Pasquale Mammaro: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul manager di tanti vip, autore di alcune canzoni di Sanremo.

Manager di numerosi esponenti di spicco del mondo dello spettacolo, ma anche speaker radiofonico, editore, produttore e addirittura autore di alcune canzoni presentate a Sanremo. Questo e molto altro è Pasquale Mammaro, un personaggio che, con il suo fiuto per il talento, è riuscito a regalare una straordinaria vita artistica a molti cantanti. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Pasquale Mammaro: biografia e carriera

Sulla sua biografia non conosciamo molti dettagli. Non sappiamo quale sia la sua data di nascita, ma sappiamo che ha sempre avuto una grande passione per la musica, come confermato da una sua intervista al portale Social Magazine: “Avevo quindici anni quando iniziai come dj in una delle prime radio libere. All’epoca avevo una profonda passione e conoscenza della musica. Quando iniziai a fare le mie prime interviste agli artisti mi accorsi che mi attirava tutto ciò che vi era dietro al mondo che girava attorno all’artista e alla sua promozione“.

Diodato – www.notiziemusica.it

Da qui l’intuizione di dover lavorare a stretto contatto con gli artisti per sviluppare la loro carriera e lanciarli nell’Olimpo dello showbusiness italiano.

“Ho iniziato a lavorare con Little Tony, che mi ha insegnato tante cose. Era l’inizio degli anni Novanta. Lui aveva fatto un nuovo album e cercava un promoter. Io, all’epoca, ero un giovane promoter e mi sono proposto. (…) Da lì è nata una grande amicizia, perché lui è stato il mio più grande amico“, ha raccontato ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Con questo ruolo da manager ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, da Orietta Berti a Donatella Rettore, da Riccardo Fogli a Fausto Leali, passando per Don Backy, Marcella Bella, Il Volo e Diodato.

Tra i suoi grandi meriti, l’aver portato a Sanremo, per la prima volta, I Cugini di Campagna nel 2023. Ma anche l’aver regalato il grande successo ad artisti come Il Volo e Diodato, come confermato dallo stesso Mammaro a Social Magazine: “Quando feci ascoltare Grande amore a Carlo Conti pensò subito ai ragazzi de Il Volo. Da lì poi arrivò la vittoria e il successo internazionale che noi tutti conosciamo. Con Diodato mi ricordo che quando ascoltai Fai rumore pensai subito che fosse la canzone adatta per presentarla, ma la casa discografica non era convinta. Credevano non fosse l’anno giusto. Così andai a Roma e feci sentire il pezzo ad Amadeus. Il giorno dopo mi chiamò e mi disse ‘fammi preparare un provino da questo ragazzo, perché il brano mi piace molto’“.

Cosa fa oggi Pasquale Mammaro

Presidente della Starpoint Corporation, una società di produzioni discografiche ed edizioni musicali indipendente italiana, continua a essere anche un autore e il manager di tanti artisti. Tra le altre cose, ha partecipato con questo ruolo al Festival di Sanremo 2025, mettendo la sua firma anche sul brano Pelle diamante di Marcella Bella.

La vita privata di Pasquale Mammaro: moglie e figli

Sulla vita sentimentale del manager delle star non abbiamo molte informazioni, anche perché lo stesso Pasquale ha sempre tenuto alla sua privacy. Non sappiamo quindi se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Da più di quindici anni è direttore artistico di Minturno Musica Estate, un evento musicale che si tiene in estate nella nota località del basso Lazio.

– Non sappiamo dove abiti.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram è presente con un account poco utilizzato.