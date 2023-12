Marcella Bella: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante famosa per brani come Montagne verdi.

Tra le voci femminili italiane, Marcella Bella è stata per almeno quindici anni, a partire di primi anni Settanta, una delle più apprezzate. Artista versatile, capace di introdurre nelle proprie canzoni elementi spesso innovativi, ha caratterizzato un’epoca con il suo carisma e la sua presenza scenica. Ripercorriamo insieme la sua carriera e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Marcella Bella: la biografia e la carriera

Giuseppa Marcella Bella è nata a Catania il 18 giugno 1952 sotto il segno dei Gemelli. Dopo una serie di esperienze giovanili, debutta sul finire degli anni Sessanta con il singolo Un ragazzo nel cuore, scritta da Mogol e Roberto Soffici. I primi brani affidateli non sono pezzi all’altezza del suo talento. La svolta arriva nel 1971, quando Marcella ha l’occasione di cantare un brano di ottima fattura, Hai ragione tu, scritta da Italo Janne e Gianni Bella.

La definitiva consacrazione arriva però l’anno dopo, quando partecipa al Festival di Sanremo con il brano Montagne verdi, scritto sempre dal fratello Gianni con Giancarlo Bigazzi. La cantante ottiene un buon settimo posto ma, soprattutto, riesce a sfondare sul mercato discografico con un pezzo divenuto un vero evergreen:

Il suo primo album viene lanciato nel 1973, con il titolo di Tu non hai la più pallida idea dell’amore. Nello stesso anno, con il brano Io domani, vince il Festivalbar a pari merito con Mia Martini. L’anno dopo incide un nuovo brano, Nessuno mai, tra i primi esempi di disco music in Italia, reinterpretato anche in chiave internazionale successivamente da Boney M. Per tutti gli anni Settanta l’artista catanese produce diversi album e singoli di successo, risultando tra le voci femminili italiane più amate del periodo.

Gli anni Ottanta si aprono con una nuova partecipazione a Sanremo, nel 1981, con un nono posto ottenuto grazie al brano Pensa per te, poi ripudiato dalla cantante negli anni successivi.

Il ritorno al successo arriva con il brano Nell’aria, pubblicato nel 1983 e scritto da Mogol su musiche di Gianni Bella. Il sodalizio con Mogol dura ancora per qualche anno, portandola a incidere altri brani di buona fattura. Nell’86 torna a Sanremo con il brano Senza un briciolo di testa, che le permette di arrivare sul podio, ma l’anno dopo non si ripete con Tanti auguri, con cui arriva solo al sesto posto.

La ritroviamo a Sanremo nel 1988 dopo la firma con la Ricordi, con il brano Dopo la tempesta, che arriva quarto, e nel 1990 con Verso l’ignoto, in coppia con il fratello Gianni. Gli anni Novanta sono quelli dell’inizio del declino della sua fama, che si affievolisce nel mondo della musica ma rimane in auge in quello televisivo.

Torna a Sanremo a quindici anni di distanza nel 2005 con il brano Uomo bastardo, arrivando seconda nella categoria Classic. Torna ancora sul palco dell’Ariston due anni dopo con Forever per sempre, cantata insieme a Gianni. Il suo ultimo lavoro discografico è l’album Metà amore metà dolore, prodotto da Mario Biondi nel 2017 e anticipato dal singolo Non mi basti più:

Cosa fa oggi Marcella Bella?

Dopo aver preso parte nel 2021 alla prima edizione del programma Star in the Star nelle vesti di giurata, nel novembre 2023 ha pubblicato il singolo Tacchi a Spillo, scritto da Senatore Cirenga e Lorenzo Vizzini, primo estratto dall’album Etnea.

Marcella Bella: la discografia in studio

1972 – Tu non hai la più pallida idea dell’amore

1973 – Mi… ti… amo…

1974 – Metamorfosi

1975 – L’anima dei matti

1976 – Bella

1977 – Femmina

1979 – Camminando e cantando

1981 – Marcella Bella

1982 – Problemi

1983 – Nell’aria

1984 – Nel mio cielo puro

1986 – Senza un briciolo di testa

1987 – Tanti auguri

1988 – ’88

1990 – Verso l’ignoto…

1990 – Canta Battisti

1991 – Sotto il vulcano

1993 – Tommaso!

1995 – Anni dorati

1998 – Finalmente insieme (con Gianni Bella)

2002 – Passato e presente

2005 – Uomo bastardo

2007 – Forever per sempre (con Gianni Bella)

2012 – Femmina Bella

2017 – Metà amore metà dolore

2019 – 50 anni di Bella Musica

2023 – Etnea

La vita privata di Marcella Bella: marito e figli

Sorella minore del cantautore Gianni Bella, Marcella ha avuto una relazione importante nel 1973 con Red Canzian, all’epoca appena entrato come bassista all’interno dei Pooh. La loro storia dura circa un anno.

Nel 1979 conosce Mario Merello, un imprenditore milanese, e la sua vita sentimentale cambia del tutto. I due si sposano nel 1989 e danno vita a ben tre figli: Giacomo nel 1980, Carolina nel 1992 e Tommaso nel 1993.

Sai che…

– Marcella Bella ha provato a entrare nel mondo della politica. Nel 2004, su invito di Ignazio La Russa, si è candidata alle elezioni europee nelle liste di Alleanza Nazionale, senza riuscire a essere eletta (ma ottenendo comunque 22mila preferenze). Una scelta che anni dopo ha rinnegato.

– Qual è la malattia di Marcella Bella? Fortunatamente la cantante gode di buona salute.

– Da giovanissima, pur vincendo diversi concorsi, non riesce a trovare una casa discografica a casa del suo accento siciliano molto marcato.

– Il suo brano Io domani è stato oggetto di un famoso tributo negli anni Ottanta da parte di Mina.

– Dove vive Marcella Bella? Da molti anni Marcella abita a Milano per motivi professionali.

– Non sappiamo quanto guadagna Marcella Bella né a quanto ammonti il suo patrimonio.

– L’album Mi… ti… amo… contiene il brano Questa è la verità, tra i primissimi pezzi a trattare una tematica delicata, quella delle molestie sessuali sul lavoro.

– Ha partecipato come coach al talent Ora o mai più sia nel 2018 che nel 2019.

– Su Instagram Marcella Bella ha un account da oltre decine di migliaia di follower.

