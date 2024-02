Chi è Ilaria Mongiovì, l’attrice e cantante di Tale e quale show

Ilaria Mongiovì: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantante e attrice di Tale e quale show.

Attrice e cantante di grande talento, Ilaria Mongiovì è diventata famosa per il grande pubblico generalista italiano grazie alla partecipazione a programmi come Ti lascio una canzone da bambina e Tale e quale show in anni recenti. In passato è stata però anche protagonista di uno dei musical più amati di tutti i tempi, Notre Dame de Paris. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ilaria Mongiovì: biografia e carriera

Ilaria Mongiovì è nata a Casteltermini, in provincia di Agrigento, nel 1993. Appassionata di musica fin da bambina, studia musica, danza, canto e recitazione. Dotata di un talento naturale, a soli 15 anni debutta in televisione partecipando al programma Ti lascio una canzone, presentato da Antonella Clerici, facendo un’ottima figura e grande impressione a tutti.

Dopo aver preso parte ad altri programmi televisivi, soprattutto in Sicilia, comincia a lavorare in teatro con alcune compagnie locali, ma raggiunge l’apice del successo quando viene scelta, nel 2022, per partecipare da protagonista al musical Notre Dame de Paris. Il ruolo che le viene affidato è ovviamente quello di Esmeralda.

Cosa fa oggi Ilaria Mongiovì?

Torna in televisione all’interno del programma Tale e quale show, dimostrando di avere non solo grande talento, ma una straordinaria versatilità. Proprio grazie alle sue qualità è stata confermata anche nel 2024, all’interno della Sanremo edition dello show condotto da Carlo Conti.

La vita privata di Ilaria Mongiovì: marito e figli

Non si conoscono molti dettagli sulla vita sentimentale di Ilaria. Ha avuto diverse relazioni ai tempi del liceo, ma non sappiamo se oggi sia fidanzata con qualcuno. L’ultima foto con un bacio appassionato risale al 2023 ed è con un ragazzo di nome Maurizio Bossoli.

Sai che…

– Ama l’arte, i viaggi, la scrittura e anche il giardinaggio.

– Si descrive non solo come attrice e cantante, ma anche come performer.

– Dove vive Ilaria Mongiovì? Non sappiamo se sia rimasta in Sicilia o si sia trasferita a Roma.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Ilaria Mongiovì ha un account da migliaia di follower.

