famiglia, ha ripreso gli studi, si è gettato in una fortunata carriera imprenditoriale affiancandola alla sua professione di musicista. Insomma, è un uomo di successo che ha saputo rialzarsi dopo ogni caduta. Andiamo a scoprire insieme alcune curiosità sulla sua carriera da musicista e la sua vita privata.

Chi è Duff McKagan: biografia e carriera

Michael Andrew McKagan, questo il vero nome di Duff McKagan, è nato a Seattle il 5 febbraio 1964 sotto il segno dell’Aquario. Appassionato di musica, impara a suonare il basso grazie al fratello maggiore Bruce.

Duff McKagan

Dopo essersi trasferito a Los Angeles, conosce il chitarrista Slash e il batterista Steven Adler. I tre, nel 1985, si uniscono al chitarrista Izzy Stradlin e al cantante Axl Rose, dando vita ai Guns N’ Roses, probabilmente la band rock più importante degli anni Ottanta e Novanta. Questo uno dei loro successi, Sweet Child O’ Mine:

Dopo gli anni d’oro dei Guns, che durano purtroppo per poco tempo, comincia una serie di avventure di minor fortuna, fino all’ingresso nel 2003 nei Velvet Revolver, supergruppo composto da Slash, Matt Sorum (Guns N’ Roses), Scott Weiland (Stone Temple Pilots) e Dave Kushner (Infectious Grooves). Tra i loro più grandi successi c’è Slither:

In anni più recenti ha partecipato ad altri progetti di minor prestigio, tra cui i Walking Papers e il supergruppo Kings of Chaos.

Cosa fa oggi Duff McKagan

Nel 2016 è rientrato nei Guns N’ Roses per la reunion al Coachella Festival, cui ha fatto seguito il lunghissimo Not in This Lifetime Tour. Ancora oggi è membro stabile della storica band di Slash e Axl. Oltre al suo percorso all’interno della band, ha comunque continuato a portare avanti anche un side project da solista.

Duff McKagan: la discografia da solista in studio

1993 – Believe in Me

1999 – Beautiful Disease

2019 – Tenderness

2024 – Lighthouse

La vita privata di Duff McKagan: moglie e figli

Duff si è sposato una prima volta il 28 maggio 1988 con Mandy Brixx, cantante della band punk Lame Flames. I due hanno divorziato nel 1990. Due anni dopo, nel settembre 1992, si è risposato con Linda Johnson, con cui è rimasto fino al 1995.

Il suo terzo matrimonio è stato quello con la modella Susan Holmes, il 28 agosto 1999. Dalla loro unione sono nate le sue due figlie: Grace Elizabeth (27 agosto 1997) e Mae Marie (14 luglio 2000).

Chi è Susan Holmes, moglie di Duff McKagan

Classe 1972, Susan Elizabeth Holmes è una modella americana, ma anche un noto personaggio televisivo e una stilista. Negli anni è diventata famosa come fondatrice di una linea di costumi da bagno.

Sai che…

– Duff McKagan è alto 1 metro e 91.

– Prima di suonare il basso, ha imparato a suonare la batteria e la chitarra.

– Il suo idolo assoluto è Sid Vicious, storico bassista dei Sex Pistols.

– Dove vive Duff? Dovrebbe essersi stabilito in maniera definitiva a Los Angeles.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi attuali guadagni.

– Nel 1994 ha contratto la pancreatite a causa dell’uso smodato di alcol e droghe.

– Duff è stato uno degli ultimi a vedere Kurt Cobain in vita.

– Nel 2015 Duff McKagan ha pubblicato un libro: Come essere un uomo.

– Su Instagram Duff McKagan ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Duff McKagan, ecco una playlist presente su Spotify: