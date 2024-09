Chi sono gli Swedish House Mafia, leggende viventi della musica house

Swedish House Mafia: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità su un trio leggendario della musica house.

Tra i gruppi che hanno fatto la storia della musica house, in pochi sono riusciti a incidere con la costanza e la profondità degli Swedish House Mafia, formazione formata nel 2009 e ancora oggi tra le realtà più solide e amate della musica house a livello internazionale. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla loro carriera e la loro vita privata.

Chi sono gli Swedish House Mafia: membri e carriera

Gli Swedish House Mafia sono Axwell, Steve Angello e Sabastian Ingrosso. Dopo un paio di anni di collaborazioni incrociate, si sono ufficialmente messi insieme nel 2009, pubblicando il primo singolo con il nome Swedish House Mafia nell’aprile del 2010. Si tratta di One, brano che ottiene un ottimo riscontro.

Consolle per dj

Protagonisti di uno straordinario concerto al Madison Squadre Garden di New York nel 2011, davanti a 20mila persone in visibilio per dieci minuti di esibizione, dopo questi anni in cui sono andati ben oltre le aspettative, nel 2012 improvvisamente hanno annunciato lo scioglimento, concretizzatosi nel 2013 dopo un ultimo grandissimo tour.

Dal 2014 due dei membri del gruppo, Axwell e Sebastian Ingrosso, continuano il loro percorso insieme, ottenendo discreto successo, ma nulla di paragonabile a quanto ottenuto nei pochi anni vissuti insieme a Steve Angello.

Anche per questo motivo non sorprende che, dopo alcuni anni, nel 2018 gli Swedish House Mafia annunciano il tanto atteso ritorno, regalandosi esibizioni dal vivo entrate nella storia, non solo in eventi singoli, ma anche all’interno dei più importanti festival di musica house, tra cui il celebre Tomorrowland.

Questa seconda vita del trio ha durata più lunga rispetto alla precedente, e porta stavolta anche a risultati concreti. Pubblicano infatti nel 2022 il loro primo album in studio, Paradise Again, anticipato da singoli di successo come It Gets Better.

Cosa fanno oggi gli Swedish House Mafia

Continuano a essere più attivi che mai e hanno pubblicato negli ultimi anni un brano di successo planetario come Moth to a Flame, al top della classifica in sette diversi paesi in tutto il mondo. Nel 2024 hanno quindi collaborato con Alicia Keys nel brano Finally.

Sai che…

– I tre svedesi sono stati per molti anni inseriti nella classifica di DJ Magazine dedicata ai migliori 100 dj dell’anno.

– One è stata votata come la canzone più iconica di tutti i tempi in un sondaggio del 2019.

– Sebastian Ingrosso ha origini italiane. Il padre era originario di Taranto. Tra l’altro, Ingrosso è cugino di Diodato, oltre che di un altro cantante italo-svedese, Benjamin Ingrosso.

– Su Instagram gli Swedish House Mafia hanno un account ufficiale da milioni di follower. Sono presenti anche su TikTok con un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni degli Swedish House Mafia, ecco una playlist presente su Spotify: