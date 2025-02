Carlo Massarini: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giornalista e conduttore radiofonico e televisivo.

Giornalista televisivo e radiofonico, esperto di musica e anche conduttore di Sanremo, all’occorrenza, Carlo Massarini è stato ed è un grande nome del mondo dello spettacolo. Una penna e una voce che hanno saputo raccontare alcuni grandi della musica in varie occasioni, guadagnandosi la stima e il rispetto del pubblico. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Carlo Massarini: biografia e carriera

Carlo Massarini è nato a La Spezia il 18 ottobre 1952 sotto il segno della Bilancia. Trasferitosi ancora bambino, con i genitori, a Ottawa, in Canada, torna in Italia solo negli anni Sessanta, per studiare e formarsi a Roma.

Qui in particolare si iscrive nel 1970 alla facoltà di medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, salvo abbandonare il percorso universitario per dedicarsi alla sua grande passione: la musica e la radio.

Teatro Ariston Sanremo – www.notiziemusica.it

Entrato nell’ambiente della Rai, dal 1971 al 1974 conduce la trasmissione Per voi giovani, incentrata sulla musica rock e pop, sulle frequenze di Radio Rai. Successivamente si dedica ad altri format, permettendo però al grande pubblico di scoprire alcuni artisti fino a quel momento poco conosciuti in Italia, tra i quali Bruce Springsteen, Bob Marley, Joni Mitchell, Tom Waits e Jackson Browne.

Per quest’ultimo traduce anche alcuni testi in italiano, decretandone il successo nel nostro paese. Diventato uno dei giornalisti più apprezzati in ambito musicale, nel 1976 prende le redini della rivista Popster, per poi passare nel 1980 a lavorare come collaboratore per Rolling Stone.

Ormai nel pieno della maturità professionale, dal 1981 al 1984 approda in televisione conducendo su Rai 1 un programma di enorme successo, Mister Fantasy, dedicato in particolare alla videoarte e ai videoclip.

Sull’onda di questo successo, viene chiamato a condurre, o meglio a co-condurre, il Festival di Sanremo nel 1987 e nel 1988, affiancando rispettivamente Pippo Baudo e poi Miguel Bosé e Gabriella Carlucci.

Pippo Baudo – www.notiziemusica.it

Dalla fine degli anni Ottanta lavora come autore e conduttore del format Tam Tam Village, sempre per la Rai, mentre dal 1995 al 2002 conduce la trasmissione MediaMente. Torna quindi a lavorare sul suo più grande successo, Mister Fantasy, realizzando nel 2010 sei puntate speciali trasmesse da Rai Sat Extra.

Conduttore radiofonico, dal 2014, del format Absolute Beginners su Virgin Radio, incentrato sugli antesignani della musica rock, torna in televisione nel 2020 e nel 2021 con la conduzione di un nuovo programma domenicale su La7, per poi dedicarsi negli anni successivi soprattutto al teatro.

Cosa fa oggi Carlo Massarini

Nel 2022 è stato impegnato in un tour teatrale con lo spettacolo Magical Mister Story, insieme ai Beatbox, tribute band dei Beatles. Ha quindi partecipato nel ruolo di Mister Fantasy alla serie televisiva Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Nel 2025 lo abbiamo visto invece all’interno del docufilm Sono solo canzonette di Stefano Salvati.

La vita privata di Carlo Massarini: moglie e figli

Non abbiamo molte informazioni sulla vita sentimentale di Carlo Massarini. Sappiamo che ha una compagna di nome Roberta, ma non sappiamo se i due abbiano mai avuto figli.

Sai che…

– Il padre Aldo Massarini era un ufficiale della Marina Militare.

– È iscritto dal 1979 all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come pubblicista.

– Uno dei suoi gruppi preferiti degli anni Settanta erano i Traffic.

– Non abbiamo informazioni sui suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Non sappiamo se abiti ancora a Roma o si sia trasferito.

– Su Instagram ha un account mai utilizzato.