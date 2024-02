Chi è Benjamin Ingrosso, la popstar svedese di origini italiane

Benjamin Ingrosso: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul cantautore svedese di origini italiane.

Lo abbiamo visto protagonista all’Eurovision qualche anno fa per rappresentare i colori della Svezia, ma ha origini italiane e nel nostro paese ha riuscito a raccogliere discreto successo anche negli anni successivi. Di chi si tratta? Di Benjamin Ingrosso, un cantante polivalente, di grande talento e pronto a rilanciare ancora la sua carriera anche nei prossimi anni. Andiamo a scoprire alcune curiosità su di lui e sulla sua vita privata.

Chi è Benjamin Ingrosso: biografia e carriera

Benjamin Daniel Wahlgren Ingrosso è nato a Danderyd, non lontano da Stoccolma, il 14 settembre 1997 sotto il segno della Vergine. Appassionato di musica fin da bambino, ha debuttato come cantante nel 2006, prendendo parte, a soli nove anni, al programma Lilla Melodifestivalen, riuscendo addirittura a vincere la competizione.

Benjamin Ingrosso

Protagonista anche negli anni successivi in altre kermesse di alto livello, in poco tempo, nonostante la giovane età, diventa un professionista del mondo della musica, recitando anche in alcuni musical. Nel 2014 prende parte al programma televisivo Ballando con le stelle nella sua versione svedese, e riesce a conquistare la vittoria.

Pochi anni dopo partecipa al Melodifestivalen, sfiorando la qualificazione all’Eurofestival. Riesce finalmente a raggiungere il palco del Song Contest europeo nel 2018, grazie al successo del brano Dance You Off. Nella kermesse riesce a farsi apprezzare dal pubblico di tutto il mondo, ottenendo il secondo posto nella semifinale e il settimo, con 274 punti, nella finalissima (si tratta dell’edizione di Lisbona con Meta/Moro al quinto posto).

Dopo questa grande vetrina, collabora con gli Ofenbach al brano Paradise e si esibisce in Italia durante la finale di Miss Italia, prima di dare alle stampe il suo primo vero album.

Cosa fa oggi Benjamin Ingrosso?

Continua a essere una delle popstar più amate in Europa e ha conquistato nel 2024 la classifica radiofonica italiana con il brano Kite.

Benjamin Ingrosso: la discografia in studio

2018 – Identification

2021 – En gång i tiden

2021 – En gång i tiden (del 2)

2022 – Playlist

La vita privata di Benjamin Ingrosso: moglie e figli

Non sappiamo se sia sposato o abbia una fidanzata, ma al momento non sembrerebbe essere padre.

Sai che…

– Dove vive Benjamin Ingrosso? Non sappiamo se abiti a Stoccolma o si sia trasferito.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Cosa c’entra Benjamin con Diodato? Nulla, ma suo cugino Sebastian è il figlio di Vito, un cugino del cantautore pugliese.

– Viene da una famiglia di musicisti. Suo padre è l’ex ballerino Emilio Ingrosso, mentre sua madre è la cantante Pernilla Wahlgren. Anche i suoi fratelli, Oliver e Bianca, sono cantanti. Inoltre suo cugino Sebastian Ingrosso è un membro degli Swedish House Mafia, mentre è nipote di Charlotte Perrelli, ex moglie di suo zio Nicola, nonché vincitrice dell’Eurovision nel 1999.

– Su Instagram Benjamin Ingrosso ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Benjamin Ingrosso, ecco una playlist presente su Spotify:

