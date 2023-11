A tutto Lady Gaga: dal bullismo ai primi passi nel mondo della musica passando per la vita privata e alcune curiosità sulla cantate.

Icona della musica pop internazionale, Lady Gaga è una delle artiste più controverse e discusse dello star system. Le sue canzoni hanno fatto innamorare milioni di fan, il suo look e il suo comportamento sopra le righe hanno spesso diviso l’opinione pubblica.

Emblema del suo gusto… il particolare vestito di carne indossato in occasione dei VMA nel 2010. Avete capito bene, di carne: tagli poco pregiati per un abito da 26 chili! Proviamo a fare luce sul fenomeno Lady Gaga andando alla scoperta dell’artista.

Chi è Lady Gaga: biografia e carriera

Iniziamo il nostro viaggio alla scoperta di una delle regine della musica pop partendo dalla sua scheda. Quanti anni ha Lady Gaga? Stefani Joanne Angelina Germanotta è nata a New York il 28 marzo 1986 ed è alta 155 centimetri.

Come facilmente intuibile dal cognome, l’artista ha origini italiane: il padre, Joseph Germanotta, è un imprenditore di origini siciliane e la madre, Cynthia Bissett, è una casalinga statunitense di origini franco-canadesi. Natali, sorella di Lady Gaga, è laureata in fashion design.

In un’intervista ai microfoni di RTL 102.5, Lady Gaga ha parlato della sua famiglia: “Mio padre è italiano di terza generazione. Sono arrivati a Ellis Island e mia nonna ha avuto una vita difficile. Tutti e due ma la mamma di mio padre in particolare. La sorella di mio papà, Joanne, ha avuto il lupus ed è morta a 19 anni e questa è stata una cicatrice nella mia famiglia e l’ho sentita presente sempre“.

Cresciuta con un’educazione rigida, Joanne Angelina ha frequentato la scuola cattolica per sole ragazze, la Convent of the Sacred Heart School. Negli anni del liceo la passione per il canto la porta a entrare nel mondo dei musical: ha recitato come Adelaide in Guys and Dolls e ha vestito i panni di Philia in A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.

L’adolescenza della futura stella della musica internazionale è stata tutt’altro che semplice: complice il suo carattere timido e insicuro – strano a dirsi vedendola sul palco – Lady Gaga è stata vittima di bullismo e all’età di vent’anni ha subito una violenza sessuale da parte di un uomo più grande di lei.

“Mi sono sentita emarginata sin da piccola, e sono cresciuta con una buona dose di depressione, un’eredità familiare. Ma medicine, rimedi o terapie per certi problemi a casa mia non erano contemplati. La musica era l’unica via d’uscita per essere me stessa“, ha raccontato ai microfoni di Io Donna Lady Gaga. Joanne rappresenta una parte fondamentale della vita della futura artista e ne ha forgiato il suo carattere.

Sembra che ogni mattina Lady Gaga inizi la sua giornata facendosi un discorso motivazionale allo specchio. Dopo il liceo, incoraggiata dalla madre, Germanotta entra alla Tisch School of the Arts di New York per poi abbandonarla poco dopo per dedicarsi completamente alla sua carriera musicale. Una passione, la sua, nata a soli 4 anni, quando già si dilettava al pianoforte!

Ad aumentare il suo amore sconfinato per la musica ha certamente contribuito il padre, che le faceva ascoltare a ripetizione le canzoni di Bruce Springsteen. Lei in realtà diventerà fan sfegatata di Michael Jackson, di cui ha collezionato ben cinquantacinque oggetti personali. Il successo di Germanotta, comunque, era preannunciato: la ragazza ha preso lezioni di canto dalla stessa insegnante di Christina Aguilera, una vera fucina di talenti.

Dagli esordi al successo

Inizia a suonare con piccoli gruppi musicali formati dal lei: i più importanti sono i Mackin Pulsifer e The Stefani Germanotta Band, con il quale la ragazza ha iniziato a muovere i primi passi sulla scena musicale americana. Da lì a breve la giovane e timida cantante sarebbe presto diventata famosa con il nome di Lady Gaga, un tributo ai Queen e alla loro Radio Ga Ga.

La sua carriera, però, non sarà fatta solo da grandi successi personali. Nel corso della sua vita, infatti, l’artista è stata anche autrice di brani per tantissimi colossi della musica internazionale, come le Pussycat Dolls, Jennifer Lopez e Fergie.

Ma quale può essere il suo segreto per sfornare così tante hit? Beh, a sentire lei, pare che la chiave della sua vena artistica sia… fumare erba! In diverse interviste, infatti, la cantante ha dichiarato che la marijuana la aiuterebbe a concentrarsi e a trovare l’ispirazione quando siede al pianoforte. E chissà che anche Born This Way, canzone scritta in dieci minuti, di getto, non sia nata in un momento di particolare ‘ispirazione’ dell’artista.

Il primo album di Lady Gaga è stato The Fame, datato 2008 e campione d’incassi con più di 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Nel 2011 vede la luce Born this Way, seguito a due anni di distanza da Artpop. Il 2014 è invece l’anno di Cheek To Cheek, album che vanta la collaborazione di Tony Bennett, mentre nel 2016 esce uno dei lavori più toccanti forse di Lady Gaga, Joanne, un album introspettivo ed emozionante.

Nell’ottobre 2018 l’artista da il suo debutto ufficiale nel mondo del cinema nella pellicola A Star is born di Bradley Cooper, nelle sale cinematografiche dall’11 ottobre. Grazie al brano simbolo del film, Shallow, ha vinto il premio Oscar per la Miglior canzone originale (ma era in lizza anche come miglior attrice).

Nel 2020 ha pubblicato un nuovo album, Chromatica, per poi dedicarsi nuovamente alla recitazione nel 2021, nei panni di Patrizia Reggiani in House of Gucci di Ridley Scott.

Cosa fa oggi Lady Gaga?

Doppiamente impegnata sia nel mondo della musica che in quello del cinema, ha raggiunto nuovamente i vertici delle classifiche nel 2022 con il brano Hold My Hand, presente nella colonna sonora del blockbuster Top Gun: Maverick. Nello stesso anno è tornata in tour negli stadi.

Al lavoro dalla fine del 2022 per interpretare Harley Quinn nel film musicale Joker: Folie à Deux, con Joacquin Phoenix, nel dicembre dello stesso anno è tornata in auge nel mondo della musica con il brano Bloody Mary del 2011, pubblicato come singolo dopo essere tornato virale su TikTok grazie alla serie televisiva Mercoledì.

Sul finire del 2023 ha infine potuto realizzare il sogno di collaborare con i Rolling Stones e con Stevie Wonder nel brano Sweet Sounds of Heaven.

Lady Gaga: la discografia in studio

2008 – The Fame

2011 – Born This Way

2013 – Artpop

2014 – Cheek to Cheek (con Tony Bennett)

2016 – Joanne§

2020 – Chromatica

2021 – Love for Sale (con Tony Bennett)

La vita privata di Lady Gaga: marito e figli

Il fidanzato di Lady Gaga è stato Christian Carino, celebre agente delle star americane e della stessa Germanotta. Dopo diverse apparizioni pubbliche, fra cui la prima a un concerto dei Kings of Leon, i due avevano confermato la loro relazione anche su Instagram, salvo lasciarsi poco prima della serata degli Oscar 2019. Prima della storia con Carino, la nota cantante ha avuto una relazione con Taylor Kinney, a un passo dal diventare il marito di Lady Gaga.

“Le donne amano in modo molto intenso. Amiamo gli uomini con tutto quello che abbiamo. E a volte non so se l’amore che incontriamo ha il tipo di dignità che cerchiamo. Noi vogliamo solo che un uomo ci ami profondamente, in modo sano e completo. Come noi amiamo lui”, ha dichiarato Lady Gaga ai microfoni di Vanity Fair parlando della fine del rapporto con Taylor.

Ma con chi sta oggi Lady Gaga? Dopo una lovestory fittizia con Bradley Cooper, e una frequentazione con Jeremy Renners, la cantante si è messa con il manager Michael Polansky.

Sai che…

– Cosa c’entra Lady Gaga con mercoledì? Semplicemente è diventata virale su TikTok con il brano Bloody Mary dopo l’uscita della serie tv dedicata al personaggio della famiglia Addams.

– Perché Lady Gaga ha origini italiane? Per via delle origini del padre.

– Che scuola ha fatto Lady Gaga? Ha frequentato diverse scuole.

– Perché Lady Gaga si chiama così? In onore al brano Radio Gaga dei Queen.

– Ha fatto il suo esordio in tv nell’episodio Piccoli boss crescono della serie televisiva I Soprano.

– Quando era all’università alcuni bulli crearono un gruppo su Facebook chiamato Stefani Germanotta, non sarai mai famosa per prenderla in giro. Ovviamente, non ci hanno proprio visto giusto…

– I soprannomi più conosciuti di Lady Gaga sono Gagaloo, Loopy, Mother Monster, Rabbit Teeth e Little Mermaid.

– Il cartone animato preferito di Lady Gaga è Bugs Bunny.

– Politicamente si è più volte schierata con il partito democratico.

– La cantante è stata multata a Chicago perché indossava un paio di pantaloni… troppo hot.

– Iniziò a tingersi i capelli biondi dopo essere stata scambiata per Amy Winehouse.

– L’estensione vocale di Stefani Germanotta è da mezzosoprano e spazia da C3a a B5.

– Si è sempre professata credente e religiosa, anche se in molti suoi video non mancano elementi giudicati blasfemi dall’opinione pubblica.

– Ha vinto numerosi premi ed è entrata addirittura nel Guinness dei Primati nel 2016 per il numero di visualizzazioni raggiunto dalla sua pagina Wikipedia.

– Su Instagram Lady Gaga ha un account da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

