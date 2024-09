Tutto su Katy Perry, la popstar cresciuta con la musica gospel

Katy Perry: la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sulla popstar americana di I Kissed a Girl, Firework e Dark Horse.

Katy Perry è un’artista straordinaria, polivalente, audace. Una star che ha segnato inevitabilmente gli anni Duemila, decretando una nuova ondata della musica pop insieme a colleghe come Lady Gaga, Taylor Swift e Miley Cyrus. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla carriera e la vita privata di questa cantante dal passato molto religioso…

Chi è Katy Perry: biografia e carriera

Katheryn Elizabeth Hudson, questo il vero nome di Katy Perry, è nata a Santa Barbara, in California, il 25 ottobre 1984 sotto il segno dello Scorpione. Figlia di due predicatori, ha iniziato a cantare nelle chiese ed è cresciuta ascoltando musica gospel, visto che la madre non le permetteva di ascoltare ‘musica profana’.

A 15 hanno ha attirato le attenzioni di alcuni musicisti rock, che l’hanno portata con sé a Nashville. Qui ha iniziato a incidere demo e a studiare il country, imparando a suonare la chitarra. Ha quindi debuttato nel 2001 con l’album Katy Hudson, un disco gospel-christian rock che non ottiene successo.

A 17 anni si trasferisce a Los Angeles e inizia a lavorare con Glen Ballard per la Island Records. Non riesce a pubblicare con l’etichetta alcun album, ma riesce comunque farsi un nome nel giro e a mettere in cascina esperienze importanti.

Dopo un’esperienza sfortunata alla Columbia Records, Katy arriva alla Virgin e trova un uomo che vede in lei una futura popstar: il presidente dell’etichetta, Jason Flom. Con l’aiuto del produttore Dr. Luke, vedono così la luce brani di successo internazionale come I Kissed a Girl e Hot ‘n’ Cold:

Forte di una campagna promozionale furba e ricca di escamotage, Katy riesce così ad arrivare in vetta alle classifiche di tutto il mondo. L’album One of The Boys, pubblicato nel 2008, ottiene critiche contrastanti ma segue il successo dei singoli.

Sulla scia del successo clamoroso del secondo album, pubblica il suo terzo album, Teenage Dream, anticipato da un’altra hit di livello planetario: Firework.

Ormai popstar di livello mondiale, nel 2013 Katy torna in pista con Roar, un brano di grandissimo impatto che anticipa l’album Prism, in cui è contenuto un altro dei suoi brani più famosi: Dark Horse.

Negli anni più recenti ha pubblicato quello che finora è il suo ultimo album, Witness del 2017, anticipato da singoli come Chained to the Rhythm e seguito da un lungo tour mondiale. Un ultimo grande exploit prima di anni difficili in cui, nonostante la pubblicazione quasi costante, non riesce a raggiungere i successi del passato.

Cosa fa oggi Katy Perry

Abbandonato dopo tanti anni il ruolo di giudice ad American Idol, Katy ha pubblicato l’11 luglio 2024 un nuovo singolo, Woman’s World, il primo singolo estratto dal suo settimo album, intitolato 143. Nonostante la gioia per la nuova uscita, molti fan hanno però polemizzato con la cantante per una certa contraddizione: nonostante parli da sempre di emancipazione femminile ha prodotto un altro brano con Dr. Luke, accusato negli anni scorsi di violenza sulle donne.

La discografia in studio

2001 – Katy Hudson

2008 – One of the Boys

2010 – Teenage Dream

2013 – Prism

2017 – Witness

2020 – Smile

2024 – 143

La vita privata di Katy Perry: marito e figli

Il primo marito di Katy è stato Russell Brand. Il loro matrimonio è durato dal 2010 al 2012. In seguito, Katy ha avuto un’importante relazione con il cantautore John Mayer. Nel 2018 si è messa con l’attore Orlando Bloom, con cui avrebbe dovuto sposarsi nel 2019 e nel 2020. Nell’agosto del 2020 è nata la loro prima figlia, Daisy Dove.

Chi è Orlando Bloom, il compagno di Katy Perry

Orlando Jonathan Blanchard Bloom è un attore nato a Canterbury il 13 gennaio 1977 sotto il segno del Capricorno. Diventato celebre per aver interpretato il ruolo di Legolas nei film de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, ha recitato in molti altri film, tra cui la saga dei Pirati dei Caraibi, Troy, Le Crociate e tanti altri ancora.

Sai che…

– Katy Perry è alta 1 metro e 70.

– Ha avuto tredici nomination ai Grammy, ma non è mai riuscito a conquistare nemmeno un premio.

– Detiene (unica fino a oggi) tre Digital Diamond Award per i singoli che hanno superato i 10 milioni di download digitali (Dark Horse, Roar e Firework).

– È stata la prima donna della storia ad aver raggiunto 1 miliardo di views su Vevo (con Dark Horse).

– Ha doppiato Puffetta nei film I Puffi e I Puffi 2.

– Dove vive Katy Perry, si domandano in molti. Possiede una casa in California. Per quanto riguarda il patrimonio, è stimato attorno ai 100 milioni di dollari.

– Ha messo in commercio ben otto profumi e anche un videogioco.

– Le origini di Katy Perry sono tedesche, inglesi, portoghesi e irlandesi.

– Il cognome Perry è quello della madre da nubile.

– Essendo cresciuta ascoltando musica gospel, non ha mai avuto grandi modelli nella musica commerciale. Tuttavia, negli anni Novanta si è fatta influenzare molto da artisti come Alanis Morissette, Cyndi Lauper, Pat Benatar, Joan Jett e anche Freddie Mercury.

– La canzone che l’ha spinta ad amare il pop è la celebre Killer Queen dei Queen, dall’album Sheer Heart Attack.

– Oltre che cantante, è autrice di testi, suona la chitarra e anche il piano.

– Ha fatto la comparsa nel video del brano Goodbye for Now dei P.O.D.

– Nel 2021 ha iniziato una collaborazione con i Pokemon, ed è diventata anche un personaggio in una carta speciale del gioco ufficiale dedicato ai mostri tascabili.

– Si è esibita all’Half Time del SuperBowl nel 2015.

– Per anni è stata in aperta rivalità con Taylor Swift. Le due sono tornate amiche solo nel 2019, e non ha caso Katy appare nel video del brano di Taylor You Need to Calm Down.

– Ha dichiarato di convincere Orlando Bloom a lavare i piatti e pulire casa promettendogli in cambio qualcosa di molto… piccante.

– Su Instagram Katy Perry ha un account ufficiale da oltre milioni e milioni di follower. Anche su TikTok è seguitissima

