Chi è Alessandro Greco, conduttore e concorrente di Tale e quale show

Alessandro Greco: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul conduttore televisivo e concorrente di Tale e quale show.

Può un personaggio televisivo con una carriera più che ventennale essere ancora legato a un programma condotto tanti anni fa, addirittura sul finire degli anni Novanta? A quanto pare sì, soprattutto se il programma è un cult come Furore, lo show più amato tra quelli presentati da Alessandro Greco. Uno showman e speaker amatissimo dagli italiani, anche per alcune questioni legate al gossip. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Alessandro Greco: biografia e carriera

Alessandro Greco è nato a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 7 marzo 1972 sotto il segno dei Pesci. Fin da ragazzo interessato al mondo dello spettacolo, ha cominciato a lavorare come presentatore e imitatore in radio e televisioni private soprattutto a livello locale. Nel 1992 debutta in Rai partecipando al programma Stasera mi butto, un concorso per nuovi talenti, senza riuscire ad arrivare alla vittoria. Si tratta però del primo tassello di una carriera che da lì a poco spicca il volo.

Alessandro Greco

Pochi anni dopo partecipa a Unomattina estate, ma la svolta della sua carriera arriva quando, nel 1997, gli viene affidata la conduzione del programma Furore, che trova spazio per cinque anni consecutivi nel palinsesto di Rai 2, fino al 2001, per poi tornare saltuariamente negli anni successivi.

Forte del successo di questo show, a cavallo tra anni Novanta e primi anni Duemila trova spazio come protagonista a diverse trasmissioni importanti, tra cui Una canzone per te e La talpa. Arriva quindi a lavorare in radio come speaker, diventando una delle voci di punta di RTL 102.5.

Negli anni successivi riesce a ottenere la conduzione di diverse trasmissioni, anche di carattere musicale. Ad esempio, nel 2012 diventa il presentatore della cinquantacinquesima edizione del Festival di Castrocaro, per poi diventare un paio d’anni dopo concorrente di Tale e quale show. Un programma in cui riesce a mettere in mostra le sue capacità d’imitazione e anche canore, testimoniate, tra l’altro, anche dalla partecipazione allo show Il cantante mascherato.

Cosa fa oggi Alessandro Greco?

Continua a essere uno speaker apprezzatissimo e un volto noto di casa Rai. Nel 2024 è tornato a essere protagonista come concorrente a Tale e quale show – Sanremo edition.

La vita privata di Alessandro Greco: moglie e figli

Alessandro è sposato con la showgirl Beatrice Bocci. I due si sono sposati una prima volta con rito civile il 29 settembre 2008, e con rito religioso il 6 aprile 2014. I due hanno avuto due figli: Lorenzo e Alessandra, figlia adottiva del presentatore, nata da una relazione precedente della consorte.

Sai che…

– Da ragazzo ha lavorato anche in feste di piazza.

– Della trasmissione Furore interpretava anche la sigla.

– Ha condotto diverse edizioni di Miss Italia.

– Qual è la malattia di Alessandro Greco? Non sembra soffrire di particolari patologie.

– Non è figlio di Ingrassia. Chi sono i suoi genitori? Non sono personaggi famosi.

– Cosa c’entra Alessandro Greco con i materassi? Semplicemente è televenditore di una nota marca di materassi.

– È omonimo di un ragazzo fidanzato con Jasmine Carrisi.

– Dove vive Alessandro Greco? Dovrebbe vivere a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo, il paese in cui è cresciuta Beatrice Bocci.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Alessandro Greco ha un account da decine di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2024 - NM