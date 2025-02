Le curiosità su Mogol, il poeta della musica italiana

Alla scoperta di Mogol, il paroliere-poeta della musica italiana. Dal successo con Battisti all’incontro con un infuriato Bob Dylan. Sai perché si chiama Mogol?

Giulio Rapetti, meglio noto con il nome di Mogol (17 agosto 1936 sotto il segno del Leone), è uno dei parolieri più importanti nella tradizione musicale italiana. Ha lavorato al fianco dei maggiori artisti nostrano scrivendo per loro dei capolavori indiscussi.

I testi di Mogol si caratterizzano infatti per la loro poeticità. Sono vere e proprie opere letterarie che seguono la traccia dello spartito e lo assecondano fino a fondersi in una cosa sola. Ed è anche per questo che Rapetti ha conquistato il pubblico nonostante non abbia mai prestato la sua voce per l’incisione di una sua canzone. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Mogol: biografia e carriera

Mogol cresce in un ambiente dove la musica la fa da padrona: il padre era un dirigente della casa discografica Ricordi e coltiva la passione musicale dal punto di vista manageriale o comunque discografico.

Inizia a lavorare come paroliere a soli diciannove anni e proprio la scrittura diventa la sua grande passione. Il suo primo lavoro ufficiale da paroliere è Briciole di baci, scritta per una Mina già all’apice del successo.

Giulio Rapetti Mogol – www.notiziemusica.it

Inizia intorno agli anni Settanta il fortunato sodalizio tra Mogol e Battisti, un duo destinato a scrivere la storia della musica italiana. Il rapporto tra i due si interromperà nel 1980, come spesso accade, per motivi economici.

“Allora c’era questa formula per cui il musicista prendeva l’8% e il paroliere il 4%, la Siae voleva così – ha raccontato Mogol come riportato da napitaly, aggiungendo: “Battisti quando ha iniziato era un dilettante, eppure io non ho mai voluto fargli firmare nessun documento sotterraneo. Sempre il 4% a me l’8% a lui. Quando abbiamo venduto i diritti dei brani alla Numero Uno ho detto che avrei scritto alla pari: 6% a lui e 6% a me, altrimenti non avrei più scritto. Da allora Lucio ha cominciato lavorare con altri“.

A proposito della Siae, fu proprio la società per i diritti d’autore a scegliere il suo nome d’arte. Perché si chiama Mogol? Il nome fu scelto tra una lista di cento nomi ed è ispirato al capo delle Giovani Marmotte, proprio quelle di Qui, Quo e Qua, i tre nipoti di zio Paperino.

Particolarmente affezionato al suo nome d’arte, Giulio Rapetti, dopo una lunga battaglia burocratica, è riuscito a far sì che il nome Mogol venisse riconosciuto anche all’anagrafe.

Bob Dylan – www.notiziemusica.it

Ai microfoni de La Stampa, Mogol ha raccontato anche una sua esperienza semi-sconosciuta con Bob Dylan: “Avevo un contratto per tradurre tutto Dylan e ho stravolto anche Blowin’ in the Wind. Su Ballad of a Thin Man però si innervosì molto e ci organizzarono un incontro a Londra: stracciò il testo davanti a me. Io gli chiesi che cosa voleva dire la canzone, mi rispose che non aveva capito nemmeno lui“.

Cosa fa oggi Mogol

Maestro inarrivabile del mondo della musica italiana, paroliere apprezzato da tante generazioni, oggi Mogol non è solo a capo del CET, la sua scuola di musica nelle campagne dell’Umbria, ma è stato anche Presidente della SIAE fino alla scadenza del suo mandato, nel 2022.

La vita privata di Mogol: moglie e figli

Da Serenella, sua prima moglie, Mogol ha avuto tre figli, Mario, Alfredo e Carolina. Proprio Alfredo seguirà in parte le orme del padre adottando lo pseudonimo di Cheope Mogol e intraprendendo la carriera di paroliere e pittore.

Il quarto, Francesco, è invece nato dalla relazione dell’autore con Gabriella Marrazzi, una pittrice e poetessa che condivideva con Giulio la passione per le arti umanistiche.

Oggi Mogol ha una relazione con Daniela Gimmelli, figlia di un noto ingegnere capitolino conosciuto con il soprannome di Lello l’africano alla luce delle opere edilizie fatte proprio in Africa. La stessa Gimmelli era stata fidanzata con un altro grande della musica, Massimo Modugno, figlio del cantautore Domenico.

Sai che…

– Mogol è alto 1 metro e 70.

– Tra le grandi passioni di Mogol c’è anche quella per il calcio: pensate che la Nazionale Cantanti è nata proprio dal suo impegno e da quello di Gianni Morandi, Claudio Baglioni e Paolo Mengoli. Lo stesso Mogol ha poi inciso un inno della Ternana, sua squadra del cuore. È anche un simpatizzante della Lazio.

– Come per molti altri grandi artisti, una delle ricerche più effettuate su Google al suo riguardo è quella per sapere se sia morto o meno. Fortunatamente, nonostante per alcuni mesi si sia vociferato di una sua malattia, Giulio sta ancora bene e continua a essere un punto di riferimento per la musica italiana.

– Ma quante canzoni ha scritto Mogol? Pare che nella sua carriera abbia scritto oltre 1500 testi.

– Dove vive Mogol? Ad Avigliano Umbro, in provincia di Terni, in un ambiente tranquillo e a misura d’uomo.

– Non si conosce il suo patrimonio.

– Qual è il significato di Mogol? La storia del suo curioso nome d’arte venne raccontata alcuni anni fa dallo stesso Giulio. Tutto cominciò nel 1959, quando fece domanda d’iscrizione alla SIAE. Gli chiesero in quel momento se avesse un nome d’arte, ma il giovane cantautore non aveva particolari idee. Così furono i funzionari ad assumere il compito di sceglierne uno tra una lista di 120 idee che erano venute in mente a Mogol stesso. Tra l’altro, l’artista ha ammesso che inizialmente non era per nulla convinto di questo soprannome, che invece ha fatto la storia e in parte gli ha portato sicuramente fortuna.

– Su Instagram Mogol non ha alcun account ufficiale.