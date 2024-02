Chi è Kali Uchis, la cantautrice che ha rivoluzionato la musica latina

Kali Uchis: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice colombiana famosa per brani come Telepatia.

Tra le stelle della musica latina, Kali Uchis è una delle più brillanti in assoluto. Nonostante sia pienamente immersa nelle sonorità della sua Colombia, è riuscita a fondere la musica delle sue origini con un R&B più vicino alle grandi stelle americane, dando vita a un vero e proprio genere avanguardistico apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Ne è prova il fatto che abbia già vinto un Grammy, un American Music Award e anche due premi della Billboard. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Kali Uchis: biografia e carriera

Karli-Marina Loaiza, questo il vero nome di Kali Uchis, è nata ad Alexandria, in Virginia, il 17 luglio 1994 sotto il segno del Cancro. Crescita in Colombia durante l’infanzia, è tornata negli States a nove anni e qui ha compiuto i suoi primi passi nel modo della musica, imparando a suonare il pianoforte e più tardi il sassofono.

Kali Uchis

Cacciata dai suoi genitori durante l’adolescenza, ha vissuto per un momento in auto e proprio qui ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni, quelle che sarebbero poi confluite nel suo primo mixtape, Drunken Babble.

Ha debuttato nel mondo della musica subito dopo il diploma, continuando periodicamente a pubblicare canzoni negli anni successivi, fino a ottenere un discreto successo. Ne è la prova la collaborazione con produttori del calibro di Diplo e Tyler, the Creator.

In perenne crescita nella seconda metà degli anni Duemiladieci, grazie a brani come El Ratico e Get You, canzoni che le valgono le prime nomination ai Latin Grammy e ai Grammy, ha raggiunto la fama internazionale grazie al brano Isolation.

Successivamente conquista il suo primo Grammy grazie al brano 10%, premiato come la miglior registrazione dance dell’anno, ed è diventata popolare anche in Europa, complice la viralità del brano Telepatia su TikTok.

Cosa fa oggi Kali Uchis?

Ormai diventata una delle più originali rappresentanti della musica latina e della musica R&B, ha pubblicato nel 2024 l’album Orquideas, ottenendo ancora un grande successo a livello di pubblico ma anche di critica.

Kali Uchis: discografia in studio

2018 – Isolation

2020 – Sin miedo (del amor y otros demonios)

2023 – Red Moon in Venus

2024 – Orquídeas

La vita privata di Kali Uchis: marito e figli

In passato è stata fidanzata con il rapper Don Toliver, una delle stelle della musica hip hop americana. La loro storia prosegue ancora oggi, e nel 2024 la cantante ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio.

Sai che…

– Il suo nome d’arte le è stato dato dal padre.

– In passato ha aperto alcuni concerti di Leon Bridges. Ha supportato anche alcune date di Lana Del Rey.

– Dove vive Kali Uchis? Non sappiamo in quale città americana abiti.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Kali Uchis ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok con il suo profilo è una vera stella.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Kali Uchis, ecco una playlist presente su Spotify:

