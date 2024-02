Tutte le curiosità su Antonella Clerici, uno dei volti più amati della Rai

Antonella Clerici: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla presentatrice di Legnano, uno dei volti più amati della Rai.

Da anni Antonella Clerici è una garanzia di successi in casa Rai. Famosa fin dagli anni Novanta, è una delle conduttrici più amate dagli italiani, già al timone nel corso della sua carriera di molti dei programmi più importanti della nostra televisione, dal Festival di Sanremo allo Zecchino d’oro, senza mai far mancare la sua simpatia e la sua professionalità. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Antonella Clerici: biografia e carriera

Antonella Clerici è nata a Legnano, in provincia di Milano, il 6 dicembre 1963 sotto il segno del Sagittario. Figlia di Giampiero, proprietario di un colorificio, e Franca, casalinga, è cresciuta in provincia, in un ambiente sereno che le rimarrà sempre nel cuore. Dopo aver ottenuto la maturità classica s’iscrive allla facoltà di giurisprudenza e consegue la laurea con lode all’Università di Milano. Contemporaneamente con gli studi universitari comincia la sua carriera in televisione, inizialmente a Telereporter, facendosi immediatamente notare.

Antonella Clerici

Approda in Rai sul finire degli anni Ottanta, e fino al 1995 conduce un programm sportivo, Dribbling, su Rai 2, affiancando Gianfranco De Laurentiis. La sua prima esperienza al di fuori dei programmi sportivi, che la vedono per protagonista per tutti gli anni Novanta, sul finire del decennio affiancando Luca Giurato a Unomattina.

Negli stassi anni debutta anche a Domenica in, nelle edizioni condotte da Fabrizio Frizzi, riuscendo a ottenere una grandissima popolarità. Passata a Mediaset a cavallo tra Novanta e Duemila, torna presto in Rai e diventa la padrona di casa di uno dei programmi più amati di quel periodo: La prova del cuoco.

Nuovamente alla guida di Domenica in, viene promossa alla guida di altri programmi nello stesso periodo, sfidando anche il sabato sera uno degli show più amati della concorrenza, C’è posta per te. Grazie alle sue qualità e alla sua simpatia, viene scelta da Paolo Bonolis per affiancarlo nella conduzione del Festival di Sanremo 2005.

Superata la prova del nove della sua carriera, il palco dell’Ariston, continua la sua carriera aggiungendo successi su successi, da Il treno dei desideri a Ti lascio una canzone. Sulla cresta dell’onda viene riportata a Sanremo dalla Rai, stavolta come conduttrice principale, diventando la quarta nella storia del Festival dopo Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Simona Ventura.

Cosa fa oggi Antonella Clerici?

Negli ultimi anni è passata da un varietà all’altro, confermandosi una delle conduttrici più amate dal pubblico della Rai. In ambito musicale ha presentato non solo Sanremo Young, ma anche un’edizione dello Zecchino d’Oro e nel 2020 è stata co-conduttrice per una serata di Amadeus a Sanremo. Successivamente ha preso le redini di The Voice Senior e degli altri spin off di The Voice.

Dopo la fine del ciclo sanremese di Amadeus, ha ricevuto un grande endorsement da Fiorello per raccogliere l’eredità del presentatore veneto insieme a un volto più giovane di casa Rai come Alessandro Cattelan.

La vita privata di Antonella Clerici: marito e figli

Antonella si è sposata una prima volta nella sua Legnano con Giuseppe Motta, ex giocatore di basket, nel 1989. I due si sono separati nel 1991. Successivamente ha avuto una storia con Massimo Giletti e nel 2000 si è sposata con il produttore discografico Sergio Cossa. Anche stavolta ha divorziato, dopo cinque anni.

La sua vita sentimentale è proseguita con una relazione con l’ufficiale di marina Paolo Percivale, mentre dal 2007 ha avuto una sorta con Eddy Martens, padre della figlia Maëlle, venuta al mondo nel 2009. Dopo aver chiuso anche questa storia, ne ha cominciata una nuova con Vittorio Garrone, un noto imprenditore.

Sai che…

– Da ragazza sognava di diventare magistrato.

– Ha pubblicato un paio di album di sigle televisive.

– Dove vive Antonella Clerici? Nonostante per motivi di lavoro abbia vissuto a lungo a Milano e Roma, attualmente ha scelto di rifugiarsi nella pace di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in una splendida villa immersa nel verde.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Su Instagram Antonella Clerici ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un account ufficiale.

